Барселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечди

·3·Спорт
Барселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечди

Испаниянинг Барселона клуби ўз сафидаги саккиз нафар жаҳон чемпионини тақдирлаш режасидан расман воз кечди. Ушбу қарор Каталония ва Испания марказий ҳокимияти ўртасидаги кескин сиёсий вазият ҳамда мухлислар билан ҳуқуқ-тартибот идоралари ўртасидаги тўқнашувлар фонида қабул қилинди. Goal.com хабар беришича, жамоа ўз уй стадионида Атлетик Билбао қарши кечадиган Ла Лига учрашуви олдидан режалаштирилган тантанали маросимни бекор қилишга мажбур бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Барселона таркибидаги саккиз нафар футболчи ўтган ой Ню-Жерсида бўлиб ўтган мундиалда Испания терма жамоаси сафида ғалаба қозониб, жаҳон чемпиони унвонини қўлга киритганди. Испания чемпионатининг бошқа етакчи жамоалари ўзларининг ғолиб футболчиларини мавсумдаги илк уй учрашувларида тантанали равишда тақдирлаб бўлишган эди. Бироқ каталонияликлар клуби мамлакатдаги кескин норозиликлар сабабли бу тадбирни ўтказмасликка қарор қилди.

Сиёсий зиддиятлар ва полиция ҳаракати

Вазиятнинг кескинлашувига ўтган якшанба куни Элче жамоасига қарши кечган ва йирик 5:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган ўйин олдидан содир бўлган воқеалар сабаб бўлди. Сафарга келган Барселона мухлисларига нисбатан ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан куч ишлатилгани, улар калтаклангани ҳамда каталонияликларнинг мустақиллигини билдирувчи Эстелада байроқлари тортиб олингани жамоатчилик норозилигини келтириб чиқарди. Ушбу зўравонликлар клуб раҳбариятини ўйин олдидан режалаштирилган тадбирларни зудлик билан ўзгартиришга мажбур қилди.

Чоршанба куни бўлиб ўтган матбуот анжуманида клуб президенти Жоан Лапорта мазкур ўзгаришларни изоҳлаб, ҳозирги ижтимоий-сиёсий муҳитда бундай байрамона тадбирни ўтказиш мантиқсиз эканини таъкидлади. унинг сўзларига кўра, Испания Қироллик футбол федерацияси ҳам клубнинг бу қарорини тушуниб турибди.

Жоан Лапортанинг кескин баёноти

Жоан Лапорта мухлисларнинг Эстелада байроғини намойиш этиш ҳуқуқини қатъий ҳимоя қилиб, футбол жамиятни бирлаштириши кераклигини, қарама-қаршилик келтириб чиқармаслиги лозимлигини уқтирди. Унинг фикрича, мазкур рамз кўплаб Барселона мухлислари ва каталонияликларнинг дунёқарашини ифодалайди ҳамда сўз эркинлигининг бир қисмидир.

Клуб раҳбари полициянинг ўтган дам олиш кунларидаги ҳаракатларини кескин қоралаб, айбдорлар тегишли жазога тортилиши кераклигини талаб қилди. Лапорта Барселона мухлисларига нисбатан қўлланилган номутаносиб куч ишлатилишини қабул қилиб бўлмаслигини ва барча ҳолатлар бўйича қатъий чоралар кўрилишини талаб этишини билдирди.

БарселонаЛа ЛигаЖоан ЛапортаИспанияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)Бугун, 07:07Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!Бугун, 06:14Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилдиТафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилдиБугун, 06:085 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассист5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассистБугун, 06:01АПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиАПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиБугун, 05:57«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?«Бернабеу»да Мбаппе бенефиси: «Реал» танаффусдаги суҳбатдан сўнг қандай ўзгарди?Бугун, 05:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)