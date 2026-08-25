«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!

·35·Спорт
«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!

Дунё бокс ареналарида Ўзбекистон терма жамоаси кўрсатаётган мислсиз натижалар халқаро спорт нашрлари ва етакчи мутахассисларнинг диққат марказида турибди. Буюк Британиянинг соҳавий спорт нашри Boxing Media ўзбек бокс мактабининг феноменал ютуқларини махсус таҳлил қилиб чиқди.

Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, рингдаги ғалабалар тасодиф эмас, балки мукаммал ишланган оёқ ҳаракати техникаси ва ҳаракатчанлик стратегиясига асосланган.

«Ўзбекча услуб»: Рингдаги мувозанат ва тезкор бурчаклар

Британия нашри ўзбек боксидаги машғулотлар тизимининг ўзига хос жиҳатларига алоҳида тўхталди:

«Ўзбекистон бокс мактабида оёқ ҳаракатига алоҳида эътибор қаратилади. Боксчилар енгил қадам ташлаш, мувозанатни сақлаш ва исталган бурчакдан чаққонлик билан ҳужумга ўтишга ўргатилади. Спортчилар доимий равишда олдинга-орқага тез силжиш, кескин бурилишлар ҳамда ён томонга майда қадамлар устида тинимсиз ишлайди. Шу орқали улар рақибга яқинлашиш, серияли комбинацияларни йўллаш ва рақибнинг жавоб зарбаси етиб келгунига қадар хавфли ҳудуддан чиқиб кетишни мукаммал ўзлаштиради», — дейилади нашр таҳлилида.

Мутахассисларнинг қайд этишича, кўплаб комплекс машқлар оёқ ҳаракатини «соя билан жанг», махсус конуслар билан ишлаш ёки спарринг шериги билан ҳаракатланиш билан уйғунлаштиради. Бу эса спортчини тўхтаб қолмасдан, доимий ҳаракатда туриб аниқ зарба беришга ва оёқларни бир жойда қотириб қўймасликка ўргатади.

2016–2024: Ўзбек боксининг олтин даври

Мутахассислар эътирофига кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2016 йилдан буён жаҳон боксида яккаҳокимлик қилиб келмоқда:

  • Рио-2016 Олимпиадаси: Ўзбек чарм қўлқоп усталари 3 та олтин медални қўлга киритиб, тарихда илк бор умумжамоа ҳисобида 1-ўринни эгаллади;

  • Тошкент-2023 жаҳон чемпионати: Ўз уйида кечган мундиалда миллий терма жамоа аъзолари 5 та олтин медалга эга чиқди;

  • Париж-2024 Олимпия ўйинлари: Эркаклар ўртасидаги 7 та вазн тоифасидан 5 тасида олтин медални қўлга киритиб, дунё бокси тарихидаги энг юқори натижалардан бирини қайд этди.

Айнан оёқда чаққон ҳаракатланиш ва тактик саводхонлик Ўзбекистонни жаҳоннинг 1-рақамли бокс державасига айлантирган бош омил сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларҲусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларБугун, 13:31Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Бугун, 13:17100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!Бугун, 13:01«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтди«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 12:58«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олди«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олдиБугун, 12:32«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳлади«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳладиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди