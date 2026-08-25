Калифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирди

·19·Дунё
Калифорнияда итлар серфинг бўйича чемпионатда барчани ҳайратда қолдирди

Калифорниянинг шимолий соҳилларида ҳар йили ўтказиладиган Жаҳон итлар серфинг чемпионати яна бир бор томошабинларга кўтаринки кайфият улашди. Турли зот ва ҳажмдаги итлар Тинч океани тўлқинларида серфинг қилиб, юзлаб меҳмонларнинг эътиборини ўзига қаратди.

10 марта ташкил этилган мусобақа Сан-Францискодан тахминан 22 километр жанубда жойлашган Тинч океани соҳилида бўлиб ўтди. Унда кичик спаниеллардан тортиб йирик лабрадорларгача бўлган турли зот вакиллари иштирок этиб, серфингдаги маҳоратини намойиш қилди.

Ҳакамлар итларни тахта устида қанча вақт тура олгани, қандай катталикдаги тўлқинларни забт этгани ва серфинг жараёнида ўзини қанчалик ишончли тутганига қараб баҳолади.

Мусобақанинг 10-йиллиги муносабати билан тадбир доирасида нафақат қизиқарли беллашувлар, балки уй ҳайвонларини асраб олиш акцияси ҳам ўтказилди. Шунингдек, маҳаллий ҳайвонларни ҳимоя қилиш ташкилотлари учун маблағ йиғиш ташаббуслари ҳам ташкил этилди.

Ранг-баранг қутқарув жилетларини кийган итлар ўз эгалари ёрдамида тўлқинларга олиб чиқилди. Улар серфинг тахталарида соҳил томон ҳаракатланар экан, ҳар бир муваффақиятли чиқишдан сўнг томошабинлар олқиши ва қувноқ ҳайқириқларига сазовор бўлди.

Ҳантингтон-соҳилида яшовчи София Седловски ўзининг миниатюра пинчери Расти ҳақида ҳам қизиқ воқеани сўзлаб берди. У кучукчалик пайтида Растини дастлаб фақат суратга тушириш учун серфинг тахтасига чиқарган. Аммо ит тахтадан тушишни истамаган ва кейинчалик биринчи тўлқинни муваффақиятли забт этиб, барчани ҳайратда қолдирган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаЯнги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқдаБугун, 11:26Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Бугун, 11:2136 ёшли ФИДE менежери тўсатдан вафот этди36 ёшли ФИДE менежери тўсатдан вафот этдиБугун, 11:12«Ракеталар учирилмасдан йўқ қилинади»: Британия Бош вазири Киевда махфий келишувни очиқлади«Ракеталар учирилмасдан йўқ қилинади»: Британия Бош вазири Киевда махфий келишувни очиқладиБугун, 11:03Токиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиТокиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиБугун, 10:44БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!Бугун, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди