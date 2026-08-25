Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!

·13·Маданият
Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!

Европанинг энг йирик мусиқий лойиҳаси атрофидаги геосиёсий можаролар янги босқичга чиқди. Нидерландиянинг расмий эшиттирувчиси бўлган AVROTROS жамоат телерадиокомпанияси 2027 йилда бўлиб ўтадиган «Евровидение» халқаро танловида мамлакат иштирок этмаслигини маълум қилди.

Телерадиокомпания эълон қилган расмий баёнотда таъкидланишича, ушбу қарорга танловнинг мустақил ва нейтрал мақомини йўқотгани, шунингдек, Яқин Шарқдаги кескин сиёсий воқеаларнинг шоуга кучли таъсир ўтказаётгани асосий сабаб бўлган.

«Қадриятларимизга тўғри келмайди»: AVROTROS баёноти

Нидерландия томони бир йил давомида Европа радиоэшиттиришлар иттифоқини (EBU) ҳарбий тўқнашувларда иштирок этаётган давлатларнинг танловдаги иштироки бўйича шаффоф ва аниқ қоидалар ишлаб чиқишга чақириб келган:

  • Ишончнинг йўқолиши: «Яқинда эълон қилинган EBU ўзгаришлари танловнинг мустақил ва нейтрал характери тикланганига етарли кафолат бермайди. Шу сабабли иштирок этиш AVROTROS қадриятларига — ишончлилик, мустақиллик ва инсонпарварликка мос келмайди», — дейилади баёнотда;

  • Ғазо фожиаси ва матбуот эркинлиги: Телерадиокомпания Ғазодаги инсоний азоб-уқубатлар ва матбуот эркинлигининг чекланиши сўнгги йилларда шоу атрофидаги норозиликни кескин оширганини билдирди;

  • Кенг кўламли бойкот тўлқини: Мазкур келишмовчиликлар аввалроқ 5 та давлатнинг 2026 йилги танловдан воз кечишига, собиқ ғолибларнинг совринларини қайтаришига ҳамда 1 000 дан ортиқ маданият арбобларининг очиқ норозилик мактубларига сабаб бўлган эди.

«Танлов одамларни бирлаштириши керак эди»

AVROTROS бош директори Тако Зиммерман ташкилот ўз тамойилларига содиқ қолишини қайд этди:

«„Евровидение“ дастлаб одамлар ва давлатларни бирлаштириш мақсадида яратилган эди. Жамоат телерадиокомпанияси сифатида биз ўз қадриятларимизга содиқ қоламиз. Улар бизнинг ҳар бир қароримизни белгилайди, ҳатто бу биз учун жуда қадрли бўлган тадбирдан воз кечишни англатса ҳам», — деди Зиммерман.

«Евровидение-2027» қаерда ва қачон ўтади?

EADaily хабарига кўра, навбатдаги 71-халқаро қўшиқ танлови Болгарияда ўтказилиши режалаштирилган:

  • Манзил: Болгариянинг Бургас шаҳридаги энг замонавий Arena Burgas спорт-кўнгилочар мажмуаси;

  • Саналар: Ярим финал босқичлари 11 ва 13 май кунлари, катта гранд финал эса 2027 йил 15 май санасига белгиланган.

НидерландияЕвровидениеАВРОТРОСЕвропа ИттифоқиТако Зиммерман
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Бугун, 10:34Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Бугун, 10:34Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Зебо Раҳимова Барселонадаги таассуротларини мухлислар билан бўлишди (видео)Бугун, 09:34Мерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиМерилин Монро образидаги янги Barbi қўғирчоғи сотувга чиқдиКеча, 21:23Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?Ўзбекистон ва Озарбойжон биринчи хонимларини қандай анъаналар ҳайратга солди?Кеча, 10:06«Мен Путинни яхши кўраман!»: Америкалик рэпер Москвадаги концертида шов-шув кўтарди!«Мен Путинни яхши кўраман!»: Америкалик рэпер Москвадаги концертида шов-шув кўтарди!Кеча, 08:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди