АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилди

·30·Техно
АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилди
Қисқача

АҚШнинг Жануби-Ғарбий тадқиқот институти (СвРИ) водород бензин ёки дизел ўрнида ишлатиладиган ички ёниш двигателини ишлаб чиқиб, синовдан ўтказди. Қурилма водородни электр энергиясига айлантирмайди, балки уни силиндрларда ёқиб, поршенларни ҳаракатга келтиради ва асосан ўрта тоннажли тижорат транспорти учун мўлжалланган.

АҚШнинг Жануби-Ғарбий тадқиқот институти (СвРИ) мутахассислари анъанавий бензин ёки дизел ёқилғиси ўрнида водороддан фойдаланадиган инновацион ички ёниш двигателини ишлаб чиқди ва синовдан ўтказди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма асосан ўрта тоннажли тижорат транспорти учун мўлжалланган бўлиб, у экологик тоза технологиялар сари ташланган муҳим қадамлардан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда кенг тарқалган ёқилғи элементларига эга автомобиллардан фарқли ўлароқ, мазкур двигателда водород электр энергиясига айланмайди, балки бевосита цилиндрларнинг ўзида ёниб, поршенларни ҳаракатга келтиради. Аслида бу классик ички ёниш двигателининг ўзгинаси бўлиб, фақат ёқилғи сифатида бензин ўрнига водород қўлланилади. Двигател оддий бензин моторлари каби искорали ўт олдириш тизими билан жиҳозланган.

Дизел характеристикасини сақлаб қолган водород мотори

Муҳандислар янги агрегатга дизел двигателларига хос бўлган муҳим хусусиятни — паст айланишлардаёқ юқори айланиш моментини беришга ҳаракат қилишди. Айнан шундай кўрсаткич тижорат техникаси учун сув ва ҳаводек зарур ҳисобланади. Дастлаб СвРИ мутахассислари технологияни экспериментал бир цилиндрли двигателда синаб кўриб, водороднинг ёниш хусусиятлари ҳамда турли инексия стратегияларини ўрганишди, шундан сўнггина ечимлар тўлақонли кўп цилиндрли моторга кўчирилди.

Ишлаб чиқариш жараёнида мутахассислар олдиндан ёниб кетиш, нотекис ёниш ва барча тизимларнинг мувофиқлашган ҳолда ишлаши каби қатор мураккаб муаммоларни ҳал қилишга мажбур бўлишди. Зарур қувватни паст айланишларда олиш учун двигател турбочидов билан таъминланди. Турбокомпрессор цилиндрларга кирувчи ҳаво миқдорини кўпайтириб, кўпроқ водородни ёқиш ва айланиш моментини ошириш имконини берди.

Техник янгиликлар ва экологик жиҳатлар

Водород бензинга нисбатан анча тез ёнишини инобатга олиб, муҳандислар кириш тизимини жиддий ўзгартирдилар. Одатий бензинли двигател геометрияси бу ерда мос келмагани боис, СвРИ махсус кириш каналлари ва кенгайтирилган клапанларни ишлаб чиқди. Булар етарли ҳаво оқимини таъминлаб, ёнилғи-ҳаво аралашмасини самаралироқ шакллантиришга ёрдам беради. Двигател ишини эса реал вақт режимида махсус дастурий таъминот назорат қилади.

Водород юқори даражада аланга олувчанлиги сабабли унинг иссиқ қисмлар ёки қолдиқ газлар таъсирида шам учқуни беришидан олдин ўз-ўзидан ёниб кетишининг олдини олиш энг оғир вазифалардан бири бўлди. Бундай ҳолатлар двигателнинг нотекис ишлашига, қувват йўқотилишига ва ҳатто унинг бузилишига олиб келиши мумкин. Шу боис синовларнинг салмоқли қисми айнан ана шундай носозликларга қарши курашишга бағишланди.

Экологик нуқтаи назардан, водород таркибида углерод йўқлиги сабабли унинг ёнишидан бевосита КО₂ деярли ажралмайди ва асосий реакция маҳсулотига сув айланади. Бироқ уни мутлақо экологик тоза деб бўлмайди, чунки юқори ҳароратда ҳаводаги азот ва кислород азот оксидларини (НОх) ҳосил қилиши мумкин. Шу сабабли жараённи аниқ бошқариш ва чиқиндиларни тозалаш тизими талаб этилади.

СвРИ хулосасига кўра, мазкур технологиянинг асосий афзаллиги мавжуд автомобил инфратузилмасини сақлаб қолиш имкониятидадир. Ишлаб чиқарувчилар батареяли қувват қурилмалари ёки ёқилғи элементларига ўтиш учун анъанавий двигателлар, трансмиссиялар, ускуналар ва хизмат кўрсатиш жараёнларидан тўлиқ воз кечишга мажбур бўлмайди.

Водород двигателиСвРИИнновацияАвтомобилсозликЭкология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаХитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқдаБугун, 01:53Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаБугун, 00:25Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураКеча, 23:58AMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиAMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди