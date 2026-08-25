100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!
Англия Премьер-лигасининг янги 2026/2027 йилги мавсуми старти ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун тарихий ва фахрли воқеа билан бошланди. «Этиҳад» стадионида кечган кескин баҳсда «Манчестер Сити» «Борнмут» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Учрашувни бошланғич таркибда бошлаб, финал ҳуштагига қадар тўлиқ ва ишончли ҳаракат қилган 22 ёшли ўзбек ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов дунё футбол экспертларининг диққат марказига тушди. Халқаро нуфузли Rising Stars XI лойиҳаси легионеримизнинг ҳаракатларини алоҳида карточка орқали эътироф этиб, уни ҳафтанинг «юксалаётган юлдузи» сифатида тақдим этди.
Рақамлар гапирганда: Мукаммал аниқлик ва мутлақ устунлик
Rising Stars XI таҳлилий портали эълон қилган статистик маълумотлар Ҳусановнинг нақадар юқори савияда тўп сурганини яққол кўрсатиб турибди:
Паслар аниқлиги (97%): Бутун учрашув давомида амалга оширилган 90 та узатмадан 87 таси аниқ манзилга етиб борган;
Ҳужумларни ривожлантириш: Рақиб майдонининг сўнгги учинчи қисмига 11 та самарали ва кескин пас бериб, жамоасининг ҳужумларини ташкил этишда фаол қатнашган;
Тўп билан муомала: 90 дақиқа мобайнида 96 марта тўпга тегиниб, ўйин назоратини ушлаб турган;
100 фоизлик дуэллар: Ҳимоячи ердаги барча курашларда ҳам, ҳаводаги бош билан олиб борилган яккакурашларда ҳам 100% ғалаба қозонган (рақибларга бирорта ҳам вазият бой берилмади);
Тўпни олиб қўйиш: Рақиб ҳужумларини узиб, ўз жамоаси учун 6 марта тўпни қайтариб олган;
Умумий баҳо: Лойиҳа томонидан Ҳусановнинг ушбу учрашувдаги кўрсаткичлари 7,7 балл билан юқори баҳоланди.
«Манчестер Сити»нинг турнир жадвалидаги ўрни
Ушбу ғалаба орқали Пеп Гвардиола шогирдлари мавсумни режадаги 3 очко билан бошлаб олди:
Жадвал: 1-турдан сўнг «Манчестер Сити» тўплар нисбатига кўра АПЛ турнир жадвалида 7-ўринда бормоқда;
«Борнмут»: Мағлубиятга учраган рақиб жамоа 13-поғонадан жой олган.
Абдуқодир Ҳусановнинг дунёнинг энг кучли лигасида ва топ-клубида бундай мукаммал кўрсаткич қайд этиши унинг асосий таркибдаги ўрни янада мустаҳкамланаётганидан далолат беради.
…