Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!

·28·Спорт
Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!

Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлида муҳим трансферни амалга оширди. 25 август куни «Манчестер Сити»нинг бразилиялик қанот ярим ҳимоячиси Савио «шпорлар» сафига расман келиб қўшилди.

Лондонликлар устози Роберто Де Дзерби янги футболчининг тақдимотидан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашиб, унинг ўйин услуби жамоа ҳужумларига қандай янги нафас олиб киришига тўхталди.

«Қўрқмас ҳужумчи ва ноодатий ҳаракатлар»: Мураббий баҳоси

Италиялик мутахассис 22 ёшли бразилияликнинг техник салоҳиятини юқори баҳолади:

«Савио — жамоага катта энергия, ижодкорлик ва қанотларда юқори сифат олиб кирадиган футболчи. У ҳужумни кескинлаштиришдан асло қўрқмайди, ўзининг ноодатий ҳаракатлари билан баҳс тақдирини буриб юборишга қодир. Унинг биз билан эканидан жуда бахтиёрмиз», — деди Де Дзерби клуб матбуот хизматига берган интервюсида.

Оғир стартдан сўнг қанотларни кучайтириш

Лондон клуби учун янги мавсум кутилганидек бошланмади:

  • 1-турдаги мағлубият: Англия Премьер-лигасининг очилиш турида «Тоттенҳэм» сафарда айнан «Манчестер Сити»га 0:3 ҳисобида имкониятни бой берди;

  • Навбатдаги синов: «Шпорлар» тез орада — 26 август куни Англия Лига кубоги доирасида «Чарльтон» жамоасига қарши майдонга тушади;

  • Дебют кутилмаси: Де Дзерби Савиони тезроқ жамоа тизимига мослаштириб, олдинги чизиқдаги самарадорликни тиклашни мақсад қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлди2026 йилги «Олтин тўп» учун асосий фаворитлар маълум бўлдиБугун, 20:29«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилди«Сити»га розилик берди: Романо «Челси» юлдузининг қарорини эълон қилдиБугун, 20:25Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Ўзбекистон бокс терма жамоаси Япония сафарига қандай шайланмоқда?Бугун, 20:17Ламине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиЛамине Ямал севгилиси билан бирга яшай бошладиБугун, 19:32«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?«Ман Сити» ҳам ҳаракатга тушди: Гакпо трансфери атрофида нималар бўлмоқда?Бугун, 19:01Неймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинНеймарнинг Интер Миамига ўтиши MLS учун хато бўлиши мумкинБугун, 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди