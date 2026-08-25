«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳлади

·34·Спорт
«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳлади

Англия Премьер-лигасининг 1-турида «Фулҳэм» устидан қозонилган 3:2 ҳисобидаги драматик ғалабада «Челси»нинг асосий етакчиси Коул Палмер чинакам бенефис кўрсатди. 24 ёшли инглиз юлдузи Лондон дербисида ўз ҳисобига 1 та гол ва 1 та голли узатма ёздириб қўйиб, учрашувнинг энг яхши ўйинчиларидан бирига айланди.

Учрашувдан сўнг Англия терма жамоаси ва «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ ҳимоячиси, ҳозирда Sky Sports эксперти сифатида фаолият юритаётган Гари Невилл Палмернинг ҳозирги жисмоний ва психологик ҳолатига алоҳида баҳо берди.

«Бугун ҳақиқий Палмерни кўрдик»: Невиллнинг таҳлили

Гари Невилл ёш ярим ҳимоячининг Англия миллий терма жамоаси қайдномасидан тушиб қолгани уни янада кучлироқ қилганини таъкидлади:

«Эҳтимол, 2026 йилги жаҳон чемпионатида миллий жамоа таркибига киритилмагани Палмер билан содир бўлиши мумкин бўлган энг яхши воқеадир. Балки фаолиятида пасайиш кузатилаётган бир пайтда бу унга яхши туртки бўлгандир», — деди Невилл эфирда.

Эксперт футболчилик фаолиятидаги руҳий инқирозларни енгиб ўтиш муҳимлигига тўхталди:

  • Иштиёқни сақлаб қолиш: «Ҳаётда ҳар куни иштиёқни сақлаб қолиш зарурлигини ўзингизга эслатиб туриш муҳим. Футболчи фаолиятида шундай паллалар бўладики, спорт формаси йўқолади ва ҳамма нарса аввалгидек осон кечмай қолади»;

  • Қайтиш бенефиси: «Бугун майдонда биз аввалги сеҳрли Палмерни кўрдик. Унинг ҳаракатлари шунчаки ақл бовар қилмас даражада эди».

Статистика ва янги мавсумга умид

Коул Палмер ўтган мавсумда «Челси» сафида барқарорлик борасида қийинчиликларга дуч келган эди:

  • Ўтган мавсум рақамлари: АПЛ доирасида 26 та учрашувда майдонга тушиб, 10 та гол ва 1 та ассист қайд этган;

  • Янги мавсум старти: 1-турнинг ўзидаёқ «гол + пас» кўрсаткичига эришиб, жамоасининг ғалабасига бош сабабчи бўлди.

Мутахассисларнинг фикрича, Палмернинг бундай юқори спорт формасига қайтиши нафақат «Челси»нинг АПЛ чемпионлик пойгасидаги имкониятларини оширади, балки унинг миллий терма жамоадаги ўрнини қайта тиклаш йўлидаги энг муҳим қадам бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларҲусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларБугун, 13:31Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Бугун, 13:17«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!Бугун, 13:09100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!Бугун, 13:01«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтди«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 12:58«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олди«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олдиБугун, 12:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди