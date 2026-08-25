«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳлади
Англия Премьер-лигасининг 1-турида «Фулҳэм» устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги драматик ғалабада «Челси»нинг асосий етакчиси Коул Палмер чинакам бенефис кўрсатди. 24 ёшли инглиз юлдузи Лондон дербисида ўз ҳисобига 1 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйиб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айланди.
Учрашувдан сўнг Англия терма жамоаси ва «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ ҳимоячиси, ҳозирда Sky Sports эксперти сифатида фаолият юритаётган Гари Невилл Палмернинг ҳозирги жисмоний ва психологик ҳолатига алоҳида баҳо берди.
«Бугун ҳақиқий Палмерни кўрдик»: Невиллнинг таҳлили
Гари Невилл ёш ярим ҳимоячининг Англия миллий терма жамоаси қайдномасидан тушиб қолгани уни янада кучлироқ қилганини таъкидлади:
«Эҳтимол, 2026 йилги жаҳон чемпионатида миллий жамоа таркибига киритилмагани Палмер билан содир бўлиши мумкин бўлган энг яхши воқеадир. Балки фаолиятида пасайиш кузатилаётган бир пайтда бу унга яхши туртки бўлгандир», — деди Невилл эфирда.
Эксперт футболчилик фаолиятидаги руҳий инқирозларни енгиб ўтиш муҳимлигига тўхталди:
Иштиёқни сақлаб қолиш: «Ҳаётда ҳар куни иштиёқни сақлаб қолиш зарурлигини ўзингизга эслатиб туриш муҳим. Футболчи фаолиятида шундай паллалар бўладики, спорт формаси йўқолади ва ҳамма нарса аввалгидек осон кечмай қолади»;
Қайтиш бенефиси: «Бугун майдонда биз аввалги сеҳрли Палмерни кўрдик. Унинг ҳаракатлари шунчаки ақл бовар қилмас даражада эди».
Статистика ва янги мавсумга умид
Коул Палмер ўтган мавсумда «Челси» сафида барқарорлик борасида қийинчиликларга дуч келган эди:
Ўтган мавсум рақамлари: АПЛ доирасида 26 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол ва 1 та ассист қайд этган;
Янги мавсум старти: 1-турнинг ўзидаёқ «гол + пас» кўрсаткичига эришиб, жамоасининг ғалабасига бош сабабчи бўлди.
Мутахассисларнинг фикрича, Палмернинг бундай юқори спорт формасига қайтиши нафақат «Челси»нинг АПЛ чемпионлик пойгасидаги имкониятларини оширади, балки унинг миллий терма жамоадаги ўрнини қайта тиклаш йўлидаги энг муҳим қадам бўлади.
…