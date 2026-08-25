Қуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошди

·45·Дунё
Қуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошди

25 августга ўтар кечаси Қуёшда кучли чақнашлар қайд этилди. Олимларнинг таъкидлашича, бундай портлашлар келгусида Ерда геомагнит бўронлар юзага келишига сабаб бўлиши мумкин.

Қуёш астрономияси лабораторияси маълумотларига кўра, ярим тундан бошлаб Қуёш фаоллиги кескин ошган. Хабар эълон қилинган пайтга келиб, М даражасидаги учта кучли чақнаш кузатилган. Улар беш поғонали таснифда юқори даражадаги портлашлар қаторига киради.

Мутахассисларнинг қайд этишича, Қуёш юзасида кутилмаганда йирик фаол марказ яна фаоллашган. Энг эътиборлиси, ушбу марказ айни вақтда Ерга қараган Қуёш дискининг марказий қисмида жойлашган. Шу сабабли ундан юз бериши мумкин бўлган кучли портлашлар Ерга бевосита таъсир кўрсатиши эҳтимоли мавжуд.

Мазкур Қуёш доғлари гуруҳи мутахассислар томонидан қарийб бир ҳафтадан бери кузатиб келинаётган эди. Бироқ сўнгги кунларда унинг фаоллиги сезиларли даражада пасайгани сабабли марказ энергиясини сарфлаб бўлган, деган тахмин пайдо бўлган. Янги чақнашлар эса бу фаразни инкор этди.

Ҳозирча Қуёшдан Ер томон плазма отилиб чиқиши ёки геомагнит бўрон бошланиши бўйича аниқ прогноз берилмаган. Шунга қарамай, бундай ҳодиса эҳтимоли сақланиб қолмоқда.

Олимларнинг таъкидлашича, ҳозирча энг кучли даражадаги чақнашлар қайд этилмаган. Шу боис вазиятни тарихий рекорд даражадаги ҳодиса сифатида баҳолашга асос йўқ. Бироқ яқин кунларда Қуёш фаоллигининг қандай ривожланиши диққат билан кузатилади.

Мутахассислар айнан 25 август куни вазиятнинг вақтинчалик фаоллик эканлиги ёки чақнашлар янада кучайишини аниқлаш нуқтаи назаридан муҳим бўлишини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиҲар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиБугун, 19:46Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?Бугун, 19:25Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 18:40Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Бугун, 17:57Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Бугун, 17:50Францияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиФранцияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиБугун, 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди