Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келди

·20·Жамият
Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келди

25 август куни Андижон вилоятида бир оила учун қувончли ва унутилмас воқеа юз берди — бир вақтнинг ўзида тўрт нафар эгизак дунёга келди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Матбуот котиби Фурқат Санаев маълум қилди.

Маълум қилинишича, Андижон туманида истиқомат қилувчи Дилдорахон Аҳмедова жорий йилнинг 20 август куни кўп ҳомилалик ташхиси билан тиббиёт муассасасига қабул қилинган. Мутахассислар она ва чақалоқлар саломатлигини инобатга олган ҳолда туғруқни махсус назорат остида олиб борган.

Аёлга ҳомиладорлик муддати тугамасидан олдин кесарча кесиш амалиёти бажарилган. Туғруқ жараёнида акушер-гинеколог, неонатолог ва реаниматологлардан иборат мутахассислар жамоаси иштирок этган. Муолажа муваффақиятли ўтказилиб, тўрт нафар чақалоқ дунёга келган.

Чақалоқларнинг уч нафари қиз, бири эса ўғил бўлиб, уларнинг вазни қуйидагича:

  • биринчи чақалоқ — қиз, 1 840 грамм;

  • иккинчи чақалоқ — ўғил, 1 534 грамм;

  • учинчи чақалоқ — қиз, 1 584 грамм;

  • тўртинчи чақалоқ — қиз, 1 756 грамм.

Айни вақтда тўрт нафар чақалоқ ва уларнинг онаси шифокорлар назоратида бўлиб, уларнинг ҳолати тиббий мутахассислар томонидан кузатиб борилмоқда.

Тўрт эгизакнинг дунёга келиши оила учун катта қувонч бўлиш билан бирга, туғруқ жараёнида иштирок этган тиббиёт ходимлари учун ҳам масъулиятли ва аҳамиятли воқеа бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБлогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБугун, 09:18Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Бугун, 06:17Фарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаФарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаБугун, 06:0318 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди18 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб бердиКеча, 19:31Иккинчи имконият: ОТМлардаги вакант ўринларга қабул бўйича муҳим қўлланма!Иккинчи имконият: ОТМлардаги вакант ўринларга қабул бўйича муҳим қўлланма!Кеча, 15:13Тадбиркорни чув туширган солиқчи: Жиззахдаги тезкор тадбир тафсилотлариТадбиркорни чув туширган солиқчи: Жиззахдаги тезкор тадбир тафсилотлариКеча, 14:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди