Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикди

·29·Техно
Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикди
Қисқача

Ситуатионал Аваренесс фонди чип ишлаб чиқариш жараёнини тезлаштириш ва арзонлаштиришни мақсад қилган Соурсе Фоундрй стартапига 400 миллион доллар сармоя киритди. Стенфорд университети тадқиқотчилари асос солган ушбу стартапга фонд киритган жами маблағ 500 миллион долларга етди.

Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, сунъий интеллект соҳасига ихтисослашган Ситуатионал Аваренесс ҳедж-фонди қийин молиявий даврни бошдан кечираётганига қарамай, истиқболли лойиҳаларга йирик сармоя киритишда давом этмоқда. Фонд бу ҳафта чип ишлаб чиқариш жараёнини тезлаштириш ва арзонлаштиришни мақсад қилган Соурсе Фоундрй стартапига 400 миллион доллар миқдорида сармоя киритди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Стенфорд университети тадқиқотчилари томонидан асос солинган мазкур стартапга қилинган ушбу йирик молиявий ёрдам натижасида фонднинг ушбу лойиҳага киритган умумий инвестициялари миқдори 500 миллион долларга етди. Мутахассисларнинг фикрича, яримўтказгичлар ва чип ишлаб чиқариш технологияларини такомиллаштириш бугунги кунда технология бозорининг энг муҳим ва талаб юқори бўлган йўналишларидан бири ҳисобланади.

Фонд бошчилигидаги ўзгаришлар ва молиявий йўқотишлар

Ситуатионал Аваренесс фонди OpenAI компаниясининг собиқ тадқиқотчиси, йигирма ёшлар ўртасидаги Леополд Асченбреннер томонидан 2024-йилда ташкил этилган бўлиб, у иш бошлаган пайтда биржа савдолари бўйича тажрибага эга эмас эди. Дастлабки кўрсаткичлар юқори даромад келтирган бўлса-да, сунъий интеллект инфратузилмаси акцияларининг пасайиши фонида сўнгги ойларда фонд жиддий зарбаларга учради.

Жорий йилнинг июль ойи охирида юзага келган шароитлар туфайли Ситуатионал Аваренесс ўзининг оммавий акциялар портфелининг асосий қисмини Кен Гриффин томонидан бошқариладиган Ситадел компаниясига сотишга мажбур бўлди. Шунга қарамай, фонд Anthropic компаниясидаги ўз улушларини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.

Киритилган сўнгги маълумотларга кўра, мазкур молиявий ўзгаришлар натижасида фонд бошқарувидаги активлар ҳажми 20 миллиард доллардан 10 миллиард долларгача қисқарган. Шунга қарамасдан, асосчи Леополд Асченбреннер дуч келган қийинчиликларга қарамай, ўзининг шахсий ҳаётида ҳам муҳим қадам ташлаб, тўй маросимини ўтказишга улгурди.

Ситуатионал АваренессСоурсе ФоундрйЧип ишлаб чиқаришСунъий интеллектИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаБугун, 00:25Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураКеча, 23:58AMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиAMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди