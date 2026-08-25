«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?
Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларида Англия футболида кутилмаган ва жуда қизиқарли воқеалар ривожи кузатилмоқда. «Ливерпуль» ҳужумчиси Коди Гакпо Премьер-лиганинг икки топ-клуби ўртасидаги асосий нишонга айланди.
Таниқли инсайдер ва журналист Мунир Буалин ижтимоий тармоқларда хабар беришича, 27 ёшли нидерландиялик юлдузга бир вақтнинг ўзида Лондоннинг «Тоттенхэм» ҳамда Манчестернинг «Сити» клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда.
«Тоттенхэм»нинг 60 миллионлик таклифи ва «Ливерпуль»нинг рад жавоби
Лондон клуби биринчилардан бўлиб аниқ қадам ташлади, аммо мерсисайдликлар қаршилигига дуч келди:
Илк расмий таклиф: «Тоттенхэм» раҳбарияти нидерландиялик вингер учун мерсисайдликлар ҳисобига 60 миллион фунт стерлинг (тахминан 70 миллион евродан ортиқ) таклиф қилди;
Мерсисайдликлар позицияси: «Ливерпуль» раҳбарияти ушбу маблағни футболчининг ҳақиқий бозор қийматига мос келмайди деб ҳисоблади ва трансферни дарҳол рад этди;
Янгиланган таклиф тайёрланмоқда: «Шпорлар» таслим бўлиш ниятида эмас ва айни пайтда Гакпо учун нархи янада оширилган иккинчи таклиф пакетини тайёрламоқда.
«Манчестер Сити» пойгага қўшилмоқда
Вазиятни янада қизиқарли қилган жиҳат — чемпионлик учун курашаётган «Манчестер Сити»нинг кутилмаган аралашуви бўлди:
Гвардиола режаси: «Шаҳарликлар» ҳужум қанотлари ва марказдаги рақобатни кучайтириш учун Гакпонинг универсаллигини юқори баҳоламоқда;
Расмий сўров кутилмоқда: Манба маълумотларига кўра, яқин кунлар ичида Манчестер клуби ҳам «Ливерпуль»га расмий ва молиявий жиҳатдан анча жозибадор таклиф йўллашни режалаштирмоқда.
Коди Гакпонинг қарори ва «Ливерпуль»нинг якуний талаблари ушбу трансфер ойнасининг энг йирик ва шов-шувли ички келишувларидан бирини ҳал қилиб бериши мумкин.
…