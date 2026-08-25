Ламине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошлади

·55·Спорт
Ламине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошлади

Испаниянинг «Барселона» клуби футболчиси Ламин Ямаль ва унинг севгилиси Инес Гарсия муносабатларида янги босқич бошлангани айтилмоқда. Маълум бўлишича, жуфтлик бир уйда яшай бошлаган. Бу ҳақда журналист Сандра Аладро маълум қилди.

Журналистнинг таъкидлашича, блогер Инес Гарсия Испания терма жамоаси юлдузи Ламин Ямаль яшайдиган уйга кўчиб ўтган. Аладронинг айтишича, Гарсия Торредаги Талавера-де-ла-Рейнада жойлашган уйини тарк этиб, футболчи билан бирга яшашга қарор қилган.

«У Торредаги Талавера-де-ла-Рейнадаги уйини тарк этиб, Ламин билан бирга яшай бошлади. Улар жуда бахтли. У Ламиннинг бутун оиласи билан таниш ва уларни туғилган кунидаги зиёфатга таклиф қилди. У телбаларча ошиқ», — деди Аладро «Vamos a Ver» дастурида.

Айни вақтда Ямаль Жерар Пике ва Шакиранинг собиқ қароргоҳида истиқомат қилмоқда. Журналистнинг сўзларига кўра, мазкур уй бир нечта оилани жойлаштириш имкониятига эга бўлган кенг қароргоҳ ҳисобланади.

«Бу уй бир нечта оилани жойлаштириш учун мўлжалланган. Ҳар куни амакивачча ёки бошқа қариндош ташриф буюради. Уларнинг мақсади, эҳтимол, барча яқинларини ўз атрофига тўплашдир», — дея тушунтирди Аладро.

Шу тариқа, Ямаль ва Инес Гарсиянинг муносабатлари яна бир босқичга ўтгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бироқ бу маълумотлар журналистнинг баёнотларига асосланган.

Маълумот учун, Ламин Ямаль «Барселона» сафида Ла Лиганинг янги мавсумидаги дастлабки учрашувда жамоанинг энг паст баҳоланган футболчиси бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?Бугун, 19:01Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинНеймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинБугун, 18:10Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиМилан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиБугун, 17:15Милан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиМилан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиБугун, 16:55Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарЭрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарБугун, 16:50«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!Бугун, 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди