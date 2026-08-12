«Фенербаҳче» ва «Трабзонспор»дан таклиф: Элдор фаолиятини қаерда давом эттиради?
Элдор Шомуродовга «Фенербаҳче», «Бешиктош» ва «Trabzonspor» клублари қизиқиш билдирмоқда. «Trabzonspor» ҳужумчи билан шахсий шартнома шартлари бўйича принсипиал келишувга эришган ва трансфер учун Батиста Менди ҳамда 5 миллион евро таклиф қилган. Клублар ўртасида трансфер формуласини келишиш жараёни давом этмоқда, ҳозирча расмий баёнот берилмаган. Турк нашрларига кўра, Шомуродов янги жамоада доимий ўйин амалиётига эга бўлишга тайёр.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва ҳужумчиси Элдор Шомуродов атрофидаги трансфер шов-шувлари яна авжига чиқди. Туркия ОАВ тарқатган сўнгги хабарларга кўра, ўзбек форвардининг ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар Туркия Суперлигасига кўчиб ўтиш эҳтимоли сезиларли даражада ортиб бормоқда.
Ҳозирнинг ўзида футболчига Туркиянинг етакчи клублари — «Фенербаҳче», «Бешиктош» ва «Трабзонспор» томонидан жиддий қизиқишлар мавжудлиги айтилмоқда.
«Трабзонспор» билан принципиал келишув: 5 миллион евро ва футболчилар алмашинуви
Туркиянинг нуфузли манбаларидан бири — karadenizgazete.com.tr нашрининг хабар беришича, трабзонликлар ҳужумчининг ўзи билан шахсий шартнома шартлари бўйича принципиал келишувга эришиб бўлишган. Ҳозирда клублар ўртасида трансфер формуласини келишиб олиш жараёни кетмоқда.
Хабарда айтилишича, «Трабзонспор» раҳбарияти Шомуродов трансферини ҳал қилиш учун франциялик таянч яримҳимоячиси Батиста Мендини беришни ва бунинг устига 5 миллион евро нақд пул тўлашни таклиф қилган.
Маълумотларга кўра, мураббийлар штаби Элдорнинг тактик профилини жуда юқори баҳоламоқда:
«Элдор Шомуродов майдонда юқори прессинг қила оладиган, кучли яккакурашларда иштирок этадиган ва жамоавий ўйинга катта ҳисса қўшадиган камёб ҳужумчи. У бизнинг ўйин стратегиямизга тўлиқ мос келади».
Турк матбуоти: Рокировка иккала томонни ҳам қаноатлантиради
Яна бир спорт нашри — takagazete.com.tr журналисти Бирол Санжакнинг тасдиқлашича, трабзонликларнинг режаси трансфер бозорида кенг муҳокама қилинмоқда:
Шомуродовнинг мотивацияси: Футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очишга ва доимий ўйин амалиётига эга бўладиган жамоада тўп суришга тайёр.
Молиявий ва тактик манфаат: Батиста Менди ва 5 миллион евролик таклиф музокараларда муҳим омил бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирча клублар томонидан ушбу рокировка бўйича расмий баёнот берилмаган бўлса-да, Туркияда Шомуродовнинг трансфери ёзги бозорнинг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши кутилмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…