Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқда

·38·Техно
Хитой Ой станциясига робот-итларни юборишни режалаштирмоқда
Қисқача

Хитойлик мутахассислар Халқаро ой тадқиқот стансиясига тўрт оёқли роботларни юбориш имкониятини кўриб чиқмоқда. Робот-итлар астронавтларга илмий тадқиқотлар, техник текширувлар ва инфратузилмани барпо этишда ёрдам бериши, база атрофини назорат қилиши ҳамда намуна йиғиши кутилмоқда.

Хитойлик мутахассислар бўлажак Халқаро ой тадқиқот станциясига (ИЛRS) тўрт оёқли роботларни, яни робот-итларни юбориш имкониятини кўриб чиқмоқда. Чинесе Спасе Ссиенсе анд Течнологй нашрида эълон қилинган концепцияга кўра, бу каби ақлли машиналар астронавтларга илмий тадқиқотлар, техник текширувлар ва инфратузилмани барпо этишда яқиндан кўмаклашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги лойиҳага асосан, тўрт оёқли роботлар база атрофидаги ҳудудни мунтазам равишда назорат қилиб боради. Ғилдиракли аппаратлардан фарқли ўлароқ, улар нотекис ер юзасида анча эркин ҳаракатланиб, тошлар ҳамда кичик тўсиқларни муваффақиятли енгиб ўтиш имкониятига эга. Шунингдек, робот-итлар ой тупроғи ҳамда жинсларидан намуналар йиғиш, атроф-муҳитни ўрганиш ва илмий тажрибалар чоғида экипажга кўмакчи бўлиш вазифаларини бажаради.

Фазода кўмакчи ва дўст

Кўриб чиқилаётган сценарийлардан бирига кўра, учта робот ва учта астронавт биргаликда фаолият олиб бориб, вазифаларни ўзаро тақсимлай олади. Келгусида тўрт оёқли қурилмаларга янада мураккаб вазифалар — доимий аҳоли пунктини қуриш ва унга хизмат кўрсатиш юклатилиши режалаштирилган. Улар потенциал равишда сув музи ҳамда фойдали қазилмаларни қазиб олиши, материалларни ташиши ва маҳаллий ой хомашёсидан конструкциялар яратишда қатнашиши мумкин.

Автоматлаштириш жараёни базадаги кундалик ҳаётга ҳам ўз таъсирини ўтказади. Роботлар назарий жиҳатдан ҳаво параметрлари ҳамда ҳароратни назорат қилиши, тозалаш ишларини бажариши, ўсимликларни парвариш қилиши ва ҳаттоки овқат тайёрлашда ёрдам бериши кутилмоқда. Лойиҳанинг ўзига хос ижтимоий жиҳати ҳам мавжуд бўлиб, уларни овозли интерфейслар билан жиҳозлаш таклиф этилмоқда.

Техник қийинчиликлар ва келажак режалари

Мутахассисларнинг фикрича, Ойда автоном тарзда ишлаш Ерга қараганда анча мураккаброқ. Аксарият замонавий машинавий кўриш ва навигация тизимлари ерюстю маълумотлар асосида ўқитилади, бироқ Ой юзаси ўзининг ёруғлиги, релефи ва ҳарорати билан кескин фарқ қилади. Шу боис роботларга махсус алгоритм ва қўшимча ўқитиш жараёнлари талаб этилади.

Робот-итлар ИЛRS дастурининг кенгроқ кўламли режалари доирасида кўриб чиқилмоқда. База инфратузилмасини 2035-йил атрофларида шакллантириш, кейинчалик эса уни кенгайтириш кўзда тутилган. 2045-йилга бориб Ой юзаси ва унинг орбитасида янада ривожланган объектлар тизими пайдо бўлиши кутилмоқда, бунда асосий эътибор сув музи захиралари мавжуд бўлган жанубий қутбга қаратилади.

ХитойОйРобототехникаКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиСунъий интеллект фонди чип ишлаб чиқарувчи стартапга 400 миллион доллар тикдиБугун, 01:53АҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиАҚШда янги турбинавий водород двигатели синовдан ўтказилдиБугун, 01:27Anthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиAnthropic Claude Коде дастурлаш воситасида авторежимни ёқадиБугун, 00:26Subaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаSubaru электромобиллари компанияга қанчага тушмоқдаБугун, 00:25Минимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураМинимал Пҳоне 2 тақдим этилди: OLED экран ва ҚВEРТЙ клавиатураКеча, 23:58AMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиAMD сунъий интеллект блокисиз иккита янги процессорни тақдим этдиКеча, 23:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди