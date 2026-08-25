Калифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирди
Калифорниянинг шимолий соҳилларида ҳар йили ўтказиладиган Жаҳон итлар серфинг чемпионати яна бир бор томошабинларга кўтаринки кайфият улашди. Турли зот ва ҳажмдаги итлар Тинч океани тўлқинларида серфинг қилиб, юзлаб меҳмонларнинг эътиборини ўзига қаратди.
10 марта ташкил этилган мусобақа Сан-Францискодан тахминан 22 километр жанубда жойлашган Тинч океани соҳилида бўлиб ўтди. Унда кичик спаниеллардан тортиб йирик лабрадорларгача бўлган турли зот вакиллари иштирок этиб, серфингдаги маҳоратини намойиш қилди.
Ҳакамлар итларни тахта устида қанча вақт тура олгани, қандай катталикдаги тўлқинларни забт этгани ва серфинг жараёнида ўзини қанчалик ишончли тутганига қараб баҳолади.
Мусобақанинг 10-йиллиги муносабати билан тадбир доирасида нафақат қизиқарли беллашувлар, балки уй ҳайвонларини асраб олиш акцияси ҳам ўтказилди. Шунингдек, маҳаллий ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилотлари учун маблағ йиғиш ташаббуслари ҳам ташкил этилди.
Ранг-баранг қутқарув жилетларини кийган итлар ўз эгалари ёрдамида тўлқинларга олиб чиқилди. Улар серфинг тахталарида соҳил томон ҳаракатланар экан, ҳар бир муваффақиятли чиқишдан сўнг томошабинлар олқиши ва қувноқ ҳайқириқларига сазовор бўлди.
Ҳантингтон-соҳилида яшовчи София Седловски ўзининг миниатюра пинчери Расти ҳақида ҳам қизиқ воқеани сўзлаб берди. У кучукчалик пайтида Растини дастлаб фақат суратга тушириш учун серфинг тахтасига чиқарган. Аммо ит тахтадан тушишни истамаган ва кейинчалик биринчи тўлқинни муваффақиятли забт этиб, барчани ҳайратда қолдирган.
…