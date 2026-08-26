Хитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синади

·18·Техно
Хитой Ер ва Ой ўртасида юқори тезликдаги ласер алоқасини синади

Хитойлик олимлар Ер ва Ой ўртасида 400 минг километрдан ортиқ масофада иккитомонлама ласер алоқа каналини илк бор муваффақиятли ўрнатди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур илмий тажриба космик тадқиқотлар ва маълумотлар алмашинуви йўналишида муҳим қадам бўлиб, келгусидаги ой миссиялари учун улкан имкониятлар эшигини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эксперимент давомида узатиш тезлиги Ер томонидан космик аппаратга 1,25 Мбит/с ни ташкил этган бўлса, тескари йўналишда 100 Мбит/с га етди. Айнан юқори тезликдаги пастга йўналтирилган канал ой миссиялари учун энг муҳим омил ҳисобланади, чунки у Ерга улкан ҳажмумдаги суратлар, видео ва илмий маълумотларни узатиш имконини беради.

Ласер алоқасининг афзалликлари ва техник имкониятлари

Мазкур технологиянинг устунлиги айниқса ўта юқори аниқлатдаги тасвирлар мисолида яққол кўзга ташланади. Тадқиқотчиларнинг баҳолашича, 8K форматидаги битта тасвирни 5 Мбит/с тезликдаги анъанавий радиоалоқа ёрдамида узатиш учун 4-5 дақиқа вақт кетган бўлар эди, янги ласер тизими эса худди шу вазифани атиги 12 сонияда бажаради.

Анъанавий радиоалоқа билан таққослаганда, ласер каналлари сезиларли даражада юқори ўтказувчанлик қобилиятини таъминлайди ва жуда тор нардан фойдаланади. Бу маълумот узатиш тезлигини ошириш билан бирга, сигнални бегона қўллар томонидан тутиб қолишни ҳам анча мураккаблаштиради.

Мураккаб жараён ва юқори аниқлик талаблари

Бундай алоқани ўрнатишдаги энг асосий қийинчилик бу ўта юқори аниқликдаги нишонга олишдир. Ласер нури 400 минг километрдан ортиқ масофада жойлашган ва космик аппарат билан бирга доимий ҳаракатдаги қабул қилгичга аниқ тушиши шарт. Ҳатто энг кичик бурчак хатоси ҳам Ой яқинида бир неча километрлик адашишга олиб келиши мумкин.

Алоқани ушлаб туриш учун тизим бир вақтнинг ўзида аппарат орбитасини, телескопни нишонга олишдаги хатоликларни, атмосфера рефракциясини ва ҳатто ласер импульсининг Ер билан Ой орасидаги масофани босиб ўтиши учун кетадиган вақтни ҳисобга олади. Натижада ер усти телескопи ва космик терминал ҳаракат вақтида ўзаро аниқ йўналишни сақлаб қолади.

Signalларни қабул қилиш ва келажакдаги режалар

Signalни қабул қилиш жараёни ҳам мураккаб кечди. Юз минглаб километр йўл босиб ўтгандан сўнгдетекторга том маънода бирламчи фотонлар етиб келади ва уларни Ой, юлдузлар ҳамда бошқа халақит манбалари фонида ажратиб олиш талаб этилади. Бунинг учун муҳандислар ўта сезгир бир фотонли детекторлар ва махсус сигнални қайта ишлаш алгоритмларидан фойдаланишди.

Хитой Фанлар академиясининг Космик амалий муҳандислик технологиялари маркази маълумотига кўра, бу муваффақиятли тажриба Хитой учун Ер — Ой тизимида тўлақонли оптик алоқани йўлга қўйиш йўлидаги илк қадамдир. Келгусида бундай каналлар ой орбитал аппаратлари, автоматик станциялар ва Ой сиртидаги келгуси инфратузилма билан маълумот алмашиш учун ишлатилиши мумкин.

Ласер алоқасиХитой фаниКосмик технологияларОй миссиясиИлмий янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаЯнги Google Pixel 11 смартфонларида оммавий ўчиб қолиш муаммоси кузатилмоқдаБугун, 20:23Meta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиMeta собиқ ходимлари завод ва омборлар учун визуал AI яратдиБугун, 20:22Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиHuawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилдиБугун, 17:58Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиXiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиБугун, 16:25Samsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиSamsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиБугун, 15:55Starship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиStarship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда