2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлди

·39·Спорт
2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлди

«Vanguard» нашри футболдаги энг нуфузли индивидуал мукофот — 2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий бешта фаворит рейтингини эълон қилди. Рейтинг Жаҳон чемпионатидан кейинги натижалар ҳисобга олинган ҳолда тузилган.

1. Родри Эрнандес — Испания, «Барселона». У 2026 йилги Жаҳон чемпионатида Испания терма жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшиб, турнирнинг энг яхши футболчиси сифатида «Олтин тўп» (Golden Ball) билан тақдирланган. Шу натижадан сўнг у 2026 йилги «Олтин тўп» (Ballon d’Or) учун асосий фаворит сифатида баҳоланмоқда.

2. Гарри Кейн — Англия, «Бавария». Ҳужумчи 2025/26 йилги мавсумда 51 та учрашувда 61 та гол урди ва Европа «Олтин бутса»си соҳиби бўлди. Кейн «Бавария» билан Германия чемпионати ва Кубогида ғолибликни қўлга киритди.

3. Ламин Ямал — Испания, «Барселона». 19 ёшли футболчи клуби билан навбатдаги Ла Лига чемпионлигини қўлга киритишда муҳим роль ўйнади. У мавсум давомида 24 та гол ва 18 та ассист қайд этган.

4. Килиан Мбаппе — Франция, «Реал». У Жаҳон чемпионатида 10 та гол уриб, турнирнинг энг яхши тўпурарига айланди. Шунингдек, Мбаппе клуб даражасида «Реал» учун 44 та ўйинда 42 та гол урган.

5. Лионель Месси — Аргентина, «Интер Майами». 39 ёшли футболчи Жаҳон чемпионатида 8 та гол уриб, Аргентина терма жамоасининг финалга етиб боришига катта ҳисса қўшди. Ҳал қилувчи баҳсда Аргентина Испанияга мағлуб бўлган.

2026 йилги «Олтин тўп» совринини топшириш маросими 26 октябрь куни Лондонда ўтказилади. Амалдаги соврин соҳиби эса «Пари Сен-Жермен» ва Франция терма жамоаси ҳужумчиси Усмон Дембеле ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Бугун, 20:32«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилди«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилдиБугун, 20:25Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Бугун, 20:17Ламине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 19:32«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?Бугун, 19:01Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинНеймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди