Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!
Европанинг энг йирик мусиқий лойиҳаси атрофидаги геосиёсий можаролар янги босқичга чиқди. Нидерландиянинг расмий эшиттирувчиси бўлган AVROTROS жамоат телерадиокомпанияси 2027 йилда бўлиб ўтадиган «Евровидение» халқаро танловида мамлакат иштирок этмаслигини маълум қилди.
Телерадиокомпания эълон қилган расмий баёнотда таъкидланишича, ушбу қарорга танловнинг мустақил ва нейтрал мақомини йўқотгани, шунингдек, Яқин Шарқдаги кескин сиёсий воқеаларнинг шоуга кучли таъсир ўтказаётгани асосий сабаб бўлган.
«Қадриятларимизга тўғри келмайди»: AVROTROS баёноти
Нидерландия томони бир йил давомида Европа радиоэшиттиришлар иттифоқини (EBU) ҳарбий тўқнашувларда иштирок этаётган давлатларнинг танловдаги иштироки бўйича шаффоф ва аниқ қоидалар ишлаб чиқишга чақириб келган:
Ишончнинг йўқолиши: «Яқинда эълон қилинган EBU ўзгаришлари танловнинг мустақил ва нейтрал характери тикланганига етарли кафолат бермайди. Шу сабабли иштирок этиш AVROTROS қадриятларига — ишончлилик, мустақиллик ва инсонпарварликка мос келмайди», — дейилади баёнотда;
Ғазо фожиаси ва матбуот эркинлиги: Телерадиокомпания Ғазодаги инсоний азоб-уқубатлар ва матбуот эркинлигининг чекланиши сўнгги йилларда шоу атрофидаги норозиликни кескин оширганини билдирди;
Кенг кўламли бойкот тўлқини: Мазкур келишмовчиликлар аввалроқ 5 та давлатнинг 2026 йилги танловдан воз кечишига, собиқ ғолибларнинг совринларини қайтаришига ҳамда 1 000 дан ортиқ маданият арбобларининг очиқ норозилик мактубларига сабаб бўлган эди.
«Танлов одамларни бирлаштириши керак эди»
AVROTROS бош директори Тако Зиммерман ташкилот ўз тамойилларига содиқ қолишини қайд этди:
«„Евровидение“ дастлаб одамлар ва давлатларни бирлаштириш мақсадида яратилган эди. Жамоат телерадиокомпанияси сифатида биз ўз қадриятларимизга содиқ қоламиз. Улар бизнинг ҳар бир қароримизни белгилайди, ҳатто бу биз учун жуда қадрли бўлган тадбирдан воз кечишни англатса ҳам», — деди Зиммерман.
«Евровидение-2027» қаерда ва қачон ўтади?
EADaily хабарига кўра, навбатдаги 71-халқаро қўшиқ танлови Болгарияда ўтказилиши режалаштирилган:
Манзил: Болгариянинг Бургас шаҳридаги энг замонавий Arena Burgas спорт-кўнгилочар мажмуаси;
Саналар: Ярим финал босқичлари 11 ва 13 май кунлари, катта гранд финал эса 2027 йил 15 май санасига белгиланган.
…