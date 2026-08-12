«Фенербаҳче» ва «Трабзонспор»дан таклиф: Элдор фаолиятини қаерда давом эттиради?

·66·Спорт
«Фенербаҳче» ва «Трабзонспор»дан таклиф: Элдор фаолиятини қаерда давом эттиради?
Қисқача

Элдор Шомуродовга «Фенербаҳче», «Бешиктош» ва «Trabzonspor» клублари қизиқиш билдирмоқда. «Trabzonspor» ҳужумчи билан шахсий шартнома шартлари бўйича принсипиал келишувга эришган ва трансфер учун Батиста Менди ҳамда 5 миллион евро таклиф қилган. Клублар ўртасида трансфер формуласини келишиш жараёни давом этмоқда, ҳозирча расмий баёнот берилмаган. Турк нашрларига кўра, Шомуродов янги жамоада доимий ўйин амалиётига эга бўлишга тайёр.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва ҳужумчиси Элдор Шомуродов атрофидаги трансфер шов-шувлари яна авжига чиқди. Туркия ОАВ тарқатган сўнгги хабарларга кўра, ўзбек форвардининг ёзги трансфер ойнаси ёпилгунига қадар Туркия Суперлигасига кўчиб ўтиш эҳтимоли сезиларли даражада ортиб бормоқда.

Ҳозирнинг ўзида футболчига Туркиянинг етакчи клублари — «Фенербаҳче», «Бешиктош» ва «Трабзонспор» томонидан жиддий қизиқишлар мавжудлиги айтилмоқда.

«Трабзонспор» билан принципиал келишув: 5 миллион евро ва футболчилар алмашинуви

Туркиянинг нуфузли манбаларидан бири — karadenizgazete.com.tr нашрининг хабар беришича, трабзонликлар ҳужумчининг ўзи билан шахсий шартнома шартлари бўйича принципиал келишувга эришиб бўлишган. Ҳозирда клублар ўртасида трансфер формуласини келишиб олиш жараёни кетмоқда.

Хабарда айтилишича, «Трабзонспор» раҳбарияти Шомуродов трансферини ҳал қилиш учун франциялик таянч яримҳимоячиси Батиста Мендини беришни ва бунинг устига 5 миллион евро нақд пул тўлашни таклиф қилган.

Маълумотларга кўра, мураббийлар штаби Элдорнинг тактик профилини жуда юқори баҳоламоқда:

«Элдор Шомуродов майдонда юқори прессинг қила оладиган, кучли яккакурашларда иштирок этадиган ва жамоавий ўйинга катта ҳисса қўшадиган камёб ҳужумчи. У бизнинг ўйин стратегиямизга тўлиқ мос келади».

Турк матбуоти: Рокировка иккала томонни ҳам қаноатлантиради

Яна бир спорт нашри — takagazete.com.tr журналисти Бирол Санжакнинг тасдиқлашича, трабзонликларнинг режаси трансфер бозорида кенг муҳокама қилинмоқда:

  • Шомуродовнинг мотивацияси: Футболчи ўз фаолиятида янги саҳифа очишга ва доимий ўйин амалиётига эга бўладиган жамоада тўп суришга тайёр.

  • Молиявий ва тактик манфаат: Батиста Менди ва 5 миллион евролик таклиф музокараларда муҳим омил бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирча клублар томонидан ушбу рокировка бўйича расмий баёнот берилмаган бўлса-да, Туркияда Шомуродовнинг трансфери ёзги бозорнинг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши кутилмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Элдор ШомуродовФенербахчеТрабзонспорБешиктошБатиста Менди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиШаҳноза Ҳайдарова Осиё чемпиони бўлди: уч уриниш — учаласи муваффақиятлиБугун, 19:26Интер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиИнтер Тоттенхем ҳимоячиси Джед Спенсе трансферини якунладиБугун, 19:16«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либослар«Реал»дан сенсация: Мухлисларни лол қолдирган пушти ранг либосларБугун, 19:14Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Моргдаги "мўъжиза": Шифокорлар ўлдига чиқарган футболчи тирик экан...Бугун, 19:01Манчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаМанчестер Сити футболчилари сафга қайтди, Родри масаласи эса ноаниқлигича қолмоқдаБугун, 18:54Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Нидерландияда ким №1? Верхувен Оверим билан рингга чиқадими?Бугун, 18:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади