Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошланди

·42·Спорт
Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошланди
Қисқача

Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Жулиан Алварес бугун Атлетико Мадриднинг мавсумолди машғулотларига қайтади ва бу ҳафта унинг келажаги ҳамда Барселонага ўтиш эҳтимоли учун ҳал қилувчи бўлиши кутилмоқда. Алварес Мадрид клуби раҳбариятини Барселона билан трансфер музокараларини бошлашга ундаш учун махсус қадам ташлашга ҳозирлик кўрмоқда.

Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, Аргентина терма жамоаси ҳужумчиси Жулиан Алварес бугун Атлетико Мадрид жамоасининг мавсумолди машғулотларига қайтмоқда. Футболчи Мадрид клуби раҳбариятини Барселона билан трансфер музокараларини бошлашга мажбур қилиш умидида ўзига хос қадам ташлашга ҳозирлик кўрмоқда. Бу ҳафта ҳужумчининг келажаги ва Каталония клубига ўтиш эҳтимоли борасида ҳал қилувчи палла бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, ҳужумчи Жаҳон чемпионати давомидаёқ оммавий равишда Барселона сафига ўтиш истагини очиқ эълон қилган эди. Бироқ, шундан сўнг вазият кескинлашди. Атлетико клуби расмий равишда FIFA ҳамда Испания футбол федерациясига шикоят йўллаб, каталонияликларни амалдаги шартномаси бор футболчи билан ҳимояланган даврда музокара олиб борганликда айблади.

Клуб раҳбарияти ва Диего Симеоне қатъий позицияда

Атлетико бош директори Мигель Анхел Хил Марин ва клуб президенти Энрике Кересо футболчини ёзги трансфер ойнасида ҳеч қандай ҳолатда сотиб юбормасликларини қатъий таъкидлашди. Бош мураббий Диего Симеоне ҳам ўтган ҳафт якунида бу масалага ўзининг кескин муносабатини билдирди.

«Вазият тушунарли, клуб ўз қарорини қабул қилди», – дея қисқа ва лўнда изоҳ берган эди аргентиналик мутахассис. Мадридликлар бош мураббийи ва раҳбариятининг бу қадар қатъий туриши трансфер жараёнини янада мураккаблаштирмоқда.

Бошқа томондан, Барселона клуби Алвареснинг баёнотидан сўнг дарҳол ҳаракатга киришиб, ўзининг илк расмий таклифини юборган ва қизиқишини оммага эълон қилганди. Бироқ, охирги ҳафталарда каталонияликлар сукут сақлашни афзал кўришди. Клуб раҳбарияти бу трансфер жуда мураккаб кечишини яхши англаган ҳолда, ҳар бир қадамни ўта эҳтиёткорлик билан ташламоқда.

Ҳозирги вақтда Жулиан Алвареснинг машғулотларга қайтиши ва унинг клуб раҳбариятига йўллаши кутилаётган махсус талаби вазиятни яна-да ўзгартириб юбориши мумкин. Агар футболчи ўтиш бўйича расмий босимни оширса, Атлетико раҳбарияти ўз позициясини қайта кўриб чиқишга мажбур бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Жулиан АлваресБарселонаАтлетико МадридЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33Родри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиРодри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)