Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришлар
Англия Премьер-лигасида ўтган мавсум қишки трансферлар ойнасида шаклланган мудофаа жуфтлиги бугунги кунга келиб чемпионлик курашининг энг ишончли пойдеворига айланди. «Кристал Пэлас»дан харид қилинган Марк Гехи ҳамда Ўзбекистон миллий терма жамоаси етакчиси Абдуқодир Ҳусанов бир-бирини мукаммал тўлдириб, мухлислар эътирофига сазовор бўлмоқда.
Энг ҳайратланарлиси — «Манчестер Сити» ҳимоя маркази айнан Ҳусанов ва Гехи жуфтлигига ишониб топширилган бирорта расмий учрашувда мағлубиятга учрамаган. Ушбу тандем рақиб ҳужумчилари учун чинакам «ўтиб бўлмас девор» вазифасини ўтаб келмоқда.
Мудофаадаги рақобат: Аке ва Стоунз кетди, лекин танлов кенг
Ёзги ўзгаришлар натижасида Натан Аке ва Жон Стоунз каби тажрибали номлар клубни тўлиқ тарк этган бўлса-да, «шаҳарликлар» сафида марказий чизиқ рақобати янада кескинлашди:
Асосий даъвогарлар: Абдуқодир Ҳусанов, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш ва Марк Гехи асосий таркибдан жой олиш учун қизғин кураш олиб бормоқда;
Ёш истеъдодлар: Жума Ба ва Витор Рейс каби истиқболли ҳимоячилар ҳам ўз имкониятини кутмоқда.
Маресканинг тактик инқилоби: Ҳимоячиларнинг янги роллари
Жамоанинг янги бош мураббийи Энцо Мареска футболчиларнинг универсаллик қобилиятига таянмоқда. Мавсумнинг дастлабки икки баҳсида Абдуқодир Ҳусанов ҳам ўнг қанот, ҳам марказий ҳимоячи сифатида ишончни тўлиқ оқлади.
«Борнмут»га қарши 1-турда эса италиялик мураббий барчани ҳайратда қолдириб, марказий ҳимоячи Марк Гехини марказий ярим ҳимояга (таянч зонасига) қўйди. Эксперимент дарҳол натижа берди — Гехи ҳисобни тенглаштирган муҳим гол муаллифига айланди.
Мареска баҳсдан сўнг ўз қарорини қуйидагича изоҳлади:
«Ҳозирги пайтда майдонда тўғри ечимларни топиш ва турли имкониятларни кўриб чиқиш муҳим. Мен Маркни „Кристал Пэлас“даги давридан биламан ва доимо ундан ажойиб ярим ҳимоячи чиқиши мумкин, деб ўйлардим. Хаёлга келган ғояларни синаб кўриш керак. У янги позицияда жуда яхши ўйнади ва бизга келажак учун яна бир ажойиб вариант берди», — деди Мареска.
«Мен ҳайрон қолдим!»: Гехининг янги роли ҳақидаги иқрори
Учрашув қаҳрамонига айланган Марк Гехи кутилмаган тактик қарор борасидаги ҳис-туйғулари билан ўртоқлашди:
Бир ҳафталик тайёргарлик: «Тўғриси, мен жуда ҳайрон қолдим! Бу шунчаки мураббийнинг хаёлига келган ғоя эди ва биз бир ҳафта давомида айнан шу рол устида ишладик. Мураббий турли нарсаларни синаб кўрмоқда ва бугун бу режа ўзини оқлаганидан бахтиёрман»;
Майдондаги қўллов: «Шерикларимнинг қўллаб-қувватлаши катта ёрдам берди. Олдимда ва ёнимда ушбу позицияда катта тажрибага эга футболчиларнинг бўлиши ва ўйин давомида тинимсиз йўл-йўриқ кўрсатиб туриши вазифамни анча енгиллаштирди».
Абдуқодир Ҳусановнинг барқарор мудофааси ва Гехининг янги қирралари очилиши «Манчестер Сити»нинг янги мураббий қўл остида янада хавфли ва кўп қиррали жамоага айланаётганини кўрсатмоқда.
…