Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этди
Монако Ламине Камара учун Кристал Пелас таклиф қилган 50 миллион еврони рад этди ва футболчи учун камида 60 миллион евро талаб қилмоқда. Ливерпул ҳамда Манчестер Юнайтед ҳам 2029-йилгача шартномага эга ярим ҳимоячига қизиқиш билдирмоқда. Монако бош мураббийи Филипе Луис Камарани жамоада сақлаб қолишни исташини ва уни ўйин тизимида асосий рол бажарадиган футболчи деб билишини таъкидлади.
Франциянинг Монако клуби ярим ҳимоячиси Ламине Камара учун Англиянинг Кристал Пелас жамоасидан тушган 50 миллион евролик расмий таклифни рад этди. Нисе Матин ва Фоот Меркато нашрлари маълумотига кўра, монаколиклар истеъдодли футболчи учун камида 60 миллион евро талаб қилмоқда ва бу курашда Ливерпул ҳамда Манчестер Юнайтед клублари ҳам фаол иштирок этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда трансфер бозорида Ламине Камара атрофидаги вазият тобора қизғин тус олмоқда. Монако сафида 2029-йилгача мўлжалланган амал қилувчи шартномага эга бўлган футболчи клубни тарк этишга мажбур эмас. Қолаверса, Франциянинг жамоаси ёзги трансфер ойнасида бошқа ўйинчиларни сотиш орқали аллақачон 105 миллион евро даромад келтирган бўлиб, бу уларга харидорларнинг талабини кутиш имконини беради.
Бош мураббийнинг қатъий позициясиМонако бош мураббийи Филипе Луис жамоа етакчисини сақлаб қолиш истагида қатъий эканини яширмади. Якшанба куни Ливерпулга қарши кечган ва монаколикларнинг 3:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган ўртоқлик ўйинидан сўнг мутахассис ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У жамоани кучайтиришни исташини ва худбинлик билан бўлса ҳам бирорта муҳим ўйинчи кетишини хоҳламаслигини таъкидлади.
Филипе Луиснинг сўзларига кўра, Камара дунёнинг энг яхши ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. "Биз ҳар куни таркиб ва трансферлар ҳақида гаплашамиз. Мен уни жамоада сақлаб қолишни истайман. У тўп билан муомала қилишда жуда моҳир ва майдонда улкан масофани босиб ўтади. У фавқулодда футболчи ва менинг ўйин тизимимда асосий ролни бажаради", дея қўшимча қилди мураббий.
Англия клубларининг қизиқишиКристал Пелас Ламине Камара учун 50 миллион евро миқдорида дадил таклиф киритиб, трансфер бозорида илк аниқ қадамни ташлади. Бироқ Монако бу таклифни етарли эмас деб топди. Шу билан бирга, Ливерпул ва Манчестер Юнайтед клублари ҳам футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.
Хусусан, Ливерпул мухлислари якшанба кунги ўртоқлик учрашувида Ламине Камаранинг ўйинини яқиндан кўриш имкониятига эга бўлишди. У майдон марказида Доминик Собослаи ва Раян Гравенберхга қарши баҳсда ўзининг юқори савиясини намойиш этди. Агар мерсисайдликлар сафида йўқотишлар юзага келса, Камара уларнинг ярим ҳимоясини кучайтириш учун асосий номзодга айланиши мумкин. Айни дамда футболчининг Монакода бахтли экани ва жамоада қолишига умид қилинаётгани айтилмоқда.
…