Huawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқади
Huawei компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Пура Х Виев смартфонининг савдога чиқарилиш санасини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компаниянинг истеъмол бизнеси раҳбари Хе Ган тақдимот вақтида ушбу кутилган гаджет жорий йилнинг 7-сентябридан бошлаб харидорларга тақдим этилишини маълум қилган. Мазкур тақдимот куни Huawei яна бир йирик қурилма — Мате ХТ 2 йиғилма смартфонини ҳам омма эътиборига ҳавола этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Пура Х Виев бозорда ўзига хос моноблок дизайни ва ғайриоддий экран нисбати билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бу кенг экранли илк моноблок смартфон бўлиб, у ўзида илғор технологик ечимларни мужассам этган. Қурилма диагоналига 6,39 дюйм бўлган ноёб панел билан жиҳозланган бўлиб, бунда томонлар нисбати 16:9,5 ни ташкил этади.
Рекорд даражадаги экран ва юпқа рамкаларСмартфон дизайнининг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг экран-корпус нисбати ҳисобланади. Манбага кўра, мазкур кўрсаткич рекорд даражадаги 96,1 фоизга тенг. Бунда экран атрофидаги қора рамка қалинлиги барча тўрт тарафдан атиги 1,05 миллиметрни ташкил этиб, фойдаланиш жараёнида тўлиқ чексизлик эффектини тақдим этади.
Шунингдек, шунчалик юпқа корпус ичига улкан қувват манбаи жойлаштирилгани мутахассисларнинг эътирофига сазовор бўлди. Пура Х Виев 7000 мА•ч сиғимли бардошли аккумулятор билан таъминланган. Шунга қарамай, смартфон корпусининг қалинлиги атиги 6,68 миллиметрни, умумий оғирлиги эса 201 граммни ташкил қилади.
Дастурий таъминот ва хотира имкониятлариҚурилма Huawei компаниясининг хусусий операцион тизими — HarmonyOS 7 бошқаруви остида ишлайди. Бу эса интерфейснинг юқори тезликда ишлаши ҳамда экотизим қурилмалари билан ўзаро мукаммал интеграцияни таъминлайди. Фойдаланувчиларга маълумотларни сақлаш учун кенг имкониятлар берилиб, қурилманинг максимал ички хотираси ҳажми 1 TB гача етади.
Ҳозирги кунда ixbt.com хабарига асосан, янги флагман уч хил хотира конфигурацияси ҳамда тўрт хил ранг вариантида олдиндан буюртма бериш учун очиқ ҳолатда турибди. Савдоларнинг расмий бошланиш куни Huawei компанияси смартфонга оид қолган техник тавсилотлар ва унинг аниқ нархларини тўлиқ ошкор этиши кутилмоқда.
…