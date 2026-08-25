Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этди

·14·Техно
Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этди

Apple компанияси ўзининг янги Мак Mini ва Mac Studio қурилмаларига ўрнатиладиган иккита илғор процессор — M5 Ultra ҳамда M6 чипларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания томонидан "энг қувватли чип" дея эътироф этилган M5 Ultra оғир сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган бўлиб, у иккита иккита кристалли M5 Max чипларини бирлаштирган ҳолда Apple'нинг илк тўрт кристалли чипига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги тақдим этилган M5 Ultra процессорида 36 тагача ядродан иборат CPU, 80 тагача ядродан иборат GPU ҳамда сониясига 1,2 терабайтлик бирлаштирилган хотира ўтказиш қобилияти мавжуд. Бу кўрсаткич тахминан бир ярим йил муқаддам чиқарилган M3 Ultra чипига нисбатан 50 фоизга кўпдир. Ушбу процессор мураккаб 3D-рендерлаш, визуал эффектлар ва илғор сунъий интеллект моделларини ишга тушириш каби юқори ҳисоблаш қувватини талаб қилувчи мутахассислар учун мўлжалланган.

M6 чипи ва энергия самарадорлиги

M5 Ultra профессионал фойдаланувчиларга мўлжалланган бўлса, M6 чипи кундалик фойдаланувчилар ва оддий вазифалар учун қулайлаштирилган. Apple компаниясининг кремний муҳандислиги бўйича вице-президенти Сри Сантаноминг маълум қилишича, M6 замонавий 2 нанометрли технологик жараён асосида яратилган бўлиб, у янги CPU мажмуаси, иккита қўшимча CPU ва GPU ядролари ҳамда икки карра 16 ядродан иборат Неурал Энгине тизимини ўз ичига олади.

M5 чипига қараганда иккита ортиқча ядрони ўз ичига олган 12 ядроли CPU мажмуасига эга M6 процессори сунъий интеллект учун чўққи GPU ҳисоб-китобларини деярли 30 фоизга ошириш имконини беради. Бу ўз навбатида қурилманинг ўзида ишлайдиган катта тил моделлари (LLM) билан ишлаганда сўровларни қайта ишлаш тезлигини сезиларли даражада яхшилайди.

Локал сунъий интеллект ва хавфсизлик имкониятлари

Apple ўзининг пресс-релизида дастурчилар ушбу янги чиплар ва воситалар ёрдамида йирик сунъий интеллект моделларини бевосита Мак қурилмаларининг ўзида ишга тушириши ва созлаши мумкинлигини таъкидлади. Компаниянинг дастурлаш воситалари ва фреймворклари CPU, GPU ҳамда Неурал Энгине ўртасидаги унумдорликни автоматик равишда оптималлаштиради.

Гарчи Apple ўзининг хусусий сунъий интеллект моделини яратишда рақобатчиларидан бироз ортда қолган бўлса-да — хусусан, Siri ёрдамчисининг узоқ кутилган янгиланиши Google Gemini технологиясига асосланган — компания фойдаланувчилар махфийлигини таъминлашда ҳар доим етакчи бўлиб келган. Фасе ИД ва Тоуч ИД каби технологияларда булутли тизимларга таянмасдан, қурилманинг ўзида маълумотларни қайта ишлаш ёндашуви бу борадаги хавфсизликни кафолатлайди.

Худди шундай, Apple'нинг локал сунъий интеллект вазифаларини бажаришга қаратилган эътибори дастурчиларга янги сунъий интеллект воситалари билан тажриба ўтказиш учун хавфсиз ва назорат қилинадиган муҳитни тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Янги Мак Mini қурилмалари ҳозирнинг ўзида 899 доллардан бошланадиган нархларда олдиндан буюртма бериш учун мавжуд бўлиб, улар 22-сентябрдан бошлаб харидорларга етказиб берила бошлайди.

AppleM5 UltraM6Мак MiniMac Studio
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиApple Ҳиде Мй Эмаил хусусиятини ўзгартириш режимидан воз кечдиБугун, 19:57Apple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиApple компанияси янги M6 ва M5 Pro чипли Mac mini компьютерларини тақдим этдиБугун, 19:29Apple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиApple компанияси M6 чипига эга янги Мак Mini ва Mac Studio моделларини тақдим этдиБугун, 18:52Max миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиMax миллий мессенжерида бир вақтнинг ўзида иккита профил очиш имконияти яратилдиБугун, 18:29Россияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиРоссияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилдиБугун, 16:55Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиРоскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиБугун, 16:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда