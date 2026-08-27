Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқди

·13·Техно
Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқди

Жанубий Кореянинг технология гиганте Samsung компанияси ўзининг сўнгги флагман смартфонлари учун навбатдаги дастурий таъминот янгиланишини тарқатишни бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, янги август ойи хавфсизлик патчи аввалроқ Galaxy S26 моделларига тақдим этилган бўлса, эндиликда у Galaxy S24 ва Galaxy S25 сериясидаги аввалроқ чиқарилган қурилмаларни ҳам қамраб олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур кенг кўламли янгиланиш Android операцион тизими ва One UI интерфейсининг олдинги версияларида аниқланган жами 56 та хавфсизлик заифликларини бартараф этишга қаратилган. Бу каби мунтазам патчлар фойдаланувчиларнинг шахсий маълумотларини ҳимоя қилиш ҳамда қурилма барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Янгиланиш ҳажми ва ҳудудий тақсимот

Анъанага кўра, янги прошивкани биринчилардан бўлиб Жанубий Кореядаги фойдаланувчилар қабул қила бошлади. Хусусан, Galaxy S25, S25 Plus ва S25 Ultra моделлари учун мўлжалланган янгиланиш ҳажми 559 МБ ни ташкил этиб, унинг прошивка рақами S93xNKSSCCZH2 сифатида қайд этилган.

Шунингдек, Galaxy S24, S24 Plus ва S24 Ultra смартфонлари учун ҳам махсус пакет чиқарилган бўлиб, унинг ҳажми бир оз кичикроқ — 416 МБ ни ташкил қилади. Қаторга қўшилган Galaxy S25 FE модели эгалари эса 312 МБ ҳажмдаги S731NKSS9BZH2 рақамли янгиланишни юклаб олишлари мумкин бўлади.

Келгусидаги дастурий режалаштириш

Ҳозирча дастурий таъминотни тарқатиш фақат Жанубий Корея ҳудудида бошланган бўлса-да, яқин кунларда Samsung уни бошқа давлатлар ва минтақалардаги фойдаланувчилар учун ҳам тақдим этиши кутилмоқда. Янгиланишлар одатда босқичма-босқич амалга оширилгани сабабли, бошқа ҳудудлардаги эгаларига ҳам тез орада етиб боради.

Таъкидлаш жоизки, ушбу август ойи хавфсизлик патчи мазкур смартфонлар учун сўнгги йирик дастурий янгиланиш бўлиб қолмайди. Samsung компаниясининг режасига кўра, Galaxy S24, Galaxy S25 сериялари ва Galaxy S25 FE моделлари келгусида Android 17 базасидаги One UI 9.0 янгиланишини ҳам қабул қилиб олади.

SamsungGalaxy S25Galaxy S24One UIAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпдиApple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпдиБугун, 02:58Google Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиGoogle Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиБугун, 02:20Олимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиОлимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиБугун, 01:58Android қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиAndroid қурилмаларидан Windows компьютерини бошқариш имконияти яратиладиБугун, 01:27Apple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиApple компанияси навбатдаги тақдимот санасини расман эълон қилдиБугун, 00:59Астрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиАстрономлар Бетелгейтсе юлдузининг энг янги ва батафсил суратини олдиКеча, 23:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда