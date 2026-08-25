Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкин
АҚШнинг Интер Миами клуби атрофида яна бир юлдуз футболчининг эҳтимолий трансфери бўйича муҳокамалар қизғин тус олмоқда. Айни пайтда бразилиялик ҳужумчи Неймар собиқ жамоадошлари Лионель Месси ва Луис Суарес сафига қўшилиши мумкинлиги ҳақида хабарлар тарқалган эди. Бироқ собиқ ҳужумчи Жузеппе Росси ГОАЛ нашрига берган интервюсида бу каби трансферлар Шимолий Америка лигасининг спорт даражасига салбий таъсир кўрсатиши мумкинлигидан огоҳлантирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, сўнгги йилларда Мажор Леагуе Соксер (MLS) чемпионати дунёга танилган юлдузларни жалб қилиш орқали ўзига бўлган эътиборни кескин ошириб келмоқда. Девид Бехем ва Стивен Жеррарддан тортиб Златан Ибраҳимович ҳамда Уэйн Руни каби машҳур футболчилар АҚШ орзусини амалга оширишган. 2023-йилда эса саккиз карра Олтин тўп соҳиби Лионель Месси ҳам океан ортига йўл олиб, лига тарихидаги энг асосий жозибага айланди ва унинг ортидан бир нечта таниш чеҳралар ҳам Маямига кўчиб ўтди.
Goal.com хабар беришича, Неймар ўз ватани — Сантосдаги оғир даврдан сўнг Флорида штатига йўл олиши мумкин бўлган навбатдаги номзод сифатида тилга олинмоқда. Маркетинг нуқтаи назаридан қараганда, Бразилия терма жамоасининг барча вақтлардаги энг яхши тўпурарини жалб қилиш лиганинг оммавийлигини ошириш учун жуда кучли қадам ҳисобланади. Бироқ ҳозирда 34 ёшни қаршилаётган футболчи сўнгги вақтларда клуб ва терма жамоа сафида жароҳатлар ҳамда ўйин амалиёти йўқлиги сабабли қийинчиликларга дуч келмоқда.
MLS тараққиёти ва маркетинг стратегиясиБетБротерс билан ҳамкорликда интервю берган собиқ ҳужумчи Жузеппе Росси АҚШ чемпионатининг трансфер сиёсатини кескин танқид қилди. Унинг фикрича, MLS раҳбарияти фақатгина шов-шув ва маркетинг ортидан қувиб, асосий муаммони — майдондаги ўйин сифатини унутмоқда. Агар мақсад Европанинг кучли бешлик лигалари даражасига етиш бўлса, бу йўналишдаги ҳаракатлар жуда секин амалга оширилмоқда.
Неймарнинг Лионель Месси ва Луис Суарес билан яна бир жамоада жамланиши футбол мухлислари учун носталжик ва қизиқарли кўриниши мумкин. Шунга қарамай, мутахассис бу каби қадамлар чемпионатнинг умумий савиясини кўтаришга хизмат қилмаслигини таъкидлади. Лига раҳбарияти футболнинг ҳақиқий стандартларидан кўра ижтимоий тармоқлардаги босишлар ва кўришлар сонига кўпроқ эътибор қаратаётгани танқид остига олинди.
Ҳозирча Неймарнинг АҚШга кўчиб ўтиши расман тасдиқлангани йўқ, бироқ трансфер бўйича миш-мишлар тўхтамаяпти. Интер Миами клуби таркибида юлдузлар йиғилиши жамоанинг тижорий муваффақиятини таъминласа-да, спорт мутахассисларининг фикрича, бундай ёндашув узоқ муддатда чемпионат ривожига тўсқинлик қилиши мумкин.
…