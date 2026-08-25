«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтди
Ёзги трансфер ойнасининг энг катта битимларидан бири расман якуний босқичга етди. Нуфузли инсайдер ва журналист Фабрицио Романо берган маълумотларга кўра, «Лилль» клубининг марокашлик ёрқин ярим ҳимоячиси Аюб Буадди «Манчестер Сити» учун тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди.
Клублар ўртасидаги барча шартнома ва расмий ҳужжатлар тўлиқ имзоланган бўлиб, яқин соатларда трансфер расман эълон қилиниши кутилмоқда.
95+5 миллион евро: Трансфер тафсилотлари
Пеп Гвардиола жамоаси марокашлик иқтидор учун катта молиявий маблағ ажратди:
Асосий сумма: Франциянинг «Лилль» клуби футболчи сотувидан кафолатланган 95 миллион евро ишлаб олади;
Бонуслар: Келишувда футболчининг муваффақиятли ҳаракатларига қараб яна 5 миллион евро миқдоридаги қўшимча бонуслар назарда тутилган;
Умумий қиймат: Шу тариқа, битимнинг умумий қиймати 100 миллион еврони ташкил этади.
Родрининг кетиши ва «Манчестер Сити»нинг янги маркази
Ушбу шов-шувли трансфер тасодифан амалга оширилмади:
Родри «Барселона»да: «Манчестер Сити» ўз етакчи ярим ҳимоячиси ва «Олтин тўп» соҳиби Родрининг Каталониянинг «Барселона» клубига сотилиши ортидан майдон марказида пайдо бўлган катта бўшлиқни зудлик билан тўлдириши лозим эди;
Янги етакчи: Пеп Гвардиола айнан Аюб Буаддини жамоа марказий майдонини бошқара оладиган асосий номзод сифатида танлади ва клуб раҳбарияти трансферни тезкорлик билан якунлади.
…