Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этди
Apple компанияси ўзининг энг ихчам десктоп компьютерлари оиласини сезиларли даражада янгилаб, Mac mini қурилмаларининг янги авлодини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилмалар кучлироқ процессор ва график ядролар, замонавий тармоқ интерфейслари ҳамда сунъий интеллект имкониятларини ўз ичига олган macOS 27 Голден Гате операцион тизими билан жиҳозланган. Янги ихчам алюминий корпусда тақдим этилган компьютерларнинг бошланғич нархи M6 чипидаги версия учун 900 долларни ташкил қилса, M5 Pro базасидаги моделлар 1700 доллардан бошланади. Таълим соҳаси вакиллари ва талабалар учун эса 100 доллар миқдорида чегирма тақдим этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий техник хусусиятлар ва Apple M6 имкониятлариАсосий Apple M6 чипи 12 ядроли процессор ва 12 ядроли график процессорга эга бўлиб, бу аввалги авлодга нисбатан икки турғун ядрони кўп деганидир. Ҳар бир график ядрода махсус «нейрон акселераторлари» мавжудлиги сабабли, Apple сунъий интеллект вазифаларида тўрт мартагача, график тезлигида эса M4 чипли Mac mini'га нисбатан икки мартагача ўсишни эълон қилмоқда. CPU унумдорлиги эса 40 фоизга ошган. Бирлаштирилган хотиранинг ўтказиш қобилияти сониясига 170 гигабайтни ташкил этиб, стандарт конфигурацияда 16 гигабайт, максимал ҳажмда эса 32 гигабайтгача етказилади.
Компаниянинг ички тест натижаларига кўра, M6 базасидаги Mac mini катта тил моделларининг (LLM) сўровларини ЛМ Стюдио дастурида M4 авлодидан 4,8 баробар, M1 қурилмаларидан эса 13,5 баробар тезроқ қайта ишлайди. Microsoft Эхселдаги ҳисоб-китоблар 1,5 бараваргача тезлашган бўлса, нурларни кузатиш (рай трасинг) технологиясига эга Кйберпунк 2077 ўйинининг унумдорлиги икки баробар ошган.
M5 Pro чипли илғор модификация ва уланиш имкониятлариЯнада оғир ва профессионал вазифалар учун мўлжалланган M5 Pro версияси 18 тагача процессор ядроси ва учинчи авлод аппаратли нурларни кузатишга эга 20 ядроли GPU билан таъминланган. Ушбу моделда бирлаштирилган хотиранинг максимал ҳажми 64 гигабайтгача, ўтказиш қобилияти эса сониясига 307 гигабайтгача етади. Apple фикрича, бу версия локал равишда йирик сунъий интеллект моделларини ишга тушириш, иловаларни ишлаб чиқиш, 3D-графика, илмий ҳисоб-китоблар ва ПроРес РАВ видеолавҳаларини монтаж қилиш учун жуда мос келади.
Тармоқ имкониятлари ва ташқи қурилмаларни улаш борасида ҳам сезиларли қадамлар ташланди. Иккала янги Mac mini модели ҳам Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ва базавий версияда 2,5 Гбит/с тезликдаги Etherнет интерфейси билан жиҳозланган. Олд панелда иккита USB-C порти ва 3,5 мм аудиочиқиш мавжуд. M6 чипли Mac mini учта Тундерболт 4 портига эга бўлса, M5 Pro версияси тезроқ ишлайдиган учта Тундерболт 5 портини олган. Шунингдек, HDMI ва Etherнет портлари ҳам мавжуд бўлиб, Тундерболт 5 ёрдамида бир нечта Mac mini қурилмаларини йирик локал сунъий интеллект моделлари устида ишлаш учун ўзаро бирлаштириш мумкин.
Қурилмалар янги Siri AI ёрдамчисига эга macOS 27 Голден Гате бошқаруви остида ишлайди. Сунъий интеллект фойдаланувчининг хабарлари, электрон почтаси ва фотосуратларидаги контентга кира олади, Spotlight билан интеграциялашган ҳамда экрандаги маълумотлар бўйича саволлар бериш имконини берувчи Висуал Intelligence функциясини тақдим этади. Ҳозирда янги Mac mini компьютерларига дастлабки буюртмалар очилган бўлиб, уларни етказиб бериш ишлари 22-сентябрдан бошланиши режалаштирилган.
…