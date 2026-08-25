Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечди

·0·Техно
Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечди

Apple компанияси пуллик iCloud+ фойдаланувчиларига мўлжалланган Ҳиде Мй Эмаил махфийлик функциясига киритилиши режалаштирилган баҳсли ўзгаришдан воз кечди. Дастлабки режаларга кўра, компания бир марталик электрон почта манзилларининг доменини ўзгартирмоқчи эди, бироқ фойдаланувчиларнинг кескин эътирозлари сабабли бу қарор бекор қилинди. ixbt.com маълумотига кўра, хизмат ўзининг аввалги ҳолатида қолади ва манзиллар энди фош бўлмайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Маълумот учун, Ҳиде Мй Эмаил хусусияти шахсий электрон почта манзилини ошкор қилмасдан, ҳар хил веб-сайтлар ва хизматларда рўйхатдан ўтиш имконини беради. Тизим автоматик равишда ноёб ва вақтинчалик электрон почта манзилини яратиб беради ҳамда келган холатларни фойдаланувчининг асосий қутисига йўналтиради. Бу эса тармоқда шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлашда муҳим восита ҳисобланади.

Нима учун янги домен эътирозларга сабаб бўлди?

Жорий йил бошида Apple компанияси хизмат фойдаланувчиларини @icloud.com доменидан янги @привате.icloud.com манзилига ўтказиш ниятида эканини маълум қилган эди. Бироқ Reddit ва бошқа ижтимоий тармоқлар фойдаланувчилари бу ўзгариш махфийлик воситасининг самарадорлигини кескин пасайтиришини таъкидлаб чиқишди. Янги домен интернет-ресурсларга фойдаланувчиларнинг сохта электрон почталарини осонроқ аниқлаш ва рўйхатдан ўтишни рад этиш имконини бериши танқид қилинган эди.

Асл хизматнинг асосий афзаллиги шундан иборат эдики, яратилган махфий электрон почта манзилларини оддий @icloud.com фойдаланувчиларининг манзилларидан фарқлаб бўлмас эди. Даманинг ўзгариши эса хизматнинг асосий ғоясига путур етказиши мумкин эди. Шунга қарамай, мазкур функция зарурат туғилганда ҳуқуқ-тартибот идораларига сохта манзил ортида ким турганини аниқлаш имкониятини сақлаб қолади.

Apple қарорининг ортида нима турибди?

Душанба куни компания вакиллари Ҳиде Мй Эмаил манзиллари @icloud.com доменида қолишини расман тасдиқладилар. Apple ушбу қарор қабул қилинишининг аниқ сабабларини келтириб ўтмади. Бироқ мазкур ўзгариш ҳақида биринчи бўлиб хабар берган Даринг Фиребалл нашри муаллифи Жон Грубернинг сўзларига кўра, компания ходимларининг ўзлари ҳам бошидан бу ўзгаришга қарши чиққанлар.

Шунингдек, жорий йилда 404 Медиа нашри Ҳиде Мй Эмаил функциясида жиддий хатолик борлигини аниқлагани ҳақида хабар тарқатган эди. Унга кўра, спам сифатида рад этилган хатлар фойдаланувчиларнинг асл электрон почта манзилларини ошкор қилиб қўяётгани маълум бўлган. Apple ушбу хатоликни фақатгина у ҳақида хабар топилганидан бир йил ўтибгина бартараф этишга муваффақ бўлган эди.

AppleҲиде Мй ЭмаилiCloudМахфийликТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиApple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиБугун, 19:29Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиApple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этдиБугун, 19:21Apple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиApple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиБугун, 18:52Max миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиБугун, 18:29Россияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиРоссияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиБугун, 16:55Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиРоскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда