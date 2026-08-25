Huawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқади

·28·Техно
Huawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқади

Huawei компанияси ўзининг янги флагман қурилмаси — Пура Х Виев смартфонининг савдога чиқарилиш санасини расман эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компаниянинг истеъмол бизнеси раҳбари Хе Ган тақдимот вақтида ушбу кутилган гаджет жорий йилнинг 7-сентябридан бошлаб харидорларга тақдим этилишини маълум қилган. Мазкур тақдимот куни Huawei яна бир йирик қурилма — Мате ХТ 2 йиғилма смартфонини ҳам омма эътиборига ҳавола этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Пура Х Виев бозорда ўзига хос моноблок дизайни ва ғайриоддий экран нисбати билан ажралиб туради. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бу кенг экранли илк моноблок смартфон бўлиб, у ўзида илғор технологик ечимларни мужассам этган. Қурилма диагоналига 6,39 дюйм бўлган ноёб панел билан жиҳозланган бўлиб, бунда томонлар нисбати 16:9,5 ни ташкил этади.

Рекорд даражадаги экран ва юпқа рамкалар

Смартфон дизайнининг асосий диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг экран-корпус нисбати ҳисобланади. Манбага кўра, мазкур кўрсаткич рекорд даражадаги 96,1 фоизга тенг. Бунда экран атрофидаги қора рамка қалинлиги барча тўрт тарафдан атиги 1,05 миллиметрни ташкил этиб, фойдаланиш жараёнида тўлиқ чексизлик эффектини тақдим этади.

Шунингдек, шунчалик юпқа корпус ичига улкан қувват манбаи жойлаштирилгани мутахассисларнинг эътирофига сазовор бўлди. Пура Х Виев 7000 мА•ч сиғимли бардошли аккумулятор билан таъминланган. Шунга қарамай, смартфон корпусининг қалинлиги атиги 6,68 миллиметрни, умумий оғирлиги эса 201 граммни ташкил қилади.

Дастурий таъминот ва хотира имкониятлари

Қурилма Huawei компаниясининг хусусий операцион тизими — HarmonyOS 7 бошқаруви остида ишлайди. Бу эса интерфейснинг юқори тезликда ишлаши ҳамда экотизим қурилмалари билан ўзаро мукаммал интеграцияни таъминлайди. Фойдаланувчиларга маълумотларни сақлаш учун кенг имкониятлар берилиб, қурилманинг максимал ички хотираси ҳажми 1 TB гача етади.

Ҳозирги кунда ixbt.com хабарига асосан, янги флагман уч хил хотира конфигурацияси ҳамда тўрт хил ранг вариантида олдиндан буюртма бериш учун очиқ ҳолатда турибди. Савдоларнинг расмий бошланиш куни Huawei компанияси смартфонга оид қолган техник тавсилотлар ва унинг аниқ нархларини тўлиқ ошкор этиши кутилмоқда.

HuaweiПура Х ВиевHarmonyOSСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиSamsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиБугун, 13:26Жаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиЖаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиБугун, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиSamsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиБугун, 11:27Хитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиХитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиКеча, 21:33iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?Кеча, 09:59iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)23.08, 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди