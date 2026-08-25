100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!

·33·Спорт
100% яккакурашлар: Ҳусанов «Ман Сити» сафида чинакам бенефис кўрсатди!

Англия Премьер-лигасининг янги 2026/2027 йилги мавсуми старти ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун тарихий ва фахрли воқеа билан бошланди. «Этиҳад» стадионида кечган кескин баҳсда «Манчестер Сити» «Борнмут» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

Учрашувни бошланғич таркибда бошлаб, финал ҳуштагига қадар тўлиқ ва ишончли ҳаракат қилган 22 ёшли ўзбек ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов дунё футбол экспертларининг диққат марказига тушди. Халқаро нуфузли Rising Stars XI лойиҳаси легионеримизнинг ҳаракатларини алоҳида карточка орқали эътироф этиб, уни ҳафтанинг «юксалаётган юлдузи» сифатида тақдим этди.

Рақамлар гапирганда: Мукаммал аниқлик ва мутлақ устунлик

Rising Stars XI таҳлилий портали эълон қилган статистик маълумотлар Ҳусановнинг нақадар юқори савияда тўп сурганини яққол кўрсатиб турибди:

  • Паслар аниқлиги (97%): Бутун учрашув давомида амалга оширилган 90 та узатмадан 87 таси аниқ манзилга етиб борган;

  • Ҳужумларни ривожлантириш: Рақиб майдонининг сўнгги учинчи қисмига 11 та самарали ва кескин пас бериб, жамоасининг ҳужумларини ташкил этишда фаол қатнашган;

  • Тўп билан муомала: 90 дақиқа мобайнида 96 марта тўпга тегиниб, ўйин назоратини ушлаб турган;

  • 100 фоизлик дуэллар: Ҳимоячи ердаги барча курашларда ҳам, ҳаводаги бош билан олиб борилган яккакурашларда ҳам 100% ғалаба қозонган (рақибларга бирорта ҳам вазият бой берилмади);

  • Тўпни олиб қўйиш: Рақиб ҳужумларини узиб, ўз жамоаси учун 6 марта тўпни қайтариб олган;

  • Умумий баҳо: Лойиҳа томонидан Ҳусановнинг ушбу учрашувдаги кўрсаткичлари 7,7 балл билан юқори баҳоланди.

«Манчестер Сити»нинг турнир жадвалидаги ўрни

Ушбу ғалаба орқали Пеп Гвардиола шогирдлари мавсумни режадаги 3 очко билан бошлаб олди:

  • Жадвал: 1-турдан сўнг «Манчестер Сити» тўплар нисбатига кўра АПЛ турнир жадвалида 7-ўринда бормоқда;

  • «Борнмут»: Мағлубиятга учраган рақиб жамоа 13-поғонадан жой олган.

Абдуқодир Ҳусановнинг дунёнинг энг кучли лигасида ва топ-клубида бундай мукаммал кўрсаткич қайд этиши унинг асосий таркибдаги ўрни янада мустаҳкамланаётганидан далолат беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларҲусанов—Гехи тандеми ва Маресканинг «бомба» тактикаси: «Сити»да катта ўзгаришларБугун, 13:31Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Дунёда ягона: Ўзбекистон Суперлигаси сайёрамиздаги энг ноёб чемпионат деб топилди!Бугун, 13:17«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!«Оёқ ҳаракати»: Британия нашри Ўзбекистон боксининг дунёни забт этиш сирини очди!Бугун, 13:09«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтди«Сити»дан мега-трансфер: Родрининг ўрнига Аюб Буадди тиббий кўрикдан ўтдиБугун, 12:58«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олди«Ўтган сафар мени ўлгудек калтаклаганди»: Мераб Двалишвили бор ҳақиқатни тан олдиБугун, 12:32«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳлади«ЖЧ-2026 дан ҳайдалиш унга фойда берди»: Гари Невилл Коул Палмернинг қайтишини изоҳладиБугун, 12:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди