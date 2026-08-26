Тим Шервуд йирик мағлубиятдан сўнг «Тоттенҳэм»ни аёвсиз танқид қилди!
Англия Премьер-лигасининг янги мавсуми «Тоттенҳэм» учун ҳақиқий совуқ душ билан бошланди. Лондон клуби 1-тур доирасида сафарда «Брентфорд»га қарши майдонга тушиб, кутилмаганда 0:3 ҳисобидаги йирик мағлубиятга учради.
Ушбу муваффақиятсизликдан сўнг, ўз вақтида жамоани бошқарган собиқ бош мураббий ва таниқли футбол эксперти Тим Шервуд италиялик мутахассис Роберто Де Зерби ҳамда унинг шогирдлари манзилига ўта кескин ва аёвсиз танқидий фикрларни билдирди.
«Вақт ҳам, таркиб ҳам етарли эди»: Шервуддан қаттиқ танқид
Тим Шервуд жамоанинг мавсумолди тайёргарлиги ва трансфер кампаниясини ҳисобга олган ҳолда, бундай суст ўйинни мутлақо оқлаб бўлмаслигини таъкидлади:
«Мураббийнинг ихтиёрида янги футболчилар билан ишлаш, тактикани сингдириш учун вақт етарлича эди. Шунингдек, у ўзи истамаган ва қутулмоқчи бўлган ўйинчилар ҳам клуб томонидан сотиб юборилди. Де Зерби доим ўз ғайрати, иштиёқи ва шиддати билан танилган, майдондаги жамоаси ҳам айнан шу характерни акс эттириши шарт эди.
Аммо биз майдонда ҳеч нарса кўрмадик — ўйин ҳақиқатан ҳам даҳшатли бўлди», — дея баёнот берди Шервуд.
Де Зерби бошқарувидаги старт ва муаммолар
Италиялик мураббийнинг «Тоттенҳэм»даги расмий дебюти мухлислар кутган ҳужумкор ва жозибадор футболдан анча йироқ бўлиб чиқди:
Ҳимоядаги парокандалик: «Брентфорд»нинг тезкор қарши ҳужумлари ва стандарт вазиятларига қарши «шпорлар» мудофааси ҳеч қандай жавоб топа олмади;
Ҳужумдаги ғоясизлик: Де Зербига хос бўлган қисқа паслар ва юқори прессинг механизми рақибнинг зич ҳимоясини ёриб ўтишга ожизлик қилди.
2-турда «Ньюкасл» синови кутмоқда
Мавсумни йирик мағлубият билан бошлаган «Тоттенҳэм»нинг олдида яна бир жиддий синов турибди:
«Тоттенҳэм Хотспур Стэдиум»даги баҳс: 2-тур доирасида лондонликлар ўз уйида шиддатли ва жисмонан бақувват «Ньюкасл Юнайтед» клубини қабул қилади;
Де Зерби учун босим: Агар жамоа ўз майдонида ҳам ишончли ўйин намойиш эта олмаса, италиялик мутахассисга бўлган мухлислар ва раҳбарият босими мавсум аввалиданоқ ҳаддан ташқари кучайиши тайин.
…