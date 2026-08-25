Савио энди Лондонда: Де Дзерби уни «Тоттенҳэм»га ўтиши ҳақида гапирди!
Лондоннинг «Тоттенҳэм» клуби ҳужум чизиғини кучайтириш йўлида муҳим трансферни амалга оширди. 25 август куни «Манчестер Сити»нинг бразилиялик қанот ярим ҳимоячиси Савио «шпорлар» сафига расман келиб қўшилди.
Лондонликлар устози Роберто Де Дзерби янги футболчининг тақдимотидан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашиб, унинг ўйин услуби жамоа ҳужумларига қандай янги нафас олиб киришига тўхталди.
«Қўрқмас ҳужумчи ва ноодатий ҳаракатлар»: Мураббий баҳоси
Италиялик мутахассис 22 ёшли бразилияликнинг техник салоҳиятини юқори баҳолади:
«Савио — жамоага катта энергия, ижодкорлик ва қанотларда юқори сифат олиб кирадиган футболчи. У ҳужумни кескинлаштиришдан асло қўрқмайди, ўзининг ноодатий ҳаракатлари билан баҳс тақдирини буриб юборишга қодир. Унинг биз билан эканидан жуда бахтиёрмиз», — деди Де Дзерби клуб матбуот хизматига берган интервюсида.
Оғир стартдан сўнг қанотларни кучайтириш
Лондон клуби учун янги мавсум кутилганидек бошланмади:
1-турдаги мағлубият: Англия Премьер-лигасининг очилиш турида «Тоттенҳэм» сафарда айнан «Манчестер Сити»га 0:3 ҳисобида имкониятни бой берди;
Навбатдаги синов: «Шпорлар» тез орада — 26 август куни Англия Лига кубоги доирасида «Чарльтон» жамоасига қарши майдонга тушади;
Дебют кутилмаси: Де Дзерби Савиони тезроқ жамоа тизимига мослаштириб, олдинги чизиқдаги самарадорликни тиклашни мақсад қилган.
…