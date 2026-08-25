Samsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшилади

·6·Техно
Samsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшилади

Samsung компанияси ўтган йилги флагман қурилмалари эгалари учун муҳим дастурий янгиликни тайёрламоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Samsung Galaxy S25 Ultra смартфонлари камераси янги авлод Galaxy S26 Ultra модели учун мўлжалланган илғор функциялардан бирини қабул қилиб олади. Бу эса фойдаланувчиларга қўшимча харажатларсиз профессионал даражадаги суратларни олиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги имконият One UI 9.0 интерфейсининг ички дастурий қисмидаги Эхперт РАВ иловасида аниқланган. Ушбу функция Виртуал Рефлектор деб номланиб, унинг асосий вазифаси студия шароитида профессионал фотографлар қўллайдиган ёруғлик қайтаргич — рефлекторни рақамли муҳитда муваффақиятли имитация қилишдан иборат. Натижада оддий портрет суратлари ҳам юқори сифатли ва бадиий кўриниш касб этади.

Виртуал ёруғлик ва унинг афзалликлари

Виртуал Рефлектор ёрдамида фойдаланувчи кадрни суратга олиш жараёнида ёки ундан кейин ёруғлик йўналиши ҳамда унинг интенсивлигини ўзгартириши мумкин. Шунингдек, тизимда ёруғлик тусини танлаш имконияти ҳам мавжуд бўлиб, масалан, олтин ёки кумуш рангли нурлар эффектини бериш орқали суратга ўзгача жозиба бағишлаш мумкин.

Бошқарув жараёни махсус қулай доира шаклидаги интерфейс орқали амалга оширилади. Бу эса объектдаги ёруғлик тушиш бурчагини ўта аниқлик билан созлаш имконини тақдим этади. Функция ёрдамида ҳар қандай ноқулай ёки нотекис ёритилган шароитда ҳам ёруғлик балансини мувозанатга келтириш ва портретларни янада ифодали чиқишига эришиш осонлашади.

One UI 9.0 янгиланиши ва келажакдаги имкониятлар

Мутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур дастурий таъминот янгиланиши келгусида чиқадиган One UI 9.0 версиясининг навбатдаги қисмларидан бири сифатида фойдаланувчиларга тақдим этилади. Ушбу ёндашув Samsung компаниясининг ўз флагман қурилмаларини узоқ муддат давомида янги технологиялар билан таъминлаб бориш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади.

Ҳозирча функциянинг расман чиқарилиш санаси аниқ эълон қилинмаган бўлса-да, унинг Эхперт РАВ иловасининг синов версияларида топилгани янгиланиш яқин орада тақдим этилишидан дарак беради. Galaxy S25 Ultra эгалари тез орада смартфон имкониятлари янада кенгайишига гувоҳ бўлишлари мумкин.

SamsungGalaxy S25 UltraOne UI 9.0Эхперт РАВВиртуал Рефлектор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26Жаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиЖаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиБугун, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиSamsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиБугун, 11:27Хитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиХитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиКеча, 21:33iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?Кеча, 09:59iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)23.08, 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди