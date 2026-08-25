«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олди
UFC собиқ чемпиони Мераб Двалишвили ҳамда собиқ чемпион Пётр Ян ўртасидаги трилогия олдидан грузиялик жангчининг шов-шувли иқрори, 24 октябрь куни Абу-Дабидаги UFC 333 турнирида кутилаётган ҳал қилувчи 3-жанг тафсилоти асосида тайёрланган таҳлилий мақола:
«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили Пётр Ян билан трилогия олдидан бор ҳақиқатни тан олди!
UFC октагонидаги энг принципиал ва муросасиз қарама-қаршиликлардан бири ўзининг ҳал қилувчи кульминацион нуқтасига яқинлашмоқда. Собиқ чемпион Мераб Двалишвили россиялик азалий рақиби Пётр Ян билан бўлиб ўтадиган учинчи жанг олдидан кутилмаган ва очиқ иқрор билан чиқиш қилди.
Грузиялик жангчи ўтган тўқнашувда қаттиқ зарбалар остида қолганини яширмади ва бу сафар реванш олиш учун бутунлай бошқача стратегия қўллашини маълум қилди.
«Бундай хато такрорланмайди»: Мерабнинг баёноти
Двалишвили Пётр Янга қарши ўтказилган сўнгги жангдаги қийинчиликларни эслаб, очиқ баҳо берди:
«Ўтган сафар Пётр Ян мени деярли ўлгудек қилиб дўппослаганди. Шунинг учун бу сафар бундай ҳолат такрорланмаслиги учун бор кучим билан ҳаракат қиламан», — деди Двалишвили.
Ушбу баёнот жангчининг бўлажак трилогияга қанчалик жиддий ва эҳтиёткорлик билан тайёргарлик кўраётганидан далолат беради.
1-1: Абу-Дабидаги ҳал қилувчи трилогия
Икки юлдуз ўртасидаги ҳисоб-китоб ҳозиргача дуранг кўринишида қолмоқда:
2023 йил (Илк тўқнашув): Мераб Двалишвили рекорд даражадаги тейкдаунлар ва тўхтовсиз босим эвазига ҳакамларнинг якдил қарори билан ғалаба қозонган эди;
2025 йил (Иккинчи жанг): Пётр Ян тактик жиҳатдан мукаммал жанг намойиш этиб, реванш жангида ишончли ғалабага эришди ва ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
2026 йил 24 октябрь (Трилогия): Учинчи ва якуний жанг Бирлашган Араб Амирликларининг Абу-Даби шаҳрида ўтказиладиган UFC 333 турнирининг марказий воқеаларидан бири бўлади.
…