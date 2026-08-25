Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этди

·15·Техно
Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этди

Apple компанияси ўзининг энг ихчам десктоп компьютерлари оиласини сезиларли даражада янгилаб, Mac mini қурилмаларининг янги авлодини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар кучлироқ процессор ва график ядролар, замонавий тармоқ интерфейслари ҳамда сунъий интеллект имкониятларини ўз ичига олган macOS 27 Голден Гате операцион тизими билан жиҳозланган. Янги ихчам алюминий корпусда тақдим этилган компьютерларнинг бошланғич нархи M6 чипидаги версия учун 900 долларни ташкил қилса, M5 Pro базасидаги моделлар 1700 доллардан бошланади. Таълим соҳаси вакиллари ва талабалар учун эса 100 доллар миқдорида чегирма тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий техник хусусиятлар ва Apple M6 имкониятлари

Асосий Apple M6 чипи 12 ядроли процессор ва 12 ядроли график процессорга эга бўлиб, бу аввалги авлодга нисбатан икки турғун ядрони кўп деганидир. Ҳар бир график ядрода махсус «нейрон акселераторлари» мавжудлиги сабабли, Apple сунъий интеллект вазифаларида тўрт мартагача, график тезлигида эса M4 чипли Mac mini'га нисбатан икки мартагача ўсишни эълон қилмоқда. CPU унумдорлиги эса 40 фоизга ошган. Бирлаштирилган хотиранинг ўтказиш қобилияти сониясига 170 гигабайтни ташкил этиб, стандарт конфигурацияда 16 гигабайт, максимал ҳажмда эса 32 гигабайтгача етказилади.

Компаниянинг ички тест натижаларига кўра, M6 базасидаги Mac mini катта тил моделларининг (LLM) сўровларини ЛМ Стюдио дастурида M4 авлодидан 4,8 баробар, M1 қурилмаларидан эса 13,5 баробар тезроқ қайта ишлайди. Microsoft Эхселдаги ҳисоб-китоблар 1,5 бараваргача тезлашган бўлса, нурларни кузатиш (рай трасинг) технологиясига эга Кйберпунк 2077 ўйинининг унумдорлиги икки баробар ошган.

M5 Pro чипли илғор модификация ва уланиш имкониятлари

Янада оғир ва профессионал вазифалар учун мўлжалланган M5 Pro версияси 18 тагача процессор ядроси ва учинчи авлод аппаратли нурларни кузатишга эга 20 ядроли GPU билан таъминланган. Ушбу моделда бирлаштирилган хотиранинг максимал ҳажми 64 гигабайтгача, ўтказиш қобилияти эса сониясига 307 гигабайтгача етади. Apple фикрича, бу версия локал равишда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш, иловаларни ишлаб чиқиш, 3D-графика, илмий ҳисоб-китоблар ва ПроРес РАВ видеолавҳаларини монтаж қилиш учун жуда мос келади.

Тармоқ имкониятлари ва ташқи қурилмаларни улаш борасида ҳам сезиларли қадамлар ташланди. Иккала янги Mac mini модели ҳам Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ва базавий версияда 2,5 Гбит/с тезликдаги Etherнет интерфейси билан жиҳозланган. Олд панелда иккита USB-C порти ва 3,5 мм аудиочиқиш мавжуд. M6 чипли Mac mini учта Тундерболт 4 портига эга бўлса, M5 Pro версияси тезроқ ишлайдиган учта Тундерболт 5 портини олган. Шунингдек, HDMI ва Etherнет портлари ҳам мавжуд бўлиб, Тундерболт 5 ёрдамида бир нечта Mac mini қурилмаларини йирик локал сунъий интеллект моделлари устида ишлаш учун ўзаро бирлаштириш мумкин.

Қурилмалар янги Siri AI ёрдамчисига эга macOS 27 Голден Гате бошқаруви остида ишлайди. Сунъий интеллект фойдаланувчининг хабарлари, электрон почтаси ва фотосуратларидаги контентга кира олади, Spotlight билан интеграциялашган ҳамда экрандаги маълумотлар бўйича саволлар бериш имконини берувчи Висуал Intelligence функциясини тақдим этади. Ҳозирда янги Mac mini компьютерларига дастлабки буюртмалар очилган бўлиб, уларни етказиб бериш ишлари 22-сентябрдан бошланиши режалаштирилган.

AppleMac miniM6M5 ProТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиApple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиБугун, 19:57Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиApple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиБугун, 19:21Apple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиApple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиБугун, 18:52Max миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиБугун, 18:29Россияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиРоссияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиБугун, 16:55Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиРоскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда