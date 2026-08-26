Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!

·2·Спорт
Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!

Англия Премьер-лигасининг янги мавсуми «Тоттенҳэм» учун ҳақиқий совуқ душ билан бошланди. Лондон клуби 1-тур доирасида сафарда «Брентфорд»га қарши майдонга тушиб, кутилмаганда 0:3 ҳисобидаги йирик мағлубиятга учради.

Ушбу муваффақиятсизликдан сўнг, ўз вақтида жамоани бошқарган собиқ бош мураббий ва таниқли футбол эксперти Тим Шервуд италиялик мутахассис Роберто Де Зерби ҳамда унинг шогирдлари манзилига ўта кескин ва аёвсиз танқидий фикрларни билдирди.

«Вақт ҳам, таркиб ҳам етарли эди»: Шервуддан қаттиқ танқид

Тим Шервуд жамоанинг мавсумолди тайёргарлиги ва трансфер кампаниясини ҳисобга олган ҳолда, бундай суст ўйинни мутлақо оқлаб бўлмаслигини таъкидлади:

«Мураббийнинг ихтиёрида янги футболчилар билан ишлаш, тактикани сингдириш учун вақт етарлича эди. Шунингдек, у ўзи истамаган ва қутулмоқчи бўлган ўйинчилар ҳам клуб томонидан сотиб юборилди. Де Зерби доим ўз ғайрати, иштиёқи ва шиддати билан танилган, майдондаги жамоаси ҳам айнан шу характерни акс эттириши шарт эди.

Аммо биз майдонда ҳеч нарса кўрмадик — ўйин ҳақиқатан ҳам даҳшатли бўлди», — дея баёнот берди Шервуд.

Де Зерби бошқарувидаги старт ва муаммолар

Италиялик мураббийнинг «Тоттенҳэм»даги расмий дебюти мухлислар кутган ҳужумкор ва жозибадор футболдан анча йироқ бўлиб чиқди:

  • Ҳимоядаги парокандалик: «Брентфорд»нинг тезкор қарши ҳужумлари ва стандарт вазиятларига қарши «шпорлар» мудофааси ҳеч қандай жавоб топа олмади;

  • Ҳужумдаги ғоясизлик: Де Зербига хос бўлган қисқа паслар ва юқори прессинг механизми рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишга ожизлик қилди.

2-турда «Ньюкасл» синови кутмоқда

Мавсумни йирик мағлубият билан бошлаган «Тоттенҳэм»нинг олдида яна бир жиддий синов турибди:

  • «Тоттенҳэм Хотспур Стэдиум»даги баҳс: 2-тур доирасида лондонликлар ўз уйида шиддатли ва жисмонан бақувват «Ньюкасл Юнайтед» клубини қабул қилади;

  • Де Зерби учун босим: Агар жамоа ўз майдонида ҳам ишончли ўйин намойиш эта олмаса, италиялик мутахассисга бўлган мухлислар ва раҳбарият босими мавсум аввалиданоқ ҳаддан ташқари кучайиши тайин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!«Манчестер Сити»нинг 100 млн евролик янги юлдузи Буаддидан илк баёнот!Бугун, 19:01Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?Бугун, 17:51Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Бугун, 15:30Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Бугун, 15:28Бибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБугун, 14:24Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Бугун, 12:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди