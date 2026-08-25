Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?

·38·Дунё
Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?

Дунёдаги энг машҳур газли ичимликлардан бирининг асл рецепти ҳанузгача сир сақланиб келинмоқда. Компания машҳур формулани бегона кўзлардан асраш мақсадида уни юқори даражадаги хавфсизлик тизими билан ҳимояланган махсус сейфда сақлайди.

Халқаро оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, сирли рецепт АҚШнинг Атланта шаҳридаги музейда жойлашган махсус муҳофазаланган сейфда сақланади. Музейга ташриф буюрувчилар ичимликнинг тарихи ва унинг машҳур формуласи атрофидаги сирли воқеалар билан танишиши мумкин. Бироқ рецептнинг асл нусхаси ҳеч қачон оммага тўлиқ ошкор қилинмаган.

Ушбу формула 1886 йилда фармацевт доктор Жон С. Пембертон томонидан яратилган. Дастлаб рецепт ёзма шаклда қайд этилмаган ва унинг таркибини жуда кам сонли одамлар билган. Кейинчалик, 1892 йилда ичимликка бўлган ҳуқуқлар бошқа эгалар томонидан сотиб олинган.

1919 йилда бир гуруҳ инвесторлар компанияни харид қилганида, махфий формула банк кредити учун гаров сифатида қўйилган. Шу сабабли рецепт Нью-Йоркдаги махсус ҳимояланган сейфга жойлаштирилган.

Кредит тўлиқ қайтарилганидан сўнг, рецепт 1925 йилда яна Атлантага олиб келинган. У ерда формула 86 йил давомида банк сейфида сақланган.

Шундан кейин эса дунёдаги энг сирли рецептлардан бири ҳозирги юқори хавфсизликка эга махсус намойиш жойига кўчирилган. Шундай қилиб, орадан қарийб 140 йил ўтган бўлса-да, машҳур ичимликнинг асл формуласи ҳанузгача компаниянинг энг қимматли сирларидан бири бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиҲар бир туғилган фарзанд учун 55 минг доллар бериладиБугун, 19:46Қуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиҚуёшда кучли чақнашлар бошланди: фаоллик кескин ошдиБугун, 19:00Ламин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамин Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 18:40Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?Бугун, 17:57Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Бугун, 17:50Францияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиФранцияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиБугун, 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди