Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқда
Хитойлик мутахассислар Халқаро ой тадқиқот стансиясига тўрт оёқли роботларни юбориш имкониятини кўриб чиқмоқда. Робот-итлар астронавтларга илмий тадқиқотлар, техник текширувлар ва инфратузилмани барпо этишда ёрдам бериши, база атрофини назорат қилиши ҳамда намуна йиғиши кутилмоқда.
Хитойлик мутахассислар бўлажак Халқаро ой тадқиқот станциясига (ИЛRS) тўрт оёқли роботларни, яни робот-итларни юбориш имкониятини кўриб чиқмоқда. Чинесе Спасе Ссиенсе анд Течнологй нашрида эълон қилинган концепцияга кўра, бу каби ақлли машиналар астронавтларга илмий тадқиқотлар, техник текширувлар ва инфратузилмани барпо этишда яқиндан кўмаклашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги лойиҳага асосан, тўрт оёқли роботлар база атрофидаги ҳудудни мунтазам равишда назорат қилиб боради. Ғилдиракли аппаратлардан фарқли ўлароқ, улар нотекис ер юзасида анча эркин ҳаракатланиб, тошлар ҳамда кичик тўсиқларни муваффақиятли енгиб ўтиш имкониятига эга. Шунингдек, робот-итлар ой тупроғи ҳамда жинсларидан намуналар йиғиш, атроф-муҳитни ўрганиш ва илмий тажрибалар чоғида экипажга кўмакчи бўлиш вазифаларини бажаради.
Фазода кўмакчи ва дўстКўриб чиқилаётган сценарийлардан бирига кўра, учта робот ва учта астронавт биргаликда фаолият олиб бориб, вазифаларни ўзаро тақсимлай олади. Келгусида тўрт оёқли қурилмаларга янада мураккаб вазифалар — доимий аҳоли пунктини қуриш ва унга хизмат кўрсатиш юклатилиши режалаштирилган. Улар потенциал равишда сув музи ҳамда фойдали қазилмаларни қазиб олиши, материалларни ташиши ва маҳаллий ой хомашёсидан конструкциялар яратишда қатнашиши мумкин.
Автоматлаштириш жараёни базадаги кундалик ҳаётга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Роботлар назарий жиҳатдан ҳаво параметрлари ҳамда ҳароратни назорат қилиши, тозалаш ишларини бажариши, ўсимликларни парвариш қилиши ва ҳаттоки овқат тайёрлашда ёрдам бериши кутилмоқда. Лойиҳанинг ўзига хос ижтимоий жиҳати ҳам мавжуд бўлиб, уларни овозли интерфейслар билан жиҳозлаш таклиф этилмоқда.
Техник қийинчиликлар ва келажак режалариМутахассисларнинг фикрича, Ойда автоном тарзда ишлаш Ерга қараганда анча мураккаброқ. Аксарият замонавий машинавий кўриш ва навигация тизимлари ерюстю маълумотлар асосида ўқитилади, бироқ Ой юзаси ўзининг ёруғлиги, релефи ва ҳарорати билан кескин фарқ қилади. Шу боис роботларга махсус алгоритм ва қўшимча ўқитиш жараёнлари талаб этилади.
Робот-итлар ИЛRS дастурининг кенгроқ кўламли режалари доирасида кўриб чиқилмоқда. База инфратузилмасини 2035-йил атрофларида шакллантириш, кейинчалик эса уни кенгайтириш кўзда тутилган. 2045-йилга бориб Ой юзаси ва унинг орбитасида янада ривожланган объектлар тизими пайдо бўлиши кутилмоқда, бунда асосий эътибор сув музи захиралари мавжуд бўлган жанубий қутбга қаратилади.
…