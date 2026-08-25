Машҳур ичимликнинг 140 йиллик сирли рецепти қаерда сақланади?
Дунёдаги энг машҳур газли ичимликлардан бирининг асл рецепти ҳанузгача сир сақланиб келинмоқда. Компания машҳур формулани бегона кўзлардан асраш мақсадида уни юқори даражадаги хавфсизлик тизими билан ҳимояланган махсус сейфда сақлайди.
Халқаро оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, сирли рецепт АҚШнинг Атланта шаҳридаги музейда жойлашган махсус муҳофазаланган сейфда сақланади. Музейга ташриф буюрувчилар ичимликнинг тарихи ва унинг машҳур формуласи атрофидаги сирли воқеалар билан танишиши мумкин. Бироқ рецептнинг асл нусхаси ҳеч қачон оммага тўлиқ ошкор қилинмаган.
Ушбу формула 1886 йилда фармацевт доктор Жон С. Пембертон томонидан яратилган. Дастлаб рецепт ёзма шаклда қайд этилмаган ва унинг таркибини жуда кам сонли одамлар билган. Кейинчалик, 1892 йилда ичимликка бўлган ҳуқуқлар бошқа эгалар томонидан сотиб олинган.
1919 йилда бир гуруҳ инвесторлар компанияни харид қилганида, махфий формула банк кредити учун гаров сифатида қўйилган. Шу сабабли рецепт Нью-Йоркдаги махсус ҳимояланган сейфга жойлаштирилган.
Кредит тўлиқ қайтарилганидан сўнг, рецепт 1925 йилда яна Атлантага олиб келинган. У ерда формула 86 йил давомида банк сейфида сақланган.
Шундан кейин эса дунёдаги энг сирли рецептлардан бири ҳозирги юқори хавфсизликка эга махсус намойиш жойига кўчирилган. Шундай қилиб, орадан қарийб 140 йил ўтган бўлса-да, машҳур ичимликнинг асл формуласи ҳанузгача компаниянинг энг қимматли сирларидан бири бўлиб қолмоқда.
…