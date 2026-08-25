Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келди
25 август куни Андижон вилоятида бир оила учун қувончли ва унутилмас воқеа юз берди — бир вақтнинг ўзида тўрт нафар эгизак дунёга келди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Матбуот котиби Фурқат Санаев маълум қилди.
Маълум қилинишича, Андижон туманида истиқомат қилувчи Дилдорахон Аҳмедова жорий йилнинг 20 август куни кўп ҳомилалик ташхиси билан тиббиёт муассасасига қабул қилинган. Мутахассислар она ва чақалоқлар саломатлигини инобатга олган ҳолда туғруқни махсус назорат остида олиб борган.
Аёлга ҳомиладорлик муддати тугамасидан олдин кесарча кесиш амалиёти бажарилган. Туғруқ жараёнида акушер-гинеколог, неонатолог ва реаниматологлардан иборат мутахассислар жамоаси иштирок этган. Муолажа муваффақиятли ўтказилиб, тўрт нафар чақалоқ дунёга келган.
Чақалоқларнинг уч нафари қиз, бири эса ўғил бўлиб, уларнинг вазни қуйидагича:
биринчи чақалоқ — қиз, 1 840 грамм;
иккинчи чақалоқ — ўғил, 1 534 грамм;
учинчи чақалоқ — қиз, 1 584 грамм;
тўртинчи чақалоқ — қиз, 1 756 грамм.
Айни вақтда тўрт нафар чақалоқ ва уларнинг онаси шифокорлар назоратида бўлиб, уларнинг ҳолати тиббий мутахассислар томонидан кузатиб борилмоқда.
Тўрт эгизакнинг дунёга келиши оила учун катта қувонч бўлиш билан бирга, туғруқ жараёнида иштирок этган тиббиёт ходимлари учун ҳам масъулиятли ва аҳамиятли воқеа бўлди.
…