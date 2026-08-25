2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлди
«Vanguard» нашри футболдаги энг нуфузли индивидуал мукофот — 2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий бешта фаворит рейтингини эълон қилди. Рейтинг Жаҳон чемпионатидан кейинги натижалар ҳисобга олинган ҳолда тузилган.
1. Родри Эрнандес — Испания, «Барселона». У 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Испания терма жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшиб, турнирнинг энг яхши футболчиси сифатида «Олтин тўп» (Golden Ball) билан тақдирланган. Шу натижадан сўнг у 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d’Or) учун асосий фаворит сифатида баҳоланмоқда.
2. Гарри Кейн — Англия, «Бавария». Ҳужумчи 2025/26 йилги мавсумда 51 та учрашувда 61 та гол урди ва Европа «Олтин бутса»си соҳиби бўлди. Кейн «Бавария» билан Германия чемпионати ва Кубогида ғолибликни қўлга киритди.
3. Ламин Ямал — Испания, «Барселона». 19 ёшли футболчи клуби билан навбатдаги Ла Лига чемпионлигини қўлга киритишда муҳим роль ўйнади. У мавсум давомида 24 та гол ва 18 та ассист қайд этган.
4. Килиан Мбаппе — Франция, «Реал». У Жаҳон чемпионатида 10 та гол уриб, турнирнинг энг яхши тўпурарига айланди. Шунингдек, Мбаппе клуб даражасида «Реал» учун 44 та ўйинда 42 та гол урган.
5. Лионель Месси — Аргентина, «Интер Майами». 39 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатида 8 та гол уриб, Аргентина терма жамоасининг финалга етиб боришига катта ҳисса қўшди. Ҳал қилувчи баҳсда Аргентина Испанияга мағлуб бўлган.
2026 йилги «Олтин тўп» совринини топшириш маросими 26 октябрь куни Лондонда ўтказилади. Амалдаги соврин соҳиби эса «Пари Сен-Жермен» ва Франция терма жамоаси ҳужумчиси Усмон Дембеле ҳисобланади.
…