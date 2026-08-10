Дарвин Нунес Ливерпул трансферини клубдан олдин эълон қилди
Дарвин Нунес Роналд Араухонинг Ливерпулга ўтганини клубнинг расмий баёнотидан олдин ижтимоий тармоқларда маълум қилди. Мерсисайдликлар Барселона ҳимоячисини мавсум охиригача ижара асосида қўшиб олган, келишувда уни 47 миллион фунт стерлингга тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган. Нунес Х тармоғида Араухо билан тушган суратини жойлаштириб, унга янги жамоасида омад тилади.
Ливерпул жамоасининг собиқ ҳужумчиси Дарвин Нунес ижтимоий тармоқлар орқали ўзининг ватандоши Роналд Араухонинг инглиз клубига ўтганини расмий баёнотдан ҳам олдин маълум қилди. Ливерпул Эчо нашрининг хабар беришича, мерсисайдликлар Барселона ҳимоячисини мавсум охиригача ижара асосида ўз сафига қўшиб олган бўлиб, келишувда футболчини 47 миллион фунт стерлинг эвазига тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқи ҳам кўзда тутилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирча Ливерпул клуби ўзининг янги ҳимоячисини расман таништирмаган бўлса-да, ўтган ёзда Ал-Ҳилал сафига йўл олган Дарвин Нунес бу ишни ўз зиммасига олди. У жума куни Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида Роналд Араухо билан тушган суратини жойлаштириб, трансфер ҳақидаги хабарни бутун футбол оламига ошкор қилди ва мухлисларнинг олқишига сазовор бўлди.
Роналд Араухо Ливерпул сафидаДарвин Нунес ўзининг самимий хабарида собиқ жамоасига бўлган чексиз муҳаббатини ижор этиб, янги жамоадошига омад тилади. Нунес ўз постида: "Бу буюк клубда сенга энг яхшиларини тилайман, дўстим. ЛФК мухлисларининг меҳри ва қўллаб-қувватлаши қандай эканини ҳис қилаётганингдан жуда мамнунман, улар жуда ўзгача ва буни сенга қайта-қайта ҳис қилдиришади", деб ёзди ва ватандошини қутлади.
Ушбу трансфер яқинда Ибраима Конате Реал Мадрид сафига текинга ўтиб кетганидан кейин бўшаб қолган Ливерпул ҳимоя чизиғини мустаҳкамлаш учун муҳим қадам бўлди. Роналд Араухо Ла Лигадаги муваффақиятли фаолияти давомида Барселона таркибида 213 та учрашув ўтказиб, уч карра чемпионлик ва бешта ички кубокни қўлга киритган эди.
Шунингдек, уругвайлик марказий ҳимоячи 2022 ва 2024-йилги мавсум якунларига кўра Испания чемпионатининг рамзий терма жамоасидан ўрин олган. Тажрибали футболчининг келиши Ливерпул таркибидаги муаммоли бўшлиқни тўлдиришга хизмат қилади.
Клуб расмийлари ҳали бирор баёнот бермасидан туриб Дарвин Нунеснинг бу янгиликни тарқатиши мухлислар ўртасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. Интернет фойдаланувчилари собиқ ҳужумчининг бу ишини ҳазиломуз ва қувноқ тарзда кутиб олиб, унга ўз миннатдорчилигини билдиришди.
…