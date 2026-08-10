Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этди

·117·Спорт
Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этди
Қисқача

Монако Ламине Камара учун Кристал Пелас таклиф қилган 50 миллион еврони рад этди ва футболчи учун камида 60 миллион евро талаб қилмоқда. Ливерпул ҳамда Манчестер Юнайтед ҳам 2029-йилгача шартномага эга ярим ҳимоячига қизиқиш билдирмоқда. Монако бош мураббийи Филипе Луис Камарани жамоада сақлаб қолишни исташини ва уни ўйин тизимида асосий рол бажарадиган футболчи деб билишини таъкидлади.

Франциянинг Монако клуби ярим ҳимоячиси Ламине Камара учун Англиянинг Кристал Пелас жамоасидан тушган 50 миллион евролик расмий таклифни рад этди. Нисе Матин ва Фоот Меркато нашрлари маълумотига кўра, монаколиклар истеъдодли футболчи учун камида 60 миллион евро талаб қилмоқда ва бу курашда Ливерпул ҳамда Манчестер Юнайтед клублари ҳам фаол иштирок этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда трансфер бозорида Ламине Камара атрофидаги вазият тобора қизғин тус олмоқда. Монако сафида 2029-йилгача мўлжалланган амал қилувчи шартномага эга бўлган футболчи клубни тарк этишга мажбур эмас. Қолаверса, Франциянинг жамоаси ёзги трансфер ойнасида бошқа ўйинчиларни сотиш орқали аллақачон 105 миллион евро даромад келтирган бўлиб, бу уларга харидорларнинг талабини кутиш имконини беради.

Бош мураббийнинг қатъий позицияси

Монако бош мураббийи Филипе Луис жамоа етакчисини сақлаб қолиш истагида қатъий эканини яширмади. Якшанба куни Ливерпулга қарши кечган ва монаколикларнинг 3:2 ҳисобидаги ғалабаси билан якунланган ўртоқлик ўйинидан сўнг мутахассис ўз фикрлари билан ўртоқлашди. У жамоани кучайтиришни исташини ва худбинлик билан бўлса ҳам бирорта муҳим ўйинчи кетишини хоҳламаслигини таъкидлади.

Филипе Луиснинг сўзларига кўра, Камара дунёнинг энг яхши ярим ҳимоячиларидан бири ҳисобланади. "Биз ҳар куни таркиб ва трансферлар ҳақида гаплашамиз. Мен уни жамоада сақлаб қолишни истайман. У тўп билан муомала қилишда жуда моҳир ва майдонда улкан масофани босиб ўтади. У фавқулодда футболчи ва менинг ўйин тизимимда асосий ролни бажаради", дея қўшимча қилди мураббий.

Англия клубларининг қизиқиши

Кристал Пелас Ламине Камара учун 50 миллион евро миқдорида дадил таклиф киритиб, трансфер бозорида илк аниқ қадамни ташлади. Бироқ Монако бу таклифни етарли эмас деб топди. Шу билан бирга, Ливерпул ва Манчестер Юнайтед клублари ҳам футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда.

Хусусан, Ливерпул мухлислари якшанба кунги ўртоқлик учрашувида Ламине Камаранинг ўйинини яқиндан кўриш имкониятига эга бўлишди. У майдон марказида Доминик Собослаи ва Раян Гравенберхга қарши баҳсда ўзининг юқори савиясини намойиш этди. Агар мерсисайдликлар сафида йўқотишлар юзага келса, Камара уларнинг ярим ҳимоясини кучайтириш учун асосий номзодга айланиши мумкин. Айни дамда футболчининг Монакода бахтли экани ва жамоада қолишига умид қилинаётгани айтилмоқда.

Ламине КамараМонакоКристал ПеласЛиверпулМанчестер Юнайтед
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиДарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилдиБугун, 02:16Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33Родри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиРодри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)