Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқди
Жанубий Кореянинг технология гиганте Samsung компанияси ўзининг сўнгги флагман смартфонлари учун навбатдаги дастурий таъминот янгиланишини тарқатишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги август ойи хавфсизлик патчи аввалроқ Galaxy S26 моделларига тақдим этилган бўлса, эндиликда у Galaxy S24 ва Galaxy S25 сериясидаги аввалроқ чиқарилган қурилмаларни ҳам қамраб олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур кенг кўламли янгиланиш Android операцион тизими ва One UI интерфейсининг олдинги версияларида аниқланган жами 56 та хавфсизлик заифликларини бартараф этишга қаратилган. Бу каби мунтазам патчлар фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш ҳамда қурилма барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
Янгиланиш ҳажми ва ҳудудий тақсимотАнъанага кўра, янги прошивкани биринчилардан бўлиб Жанубий Кореядаги фойдаланувчилар қабул қила бошлади. Хусусан, Galaxy S25, S25 Plus ва S25 Ultra моделлари учун мўлжалланган янгиланиш ҳажми 559 МБ ни ташкил этиб, унинг прошивка рақами S93xNKSSCCZH2 сифатида қайд этилган.
Шунингдек, Galaxy S24, S24 Plus ва S24 Ultra смартфонлари учун ҳам махсус пакет чиқарилган бўлиб, унинг ҳажми бир оз кичикроқ — 416 МБ ни ташкил қилади. Қаторга қўшилган Galaxy S25 FE модели эгалари эса 312 МБ ҳажмдаги S731NKSS9BZH2 рақамли янгиланишни юклаб олишлари мумкин бўлади.
Келгусидаги дастурий режалаштиришҲозирча дастурий таъминотни тарқатиш фақат Жанубий Корея ҳудудида бошланган бўлса-да, яқин кунларда Samsung уни бошқа давлатлар ва минтақалардаги фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этиши кутилмоқда. Янгиланишлар одатда босқичма-босқич амалга оширилгани сабабли, бошқа ҳудудлардаги эгаларига ҳам тез орада етиб боради.
Таъкидлаш жоизки, ушбу август ойи хавфсизлик патчи мазкур смартфонлар учун сўнгги йирик дастурий янгиланиш бўлиб қолмайди. Samsung компаниясининг режасига кўра, Galaxy S24, Galaxy S25 сериялари ва Galaxy S25 FE моделлари келгусида Android 17 базасидаги One UI 9.0 янгиланишини ҳам қабул қилиб олади.
…