Samsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшилади
Samsung компанияси ўтган йилги флагман қурилмалари эгалари учун муҳим дастурий янгиликни тайёрламоқда. Ixbt.com маълумотига кўра, Samsung Galaxy S25 Ultra смартфонлари камераси янги авлод Galaxy S26 Ultra модели учун мўлжалланган илғор функциялардан бирини қабул қилиб олади. Бу эса фойдаланувчиларга қўшимча харажатларсиз профессионал даражадаги суратларни олиш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги имконият One UI 9.0 интерфейсининг ички дастурий қисмидаги Эхперт РАВ иловасида аниқланган. Ушбу функция Виртуал Рефлектор деб номланиб, унинг асосий вазифаси студия шароитида профессионал фотографлар қўллайдиган ёруғлик қайтаргич — рефлекторни рақамли муҳитда муваффақиятли имитация қилишдан иборат. Натижада оддий портрет суратлари ҳам юқори сифатли ва бадиий кўриниш касб этади.
Виртуал ёруғлик ва унинг афзалликлариВиртуал Рефлектор ёрдамида фойдаланувчи кадрни суратга олиш жараёнида ёки ундан кейин ёруғлик йўналиши ҳамда унинг интенсивлигини ўзгартириши мумкин. Шунингдек, тизимда ёруғлик тусини танлаш имконияти ҳам мавжуд бўлиб, масалан, олтин ёки кумуш рангли нурлар эффектини бериш орқали суратга ўзгача жозиба бағишлаш мумкин.
Бошқарув жараёни махсус қулай доира шаклидаги интерфейс орқали амалга оширилади. Бу эса объектдаги ёруғлик тушиш бурчагини ўта аниқлик билан созлаш имконини тақдим этади. Функция ёрдамида ҳар қандай ноқулай ёки нотекис ёритилган шароитда ҳам ёруғлик балансини мувозанатга келтириш ва портретларни янада ифодали чиқишига эришиш осонлашади.
One UI 9.0 янгиланиши ва келажакдаги имкониятларМутахассисларнинг таъкидлашича, мазкур дастурий таъминот янгиланиши келгусида чиқадиган One UI 9.0 версиясининг навбатдаги қисмларидан бири сифатида фойдаланувчиларга тақдим этилади. Ушбу ёндашув Samsung компаниясининг ўз флагман қурилмаларини узоқ муддат давомида янги технологиялар билан таъминлаб бориш стратегиясининг бир қисми ҳисобланади.
Ҳозирча функциянинг расман чиқарилиш санаси аниқ эълон қилинмаган бўлса-да, унинг Эхперт РАВ иловасининг синов версияларида топилгани янгиланиш яқин орада тақдим этилишидан дарак беради. Galaxy S25 Ultra эгалари тез орада смартфон имкониятлари янада кенгайишига гувоҳ бўлишлари мумкин.
…