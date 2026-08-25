Apple ўзининг энг кучли M5 Ultra ва M6 чипларини тақдим этди
Apple компанияси ўзининг янги Мак Mini ва Mac Studio қурилмаларига ўрнатиладиган иккита илғор процессор — M5 Ultra ҳамда M6 чипларини эълон қилди. ixbt.com маълумотига кўра, компания томонидан "энг қувватли чип" дея эътироф этилган M5 Ultra оғир сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган бўлиб, у иккита иккита кристалли M5 Max чипларини бирлаштирган ҳолда Apple'нинг илк тўрт кристалли чипига айланди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги тақдим этилган M5 Ultra процессорида 36 тагача ядродан иборат CPU, 80 тагача ядродан иборат GPU ҳамда сониясига 1,2 терабайтлик бирлаштирилган хотира ўтказиш қобилияти мавжуд. Бу кўрсаткич тахминан бир ярим йил муқаддам чиқарилган M3 Ultra чипига нисбатан 50 фоизга кўпдир. Ушбу процессор мураккаб 3D-рендерлаш, визуал эффектлар ва илғор сунъий интеллект моделларини ишга тушириш каби юқори ҳисоблаш қувватини талаб қилувчи мутахассислар учун мўлжалланган.
M6 чипи ва энергия самарадорлигиM5 Ultra профессионал фойдаланувчиларга мўлжалланган бўлса, M6 чипи кундалик фойдаланувчилар ва оддий вазифалар учун қулайлаштирилган. Apple компаниясининг кремний муҳандислиги бўйича вице-президенти Сри Сантаноминг маълум қилишича, M6 замонавий 2 нанометрли технологик жараён асосида яратилган бўлиб, у янги CPU мажмуаси, иккита қўшимча CPU ва GPU ядролари ҳамда икки карра 16 ядродан иборат Неурал Энгине тизимини ўз ичига олади.
M5 чипига қараганда иккита ортиқча ядрони ўз ичига олган 12 ядроли CPU мажмуасига эга M6 процессори сунъий интеллект учун чўққи GPU ҳисоб-китобларини деярли 30 фоизга ошириш имконини беради. Бу ўз навбатида қурилманинг ўзида ишлайдиган катта тил моделлари (LLM) билан ишлаганда сўровларни қайта ишлаш тезлигини сезиларли даражада яхшилайди.
Локал сунъий интеллект ва хавфсизлик имкониятлариApple ўзининг пресс-релизида дастурчилар ушбу янги чиплар ва воситалар ёрдамида йирик сунъий интеллект моделларини бевосита Мак қурилмаларининг ўзида ишга тушириши ва созлаши мумкинлигини таъкидлади. Компаниянинг дастурлаш воситалари ва фреймворклари CPU, GPU ҳамда Неурал Энгине ўртасидаги унумдорликни автоматик равишда оптималлаштиради.
Гарчи Apple ўзининг хусусий сунъий интеллект моделини яратишда рақобатчиларидан бироз ортда қолган бўлса-да — хусусан, Siri ёрдамчисининг узоқ кутилган янгиланиши Google Gemini технологиясига асосланган — компания фойдаланувчилар махфийлигини таъминлашда ҳар доим етакчи бўлиб келган. Фасе ИД ва Тоуч ИД каби технологияларда булутли тизимларга таянмасдан, қурилманинг ўзида маълумотларни қайта ишлаш ёндашуви бу борадаги хавфсизликни кафолатлайди.
Худди шундай, Apple'нинг локал сунъий интеллект вазифаларини бажаришга қаратилган эътибори дастурчиларга янги сунъий интеллект воситалари билан тажриба ўтказиш учун хавфсиз ва назорат қилинадиган муҳитни тақдим этиши билан аҳамиятлидир. Янги Мак Mini қурилмалари ҳозирнинг ўзида 899 доллардан бошланадиган нархларда олдиндан буюртма бериш учун мавжуд бўлиб, улар 22-сентябрдан бошлаб харидорларга етказиб берила бошлайди.
…