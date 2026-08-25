«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олди

·50·Спорт
«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олди

UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили ҳамда собиқ чемпион Пётр Ян ўртасидаги трилогия олдидан грузиялик жангчининг шов-шувли иқрори, 24 октябрь куни Абу-Дабидаги UFC 333 турнирида кутилаётган ҳал қилувчи 3-жанг тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:

«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили Пётр Ян билан трилогия олдидан бор ҳақиқатни тан олди!

UFC октагонидаги энг принципиал ва муросасиз қарама-қаршиликлардан бири ўзининг ҳал қилувчи кульминацион нуқтасига яқинлашмоқда. Собиқ чемпион Мераб Двалишвили россиялик азалий рақиби Пётр Ян билан бўлиб ўтадиган учинчи жанг олдидан кутилмаган ва очиқ иқрор билан чиқиш қилди.

Грузиялик жангчи ўтган тўқнашувда қаттиқ зарбалар остида қолганини яширмади ва бу сафар реванш олиш учун бутунлай бошқача стратегия қўллашини маълум қилди.

«Бундай хато такрорланмайди»: Мерабнинг баёноти

Двалишвили Пётр Янга қарши ўтказилган сўнгги жангдаги қийинчиликларни эслаб, очиқ баҳо берди:

«Ўтган сафар Пётр Ян мени деярли ўлгудек қилиб дўппослаганди. Шунинг учун бу сафар бундай ҳолат такрорланмаслиги учун бор кучим билан ҳаракат қиламан», — деди Двалишвили.

Ушбу баёнот жангчининг бўлажак трилогияга қанчалик жиддий ва эҳтиёткорлик билан тайёргарлик кўраётганидан далолат беради.

1-1: Абу-Дабидаги ҳал қилувчи трилогия

Икки юлдуз ўртасидаги ҳисоб-китоб ҳозиргача дуранг кўринишида қолмоқда:

  • 2023 йил (Илк тўқнашув): Мераб Двалишвили рекорд даражадаги тейкдаунлар ва тўхтовсиз босим эвазига ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган эди;

  • 2025 йил (Иккинчи жанг): Пётр Ян тактик жиҳатдан мукаммал жанг намойиш этиб, реванш жангида ишончли ғалабага эришди ва ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;

  • 2026 йил 24 октябрь (Трилогия): Учинчи ва якуний жанг Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида ўтказиладиган UFC 333 турнирининг марказий воқеаларидан бири бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларҲусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларБугун, 13:31Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Бугун, 13:17«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!Бугун, 13:09100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!Бугун, 13:01«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтди«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 12:58«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳлади«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳладиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди