Бавария ўз базасида махфий машғулотлар учун улкан ҳимоя деворини ўрнатди

·0·Спорт
Бавария ўз базасида махфий машғулотлар учун улкан ҳимоя деворини ўрнатди

Bild нашри хабар беришича,Мюнхеннинг Бавария клуби Zenер-Штрассе машғулотлар базасида тўлиқ махфийликни таъминлаш мақсадида улкан ҳамда юқори технологияли жосусликка қарши девор ўрнатиш ишларини бошлади. Ушбу кескин чора бош мураббий Венсан Компанийга янги мавсум олдидан жамоани бегона кўзлардан ҳоли тарзда, ташқи аралашувларсиз тайёрлаш учун зарур шароит яратиш йўлида амалга оширилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳафта бошида бошланган қурилиш ишлари натижасида чоршанба кунига келиб лойиҳанинг кўлами барчага яққол намоён бўлди. Бавария ўзини ташқи дунёдан бутунлай тўсиб қўймоқда ва биринчи жамоа машғулотларини яшириш учун ХХЛ ҳажмдаги махсус парда қисман ўрнатилди. Ҳозирда қурилаётган янги машғулот майдони атрофида баландлиги ўн метргача бўлган улкан пўлат устунлар қад ростлади.

Замонавий технологиялар ва Компанийнинг талаби

Ушбу жосусликка қарши тўсиқ механизми арқон ва блок тизимига асосланган бўлиб, у керакли пайтда кулранг рангдаги йирик махфийлик брезентини дарҳол юқорига кўтариш имконини беради. Сешанба куни матосиз синовдан ўтказилган тизимнинг чоршанба кунги босқичида оғир юкларга мўлжалланган қоплама қалин пўлат трубага маҳкамланиб, жойига ўрнатилди.

Bild маълумотига кўра, мазкур кучайтирилган хавфсизлик чораларининг асосий ташаббускори Венсан Компаний ҳисобланади. Осиё бўйлаб ўтказилган мавсумолди сафаридан қайтган 40 ёшли белгиялик мутахассис спорт директори Кристоф Фрейнд билан биргаликда қурилиш жараёнини шахсан кўздан кечирди ва панжараларни диққат билан ўрганди.

Англия тажрибаси ва тарихий анъаналар

Компанийнинг бу қадами унинг Англия Премер-лигасида ҳам ўйинчи, ҳам мураббий сифатида тўплаган бой тажрибаси билан чамбарчас боғлиқ. Англияда топ-клублар мухлислар, ОАВ ҳамда рақиб жамоаларнинг жосусларидан бутунлай ҳимояланган муҳитда шуғулланишга ўрганишган ва мураббий Германияда ҳам шу тартибни ўрнатишни истамоқда.

Белгиялик мутахассис Бундеслигада чемпионликни қайтариб олиш йўлидаги курашда ҳар бир детал муҳимлигига таянмоқда. Хусусан, стандарт вазиятлар ва тактик ўзгаришлар ўйин олдидан сизиб чиқмаслигини таъминлаш унинг учун устувор вазифа саналади. Гарчи Zenер-Штраседа сирли машғулотлар концепти янги бўлмаса-да, янги тизим аввалгиларидан анча мукаммал.

Эслатиб ўтамиз, ўз вақтида Пеп Гвардиола ҳам худди шундай ҳимоя чораларини жорий этиб, майдонлардан бири атрофида «Гвардиола пардаси» деб номланган кулранг парда ўрнатганди. Бироқ ўша пайтдаги тизим кучли шамол ва совуқ об-ҳавода кўпинча ишдан чиқар эди. Янги арқонли тизим эса янада ишончли бўлиб, деярли барча бурчаклардан майдонни тўсиб қўйишга қодир.

БаварияВенсан КомпанийБундеслигаМюнхенФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нюкасл Юнайтедга Интер ярим ҳимоячиси Фраттеси таклиф қилиндиНюкасл Юнайтедга Интер ярим ҳимоячиси Фраттеси таклиф қилиндиБугун, 16:58Манчестер Сити Марселььдан Жеронимо Руллини ўз сафига қўшиб олдиМанчестер Сити Марселььдан Жеронимо Руллини ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:33Лаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазиятЛаутаро Мартинез трансфери: Барселона ва Интер атрофидаги вазиятБугун, 16:14Лаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиЛаутаро Мартинес ва Барселона: Деку агент билан учрашдиБугун, 15:53Кристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиКристиан Кофане Арсеналга трансфер миш-мишлари ва 100 миллионлик нархга муносабат билдирдиБугун, 15:39Наполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиНаполи Бенуа Бадашил трансферига яқин турибдиБугун, 15:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади