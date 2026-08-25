Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечди
Apple компанияси пуллик iCloud+ фойдаланувчиларига мўлжалланган Ҳиде Мй Эмаил махфийлик функциясига киритилиши режалаштирилган баҳсли ўзгаришдан воз кечди. Дастлабки режаларга кўра, компания бир марталик электрон почта манзилларининг доменини ўзгартирмоқчи эди, бироқ фойдаланувчиларнинг кескин эътирозлари сабабли бу қарор бекор қилинди. ixbt.com маълумотига кўра, хизмат ўзининг аввалги ҳолатида қолади ва манзиллар энди фош бўлмайди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Маълумот учун, Ҳиде Мй Эмаил хусусияти шахсий электрон почта манзилини ошкор қилмасдан, ҳар хил веб-сайтлар ва хизматларда рўйхатдан ўтиш имконини беради. Тизим автоматик равишда ноёб ва вақтинчалик электрон почта манзилини яратиб беради ҳамда келган холатларни фойдаланувчининг асосий қутисига йўналтиради. Бу эса тармоқда шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлашда муҳим восита ҳисобланади.
Нима учун янги домен эътирозларга сабаб бўлди?Жорий йил бошида Apple компанияси хизмат фойдаланувчиларини @icloud.com доменидан янги @привате.icloud.com манзилига ўтказиш ниятида эканини маълум қилган эди. Бироқ Reddit ва бошқа ижтимоий тармоқлар фойдаланувчилари бу ўзгариш махфийлик воситасининг самарадорлигини кескин пасайтиришини таъкидлаб чиқишди. Янги домен интернет-ресурсларга фойдаланувчиларнинг сохта электрон почталарини осонроқ аниқлаш ва рўйхатдан ўтишни рад этиш имконини бериши танқид қилинган эди.
Асл хизматнинг асосий афзаллиги шундан иборат эдики, яратилган махфий электрон почта манзилларини оддий @icloud.com фойдаланувчиларининг манзилларидан фарқлаб бўлмас эди. Даманинг ўзгариши эса хизматнинг асосий ғоясига путур етказиши мумкин эди. Шунга қарамай, мазкур функция зарурат туғилганда ҳуқуқ-тартибот идораларига сохта манзил ортида ким турганини аниқлаш имкониятини сақлаб қолади.
Apple қарорининг ортида нима турибди?Душанба куни компания вакиллари Ҳиде Мй Эмаил манзиллари @icloud.com доменида қолишини расман тасдиқладилар. Apple ушбу қарор қабул қилинишининг аниқ сабабларини келтириб ўтмади. Бироқ мазкур ўзгариш ҳақида биринчи бўлиб хабар берган Даринг Фиребалл нашри муаллифи Жон Грубернинг сўзларига кўра, компания ходимларининг ўзлари ҳам бошидан бу ўзгаришга қарши чиққанлар.
Шунингдек, жорий йилда 404 Медиа нашри Ҳиде Мй Эмаил функциясида жиддий хатолик борлигини аниқлагани ҳақида хабар тарқатган эди. Унга кўра, спам сифатида рад этилган хатлар фойдаланувчиларнинг асл электрон почта манзилларини ошкор қилиб қўяётгани маълум бўлган. Apple ушбу хатоликни фақатгина у ҳақида хабар топилганидан бир йил ўтибгина бартараф этишга муваффақ бўлган эди.
…