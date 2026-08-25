Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?
2026 йилги қитъанинг бош комплекс спорт мусобақаси — XX ёзги Осиё ўйинлари бошланишига саноқли кунлар қолганда, Ўзбекистон бокс бўйича эркаклар миллий терма жамоаси мамлакат ҳудудидаги якуний ва энг муҳим тайёргарлик босқичини бошлади.
23 августдан эътиборан Олимпия ва Паралимпия спорт турлари бўйича Республика тайёргарлик маркази базасида чарм қўлқоп усталаримизнинг кенг қамровли ўқув-машғулот йиғинига старт берилди. Мазкур тайёргарлик босқичи 1 сентябрга қадар давом этади.
Чўққи спорт формаси ва Тўлқин Қиличевнинг режаси
Терма жамоа бош мураббийи Тўлқин Қиличев бошчилигидаги мураббийлар штаби ушбу сўнгги йиғинда асосий эътиборни спортчиларнинг функционал имкониятларини максимал даражага етказишга қаратмоқда:
Тактика ва техника: Ҳар бир вазн тоифасидаги боксчининг яккама-якка ҳаракатлари, тезкор комбинациялари ва ҳимояланиш техникаси индивидуал таҳлил қилинмоқда;
Юқори жисмоний ҳолат: Жангчиларни мусобақа стартигача энг юқори жисмоний ва психологик формага олиб чиқиш бўйича махсус юкламалар берилмоқда;
Тўлиқ таъминот: Терма жамоа аъзолари учун тиббий, тикланиш ва машғулот жараёнлари юқори стандартлар асосида йўлга қўйилган.
Нагоя-2026: Мусобақа тақвими ва рақиблар ҳаракати
Бўлажак Осиё ўйинлари бокс турнирида қизғин баҳслар кутилмоқда:
Осиё ўйинлари муддати: XX ёзги Осиё ўйинлари 19 сентябрдан 4 октябрга қадар Япониянинг Нагоя шаҳри ва Айти префектураси мезбонлигида бўлиб ўтади;
Рақобатчилар фаоллиги: Мусобақанинг асосий рақобатчиларидан бири бўлган Қозоғистон терма жамоаси 19 августдан 1 сентябргача Алмати вилоятида Хитой, Англия ва Ироқ терма жамоалари билан биргаликда йирик халқаро спарринг йиғинини ўтказмоқда;
Япониядаги якуний нуқта: Барча етакчи терма жамоалар, жумладан, ўзбек боксчиларининг ҳам тўғридан-тўғри Япониядаги мослашув ва якуний акклиматизация босқичи сентябрь ойининг бошида бошланиши белгиланган.
Дунё боксида етакчи мақомни сақлаб келаётган Ўзбекистон терма жамоаси учун Нагоядаги Осиё ўйинлари навбатдаги қитъа гегемониясини исботлаш майдони бўлиши кутилмоқда.
…