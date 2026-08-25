«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилди
Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги палласида Англия Премьер-лигасида йилнинг энг йирик ички битимларидан бири амалга ошиш арафасида турибди. Жаҳон футболининг энг ишончли инсайдери Фабрицио Романо хабар беришича, «Челси» ярим ҳимоячиси Энцо Фернандес фаолиятини «Манчестер Сити»да давом эттиришга тўлиқ розилик билдирди.
Аргентиналик 25 ёшли ярим ҳимоячи «шаҳарликлар» томонидан билдирилган таклифни қабул қилган ва шахсий шартлар бўйича бир қарорга келган.
Навбат «Челси»га таклиф юборишга
Футболчининг «яшил чироқ» ёқишидан сўнг воқеалар ривожи расмий музокаралар босқичига ўтмоқда:
Расмий сўров тайёрланмоқда: «Манчестер Сити» раҳбарияти лондонликлар столига расмий таклиф пакетини қўйиш учун якуний ҳужжатларни тайёрламоқда;
Узоқ муддатли шартнома: Энцо Фернандеснинг «Челси» билан амалдаги шартномаси 2032 йилнинг ёзига қадар амал қилади. Бу эса Манчестер клубидан трансфер учун жиддий молиявий сармоя талаб этилишини англатади;
«Бенфика»дан Лондонга: Эслатиб ўтамиз, аргентиналик юлдуз «Стэмфорд Бридж»га Лиссабоннинг «Бенфика» клубидан рекорд даражадаги суммага келиб қўшилган эди.
Энцонинг Лондондаги статистикаси
Аргентина терма жамоаси сафида 2022 йилги Жаҳон чемпионати ғолиби ва энг яхши ёш ўйинчиси бўлган Фернандес «аристократлар» сафида майдон маркази етакчиларидан бири бўлиб келди:
54 та учрашув: «Челси» таркибида барча мусобақаларда жами 54 та расмий ўйинда майдонга тушган;
Сермаҳсуллик: Ушбу баҳсларда ярим ҳимоячи 15 та гол уришга ва 7 та голли узатма муаллифи бўлишга эришган.
Маресканинг майдон марказидаги креативлик ва тўп назоратини кучайтириш истаги Энцо Фернандес трансферини ушбу ёзнинг энг қайноқ воқеасига айлантирмоқда.
…