Тошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинган

·23·Ўзбекистон
Тошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинган

Ўзбекистонда 2026 йил 1 июль ҳолатига кўра, жисмоний шахсларга тегишли 4 982 516 та автотранспорт воситаси рўйхатга олинган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.

Қайд этилишича, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилояти ҳиссасига мамлакатдаги жами автотранспорт воситаларининг қарийб тўртдан бир қисми тўғри келади. Икки ҳудудда рўйхатга олинган автомобиллар сони 1,1 млндан ошган.

Энг юқори кўрсаткич Тошкент шаҳрида қайд этилган. Пойтахтда жисмоний шахслар номига 637 706 та автотранспорт воситаси рўйхатдан ўтказилган. Тошкент вилоятида эса бу кўрсаткич 476 148 тани ташкил этган.

Шу тариқа, Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятида жами 1 113 854 та автотранспорт воситаси рўйхатга олинган. Бу республика бўйича жисмоний шахсларга тегишли транспорт воситаларининг тахминан 22,4 фоизига тенг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБугун, 11:04Яшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиЯшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиБугун, 10:03Шавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиШавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиБугун, 06:00Янги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиЯнги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиКеча, 16:06Ноқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкинНоқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкинКеча, 15:45Ўзбекистонда ҳафта охирида иссиқ яна кучаядиЎзбекистонда ҳафта охирида иссиқ яна кучаядиКеча, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди