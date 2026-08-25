Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкин

·0·Спорт
Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкин

АҚШнинг Интер Миами клуби атрофида яна бир юлдуз футболчининг эҳтимолий трансфери бўйича муҳокамалар қизғин тус олмоқда. Айни пайтда бразилиялик ҳужумчи Неймар собиқ жамоадошлари Лионель Месси ва Луис Суарес сафига қўшилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ собиқ ҳужумчи Жузеппе Росси ГОАЛ нашрига берган интервюсида бу каби трансферлар Шимолий Америка лигасининг спорт даражасига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, сўнгги йилларда Мажор Леагуе Соксер (MLS) чемпионати дунёга танилган юлдузларни жалб қилиш орқали ўзига бўлган эътиборни кескин ошириб келмоқда. Девид Бехем ва Стивен Жеррарддан тортиб Златан Ибраҳимович ҳамда Уэйн Руни каби машҳур футболчилар АҚШ орзусини амалга оширишган. 2023-йилда эса саккиз карра Олтин тўп соҳиби Лионель Месси ҳам океан ортига йўл олиб, лига тарихидаги энг асосий жозибага айланди ва унинг ортидан бир нечта таниш чеҳралар ҳам Маямига кўчиб ўтди.

Goal.com хабар беришича, Неймар ўз ватани — Сантосдаги оғир даврдан сўнг Флорида штатига йўл олиши мумкин бўлган навбатдаги номзод сифатида тилга олинмоқда. Маркетинг нуқтаи назаридан қараганда, Бразилия терма жамоасининг барча вақтлардаги энг яхши тўпурарини жалб қилиш лиганинг оммавийлигини ошириш учун жуда кучли қадам ҳисобланади. Бироқ ҳозирда 34 ёшни қаршилаётган футболчи сўнгги вақтларда клуб ва терма жамоа сафида жароҳатлар ҳамда ўйин амалиёти йўқлиги сабабли қийинчиликларга дуч келмоқда.

MLS тараққиёти ва маркетинг стратегияси

БетБротерс билан ҳамкорликда интервю берган собиқ ҳужумчи Жузеппе Росси АҚШ чемпионатининг трансфер сиёсатини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, MLS раҳбарияти фақатгина шов-шув ва маркетинг ортидан қувиб, асосий муаммони — майдондаги ўйин сифатини унутмоқда. Агар мақсад Европанинг кучли бешлик лигалари даражасига етиш бўлса, бу йўналишдаги ҳаракатлар жуда секин амалга оширилмоқда.

Неймарнинг Лионель Месси ва Луис Суарес билан яна бир жамоада жамланиши футбол мухлислари учун носталжик ва қизиқарли кўриниши мумкин. Шунга қарамай, мутахассис бу каби қадамлар чемпионатнинг умумий савиясини кўтаришга хизмат қилмаслигини таъкидлади. Лига раҳбарияти футболнинг ҳақиқий стандартларидан кўра ижтимоий тармоқлардаги босишлар ва кўришлар сонига кўпроқ эътибор қаратаётгани танқид остига олинди.

Ҳозирча Неймарнинг АҚШга кўчиб ўтиши расман тасдиқлангани йўқ, бироқ трансфер бўйича миш-мишлар тўхтамаяпти. Интер Миами клуби таркибида юлдузлар йиғилиши жамоанинг тижорий муваффақиятини таъминласа-да, спорт мутахассисларининг фикрича, бундай ёндашув узоқ муддатда чемпионат ривожига тўсқинлик қилиши мумкин.

НеймарЛионель МессиЛуис СуаресИнтер МиамиMLS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиМилан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиБугун, 17:15Милан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиМилан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиБугун, 16:55Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарЭрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарБугун, 16:50«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!Бугун, 16:01«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!Бугун, 14:30Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Бугун, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди