Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикди
Ситуатионал Аваренесс фонди чип ишлаб чиқариш жараёнини тезлаштириш ва арзонлаштиришни мақсад қилган Соурсе Фоундрй стартапига 400 миллион доллар сармоя киритди. Стенфорд университети тадқиқотчилари асос солган ушбу стартапга фонд киритган жами маблағ 500 миллион долларга етди.
Те Валл Стреэт Жоурнал нашрининг хабар беришича, сунъий интеллект соҳасига ихтисослашган Ситуатионал Аваренесс ҳедж-фонди қийин молиявий даврни бошдан кечираётганига қарамай, истиқболли лойиҳаларга йирик сармоя киритишда давом этмоқда. Фонд бу ҳафта чип ишлаб чиқариш жараёнини тезлаштириш ва арзонлаштиришни мақсад қилган Соурсе Фоундрй стартапига 400 миллион доллар миқдорида сармоя киритди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Стенфорд университети тадқиқотчилари томонидан асос солинган мазкур стартапга қилинган ушбу йирик молиявий ёрдам натижасида фонднинг ушбу лойиҳага киритган умумий инвестициялари миқдори 500 миллион долларга етди. Мутахассисларнинг фикрича, яримўтказгичлар ва чип ишлаб чиқариш технологияларини такомиллаштириш бугунги кунда технология бозорининг энг муҳим ва талаб юқори бўлган йўналишларидан бири ҳисобланади.
Фонд бошчилигидаги ўзгаришлар ва молиявий йўқотишларСитуатионал Аваренесс фонди OpenAI компаниясининг собиқ тадқиқотчиси, йигирма ёшлар ўртасидаги Леополд Асченбреннер томонидан 2024-йилда ташкил этилган бўлиб, у иш бошлаган пайтда биржа савдолари бўйича тажрибага эга эмас эди. Дастлабки кўрсаткичлар юқори даромад келтирган бўлса-да, сунъий интеллект инфратузилмаси акцияларининг пасайиши фонида сўнгги ойларда фонд жиддий зарбаларга учради.
Жорий йилнинг июль ойи охирида юзага келган шароитлар туфайли Ситуатионал Аваренесс ўзининг оммавий акциялар портфелининг асосий қисмини Кен Гриффин томонидан бошқариладиган Ситадел компаниясига сотишга мажбур бўлди. Шунга қарамай, фонд Anthropic компаниясидаги ўз улушларини сақлаб қолишга муваффақ бўлди.
Киритилган сўнгги маълумотларга кўра, мазкур молиявий ўзгаришлар натижасида фонд бошқарувидаги активлар ҳажми 20 миллиард доллардан 10 миллиард долларгача қисқарган. Шунга қарамасдан, асосчи Леополд Асченбреннер дуч келган қийинчиликларга қарамай, ўзининг шахсий ҳаётида ҳам муҳим қадам ташлаб, тўй маросимини ўтказишга улгурди.
…