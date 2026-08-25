Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?

·0·Спорт
Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?

2026 йилги қитъанинг бош комплекс спорт мусобақаси — XX ёзги Осиё ўйинлари бошланишига саноқли кунлар қолганда, Ўзбекистон бокс бўйича эркаклар миллий терма жамоаси мамлакат ҳудудидаги якуний ва энг муҳим тайёргарлик босқичини бошлади.

23 августдан эътиборан Олимпия ва Паралимпия спорт турлари бўйича Республика тайёргарлик маркази базасида чарм қўлқоп усталаримизнинг кенг қамровли ўқув-машғулот йиғинига старт берилди. Мазкур тайёргарлик босқичи 1 сентябрга қадар давом этади.

Чўққи спорт формаси ва Тўлқин Қиличевнинг режаси

Терма жамоа бош мураббийи Тўлқин Қиличев бошчилигидаги мураббийлар штаби ушбу сўнгги йиғинда асосий эътиборни спортчиларнинг функционал имкониятларини максимал даражага етказишга қаратмоқда:

  • Тактика ва техника: Ҳар бир вазн тоифасидаги боксчининг яккама-якка ҳаракатлари, тезкор комбинациялари ва ҳимояланиш техникаси индивидуал таҳлил қилинмоқда;

  • Юқори жисмоний ҳолат: Жангчиларни мусобақа стартигача энг юқори жисмоний ва психологик формага олиб чиқиш бўйича махсус юкламалар берилмоқда;

  • Тўлиқ таъминот: Терма жамоа аъзолари учун тиббий, тикланиш ва машғулот жараёнлари юқори стандартлар асосида йўлга қўйилган.

Нагоя-2026: Мусобақа тақвими ва рақиблар ҳаракати

Бўлажак Осиё ўйинлари бокс турнирида қизғин баҳслар кутилмоқда:

  • Осиё ўйинлари муддати: XX ёзги Осиё ўйинлари 19 сентябрдан 4 октябрга қадар Япониянинг Нагоя шаҳри ва Айти префектураси мезбонлигида бўлиб ўтади;

  • Рақобатчилар фаоллиги: Мусобақанинг асосий рақобатчиларидан бири бўлган Қозоғистон терма жамоаси 19 августдан 1 сентябргача Алмати вилоятида Хитой, Англия ва Ироқ терма жамоалари билан биргаликда йирик халқаро спарринг йиғинини ўтказмоқда;

  • Япониядаги якуний нуқта: Барча етакчи терма жамоалар, жумладан, ўзбек боксчиларининг ҳам тўғридан-тўғри Япониядаги мослашув ва якуний акклиматизация босқичи сентябрь ойининг бошида бошланиши белгиланган.

Дунё боксида етакчи мақомни сақлаб келаётган Ўзбекистон терма жамоаси учун Нагоядаги Осиё ўйинлари навбатдаги қитъа гегемониясини исботлаш майдони бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 19:32«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?Бугун, 19:01Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинНеймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинБугун, 18:10Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиМилан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиБугун, 17:15Милан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиМилан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиБугун, 16:55Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарЭрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди