Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилди

·48·Спорт
Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилди
Қисқача

Дарвин Нунес Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтганини клубнинг расмий баёнотидан олдин ижтимоий тармоқларда маълум қилди. Мерсисайдликлар Барселона ҳимоячисини мавсум охиригача ижара асосида қўшиб олган, келишувда уни 47 миллион фунт стерлингга тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган. Нунес Х тармоғида Араухо билан тушган суратини жойлаштириб, унга янги жамоасида омад тилади.

Ливерпул жамоасининг собиқ ҳужумчиси Дарвин Нунес ижтимоий тармоқлар орқали ўзининг ватандоши Роналд Араухонинг инглиз клубига ўтганини расмий баёнотдан ҳам олдин маълум қилди. Ливерпул Эчо нашрининг хабар беришича, мерсисайдликлар Барселона ҳимоячисини мавсум охиригача ижара асосида ўз сафига қўшиб олган бўлиб, келишувда футболчини 47 миллион фунт стерлинг эвазига тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирча Ливерпул клуби ўзининг янги ҳимоячисини расман таништирмаган бўлса-да, ўтган ёзда Ал-Ҳилал сафига йўл олган Дарвин Нунес бу ишни ўз зиммасига олди. У жума куни Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида Роналд Араухо билан тушган суратини жойлаштириб, трансфер ҳақидаги хабарни бутун футбол оламига ошкор қилди ва мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди.

Роналд Араухо Ливерпул сафида

Дарвин Нунес ўзининг самимий хабарида собиқ жамоасига бўлган чексиз муҳаббатини ижор этиб, янги жамоадошига омад тилади. Нунес ўз постида: "Бу буюк клубда сенга энг яхшиларини тилайман, дўстим. ЛФК мухлисларининг меҳри ва қўллаб-қувватлаши қандай эканини ҳис қилаётганингдан жуда мамнунман, улар жуда ўзгача ва буни сенга қайта-қайта ҳис қилдиришади", деб ёзди ва ватандошини қутлади.

Ушбу трансфер яқинда Ибраима Конате Реал Мадрид сафига текинга ўтиб кетганидан кейин бўшаб қолган Ливерпул ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун муҳим қадам бўлди. Роналд Араухо Ла Лигадаги муваффақиятли фаолияти давомида Барселона таркибида 213 та учрашув ўтказиб, уч карра чемпионлик ва бешта ички кубокни қўлга киритган эди.

Шунингдек, уругвайлик марказий ҳимоячи 2022 ва 2024-йилги мавсум якунларига кўра Испания чемпионатининг рамзий терма жамоасидан ўрин олган. Тажрибали футболчининг келиши Ливерпул таркибидаги муаммоли бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади.

Клуб расмийлари ҳали бирор баёнот бермасидан туриб Дарвин Нунеснинг бу янгиликни тарқатиши мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Интернет фойдаланувчилари собиқ ҳужумчининг бу ишини ҳазиломуз ва қувноқ тарзда кутиб олиб, унга ўз миннатдорчилигини билдиришди.

Дарвин НунесРоналд АраухоЛиверпулБарселонаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиГирона собиқ футболчисини Саудия Арабистонидан қайтармоқчиБугун, 02:52Жулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиЖулиан Алварес тақдирини ҳал қилувчи ҳафта бошландиБугун, 02:35Монако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиМонако Ламине Камара учун тушган улкан таклифни рад этдиБугун, 01:34Ювентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаЮвентус ва Болоня Жон Люкуми трансфери бўйича музокараларни давом эттирмоқдаБугун, 00:55Флориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунФлориан Виртс Андони Ираоланинг тактик ғояларидан мамнунБугун, 00:33Родри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиРодри трансфери Барселона таркибида кескин ўзгаришларга сабаб бўладиКеча, 23:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)