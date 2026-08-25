Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришлар

·2·Спорт
Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришлар

Англия Премьер-лигасида ўтган мавсум қишки трансферлар ойнасида шаклланган мудофаа жуфтлиги бугунги кунга келиб чемпионлик курашининг энг ишончли пойдеворига айланди. «Кристал Пэлас»дан харид қилинган Марк Гехи ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиси Абдуқодир Ҳусанов бир-бирини мукаммал тўлдириб, мухлислар эътирофига сазовор бўлмоқда.

Энг ҳайратланарлиси — «Манчестер Сити» ҳимоя маркази айнан Ҳусанов ва Гехи жуфтлигига ишониб топширилган бирорта расмий учрашувда мағлубиятга учрамаган. Ушбу тандем рақиб ҳужумчилари учун чинакам «ўтиб бўлмас девор» вазифасини ўтаб келмоқда.

Мудофаадаги рақобат: Аке ва Стоунз кетди, лекин танлов кенг

Ёзги ўзгаришлар натижасида Натан Аке ва Жон Стоунз каби тажрибали номлар клубни тўлиқ тарк этган бўлса-да, «шаҳарликлар» сафида марказий чизиқ рақобати янада кескинлашди:

  • Асосий даъвогарлар: Абдуқодир Ҳусанов, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш ва Марк Гехи асосий таркибдан жой олиш учун қизғин кураш олиб бормоқда;

  • Ёш истеъдодлар: Жума Ба ва Витор Рейс каби истиқболли ҳимоячилар ҳам ўз имкониятини кутмоқда.

Маресканинг тактик инқилоби: Ҳимоячиларнинг янги роллари

Жамоанинг янги бош мураббийи Энцо Мареска футболчиларнинг универсаллик қобилиятига таянмоқда. Мавсумнинг дастлабки икки баҳсида Абдуқодир Ҳусанов ҳам ўнг қанот, ҳам марказий ҳимоячи сифатида ишончни тўлиқ оқлади.

«Борнмут»га қарши 1-турда эса италиялик мураббий барчани ҳайратда қолдириб, марказий ҳимоячи Марк Гехини марказий ярим ҳимояга (таянч зонасига) қўйди. Эксперимент дарҳол натижа берди — Гехи ҳисобни тенглаштирган муҳим гол муаллифига айланди.

Мареска баҳсдан сўнг ўз қарорини қуйидагича изоҳлади:

«Ҳозирги пайтда майдонда тўғри ечимларни топиш ва турли имкониятларни кўриб чиқиш муҳим. Мен Маркни „Кристал Пэлас“даги давридан биламан ва доимо ундан ажойиб ярим ҳимоячи чиқиши мумкин, деб ўйлардим. Хаёлга келган ғояларни синаб кўриш керак. У янги позицияда жуда яхши ўйнади ва бизга келажак учун яна бир ажойиб вариант берди», — деди Мареска.

«Мен ҳайрон қолдим!»: Гехининг янги роли ҳақидаги иқрори

Учрашув қаҳрамонига айланган Марк Гехи кутилмаган тактик қарор борасидаги ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди:

  • Бир ҳафталик тайёргарлик: «Тўғриси, мен жуда ҳайрон қолдим! Бу шунчаки мураббийнинг хаёлига келган ғоя эди ва биз бир ҳафта давомида айнан шу рол устида ишладик. Мураббий турли нарсаларни синаб кўрмоқда ва бугун бу режа ўзини оқлаганидан бахтиёрман»;

  • Майдондаги қўллов: «Шерикларимнинг қўллаб-қувватлаши катта ёрдам берди. Олдимда ва ёнимда ушбу позицияда катта тажрибага эга футболчиларнинг бўлиши ва ўйин давомида тинимсиз йўл-йўриқ кўрсатиб туриши вазифамни анча енгиллаштирди».

Абдуқодир Ҳусановнинг барқарор мудофааси ва Гехининг янги қирралари очилиши «Манчестер Сити»нинг янги мураббий қўл остида янада хавфли ва кўп қиррали жамоага айланаётганини кўрсатмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Бугун, 13:17«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!Бугун, 13:09100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!Бугун, 13:01«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтди«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 12:58«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олди«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олдиБугун, 12:32«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳлади«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳладиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди