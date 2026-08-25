«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?

·30·Спорт
«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида Англия футболида кутилмаган ва жуда қизиқарли воқеалар ривожи кузатилмоқда. «Ливерпуль» ҳужумчиси Коди Гакпо Премьер-лиганинг икки топ-клуби ўртасидаги асосий нишонга айланди.

Таниқли инсайдер ва журналист Мунир Буалин ижтимоий тармоқларда хабар беришича, 27 ёшли нидерландиялик юлдузга бир вақтнинг ўзида Лондоннинг «Тоттенхэм» ҳамда Манчестернинг «Сити» клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда.

«Тоттенхэм»нинг 60 миллионлик таклифи ва «Ливерпуль»нинг рад жавоби

Лондон клуби биринчилардан бўлиб аниқ қадам ташлади, аммо мерсисайдликлар қаршилигига дуч келди:

  • Илк расмий таклиф: «Тоттенхэм» раҳбарияти нидерландиялик вингер учун мерсисайдликлар ҳисобига 60 миллион фунт стерлинг (тахминан 70 миллион евродан ортиқ) таклиф қилди;

  • Мерсисайдликлар позицияси: «Ливерпуль» раҳбарияти ушбу маблағни футболчининг ҳақиқий бозор қийматига мос келмайди деб ҳисоблади ва трансферни дарҳол рад этди;

  • Янгиланган таклиф тайёрланмоқда: «Шпорлар» таслим бўлиш ниятида эмас ва айни пайтда Гакпо учун нархи янада оширилган иккинчи таклиф пакетини тайёрламоқда.

«Манчестер Сити» пойгага қўшилмоқда

Вазиятни янада қизиқарли қилган жиҳат — чемпионлик учун курашаётган «Манчестер Сити»нинг кутилмаган аралашуви бўлди:

  • Гвардиола режаси: «Шаҳарликлар» ҳужум қанотлари ва марказдаги рақобатни кучайтириш учун Гакпонинг универсаллигини юқори баҳоламоқда;

  • Расмий сўров кутилмоқда: Манба маълумотларига кўра, яқин кунлар ичида Манчестер клуби ҳам «Ливерпуль»га расмий ва молиявий жиҳатдан анча жозибадор таклиф йўллашни режалаштирмоқда.

Коди Гакпонинг қарори ва «Ливерпуль»нинг якуний талаблари ушбу трансфер ойнасининг энг йирик ва шов-шувли ички келишувларидан бирини ҳал қилиб бериши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Бугун, 20:17Ламине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 19:32Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинНеймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинБугун, 18:10Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиМилан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиБугун, 17:15Милан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиМилан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиБугун, 16:55Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарЭрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарБугун, 16:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди