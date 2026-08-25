«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!
Дунё бокс ареналарида Ўзбекистон терма жамоаси кўрсатаётган мислсиз натижалар халқаро спорт нашрлари ва етакчи мутахассисларнинг диққат марказида турибди. Буюк Британиянинг соҳавий спорт нашри Boxing Media ўзбек бокс мактабининг феноменал ютуқларини махсус таҳлил қилиб чиқди.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, рингдаги ғалабалар тасодиф эмас, балки мукаммал ишланган оёқ ҳаракати техникаси ва ҳаракатчанлик стратегиясига асосланган.
«Ўзбекча услуб»: Рингдаги мувозанат ва тезкор бурчаклар
Британия нашри ўзбек боксидаги машғулотлар тизимининг ўзига хос жиҳатларига алоҳида тўхталди:
«Ўзбекистон бокс мактабида оёқ ҳаракатига алоҳида эътибор қаратилади. Боксчилар енгил қадам ташлаш, мувозанатни сақлаш ва исталган бурчакдан чаққонлик билан ҳужумга ўтишга ўргатилади. Спортчилар доимий равишда олдинга-орқага тез силжиш, кескин бурилишлар ҳамда ён томонга майда қадамлар устида тинимсиз ишлайди. Шу орқали улар рақибга яқинлашиш, серияли комбинацияларни йўллаш ва рақибнинг жавоб зарбаси етиб келгунига қадар хавфли ҳудуддан чиқиб кетишни мукаммал ўзлаштиради», — дейилади нашр таҳлилида.
Мутахассисларнинг қайд этишича, кўплаб комплекс машқлар оёқ ҳаракатини «соя билан жанг», махсус конуслар билан ишлаш ёки спарринг шериги билан ҳаракатланиш билан уйғунлаштиради. Бу эса спортчини тўхтаб қолмасдан, доимий ҳаракатда туриб аниқ зарба беришга ва оёқларни бир жойда қотириб қўймасликка ўргатади.
2016–2024: Ўзбек боксининг олтин даври
Мутахассислар эътирофига кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси 2016 йилдан буён жаҳон боксида яккаҳокимлик қилиб келмоқда:
Рио-2016 Олимпиадаси: Ўзбек чарм қўлқоп усталари 3 та олтин медални қўлга киритиб, тарихда илк бор умумжамоа ҳисобида 1-ўринни эгаллади;
Тошкент-2023 жаҳон чемпионати: Ўз уйида кечган мундиалда миллий терма жамоа аъзолари 5 та олтин медалга эга чиқди;
Париж-2024 Олимпия ўйинлари: Эркаклар ўртасидаги 7 та вазн тоифасидан 5 тасида олтин медални қўлга киритиб, дунё бокси тарихидаги энг юқори натижалардан бирини қайд этди.
Айнан оёқда чаққон ҳаракатланиш ва тактик саводхонлик Ўзбекистонни жаҳоннинг 1-рақамли бокс державасига айлантирган бош омил сифатида баҳоланмоқда.
…