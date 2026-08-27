Барселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечди
Испаниянинг Барселона клуби ўз сафидаги саккиз нафар жаҳон чемпионини тақдирлаш режасидан расман воз кечди. Ушбу қарор Каталония ва Испания марказий ҳокимияти ўртасидаги кескин сиёсий вазият ҳамда мухлислар билан ҳуқуқ-тартибот идоралари ўртасидаги тўқнашувлар фонида қабул қилинди. Goal.com хабар беришича, жамоа ўз уй стадионида Атлетик Билбао қарши кечадиган Ла Лига учрашуви олдидан режалаштирилган тантанали маросимни бекор қилишга мажбур бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Барселона таркибидаги саккиз нафар футболчи ўтган ой Ню-Жерсида бўлиб ўтган мундиалда Испания терма жамоаси сафида ғалаба қозониб, жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритганди. Испания чемпионатининг бошқа етакчи жамоалари ўзларининг ғолиб футболчиларини мавсумдаги илк уй учрашувларида тантанали равишда тақдирлаб бўлишган эди. Бироқ каталонияликлар клуби мамлакатдаги кескин норозиликлар сабабли бу тадбирни ўтказмасликка қарор қилди.
Сиёсий зиддиятлар ва полиция ҳаракатиВазиятнинг кескинлашувига ўтган якшанба куни Элче жамоасига қарши кечган ва йирик 5:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўйин олдидан содир бўлган воқеалар сабаб бўлди. Сафарга келган Барселона мухлисларига нисбатан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан куч ишлатилгани, улар калтаклангани ҳамда каталонияликларнинг мустақиллигини билдирувчи Эстелада байроқлари тортиб олингани жамоатчилик норозилигини келтириб чиқарди. Ушбу зўравонликлар клуб раҳбариятини ўйин олдидан режалаштирилган тадбирларни зудлик билан ўзгартиришга мажбур қилди.
Чоршанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида клуб президенти Жоан Лапорта мазкур ўзгаришларни изоҳлаб, ҳозирги ижтимоий-сиёсий муҳитда бундай байрамона тадбирни ўтказиш мантиқсиз эканини таъкидлади. унинг сўзларига кўра, Испания Қироллик футбол федерацияси ҳам клубнинг бу қарорини тушуниб турибди.
Жоан Лапортанинг кескин баёнотиЖоан Лапорта мухлисларнинг Эстелада байроғини намойиш этиш ҳуқуқини қатъий ҳимоя қилиб, футбол жамиятни бирлаштириши кераклигини, қарама-қаршилик келтириб чиқармаслиги лозимлигини уқтирди. Унинг фикрича, мазкур рамз кўплаб Барселона мухлислари ва каталонияликларнинг дунёқарашини ифодалайди ҳамда сўз эркинлигининг бир қисмидир.
Клуб раҳбари полициянинг ўтган дам олиш кунларидаги ҳаракатларини кескин қоралаб, айбдорлар тегишли жазога тортилиши кераклигини талаб қилди. Лапорта Барселона мухлисларига нисбатан қўлланилган номутаносиб куч ишлатилишини қабул қилиб бўлмаслигини ва барча ҳолатлар бўйича қатъий чоралар кўрилишини талаб этишини билдирди.
…