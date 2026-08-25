«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилди

·40·Спорт
«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилди

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги палласида Англия Премьер-лигасида йилнинг энг йирик ички битимларидан бири амалга ошиш арафасида турибди. Жаҳон футболининг энг ишончли инсайдери Фабрицио Романо хабар беришича, «Челси» ярим ҳимоячиси Энцо Фернандес фаолиятини «Манчестер Сити»да давом эттиришга тўлиқ розилик билдирди.

Аргентиналик 25 ёшли ярим ҳимоячи «шаҳарликлар» томонидан билдирилган таклифни қабул қилган ва шахсий шартлар бўйича бир қарорга келган.

Навбат «Челси»га таклиф юборишга

Футболчининг «яшил чироқ» ёқишидан сўнг воқеалар ривожи расмий музокаралар босқичига ўтмоқда:

  • Расмий сўров тайёрланмоқда: «Манчестер Сити» раҳбарияти лондонликлар столига расмий таклиф пакетини қўйиш учун якуний ҳужжатларни тайёрламоқда;

  • Узоқ муддатли шартнома: Энцо Фернандеснинг «Челси» билан амалдаги шартномаси 2032 йилнинг ёзига қадар амал қилади. Бу эса Манчестер клубидан трансфер учун жиддий молиявий сармоя талаб этилишини англатади;

  • «Бенфика»дан Лондонга: Эслатиб ўтамиз, аргентиналик юлдуз «Стэмфорд Бридж»га Лиссабоннинг «Бенфика» клубидан рекорд даражадаги суммага келиб қўшилган эди.

Энцонинг Лондондаги статистикаси

Аргентина терма жамоаси сафида 2022 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби ва энг яхши ёш ўйинчиси бўлган Фернандес «аристократлар» сафида майдон маркази етакчиларидан бири бўлиб келди:

  • 54 та учрашув: «Челси» таркибида барча мусобақаларда жами 54 та расмий ўйинда майдонга тушган;

  • Сермаҳсуллик: Ушбу баҳсларда ярим ҳимоячи 15 та гол уришга ва 7 та голли узатма муаллифи бўлишга эришган.

Маресканинг майдон марказидаги креативлик ва тўп назоратини кучайтириш истаги Энцо Фернандес трансферини ушбу ёзнинг энг қайноқ воқеасига айлантирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!Бугун, 20:322026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлди2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлдиБугун, 20:29Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Бугун, 20:17Ламине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 19:32«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?Бугун, 19:01Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинНеймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди