«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)

·2·Маданият
«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)

Ўзбекистонлик таниқли хонанда Юлдуз Турдиева учун мустақилликнинг 35 йиллиги арафасидаги кунлар унутилмас воқеага айланди. Унга «Ўзбекистон халқ артисти» фахрий унвони берилди.

Хонанда бу хушхабарни эшитган пайтида ўзини тутиб тура олмаганини, қувончдан йиғлаб юборганини айтди. Энг ҳаяжонли лаҳзалардан бири эса — юксак унвонни шахсан президент қўлидан қабул қилиб олгани бўлди.

1. «Муборак бўлсин», деган сўздан бошланган ҳаяжон

Юлдуз Турдиеванинг айтишича, у «Ўзбекистон халқ артисти» унвонига сазовор бўлганини кутилмаган вазиятда билган.

Ўша пайтда хонанда Ўзбекистон–Озарбойжон давлат тадбири билан боғлиқ репетиция жараёнида бўлган. Телефони ҳам қўлида эмас эди.

Шунда вазир ўринбосарларидан бири уни чақириб, хушхабарни етказган.

«"Муборак бўлсин", деди. Мен эса: "Нима муборак бўлсин?" дедим. "Сизга "Ўзбекистон халқ артисти" унвони берилди", деганларида ишонмай қолдим».

Хонанданинг таъкидлашича, бу хабарни эшитгач, қувончдан кўзига ёш келган.

2. Энг биринчи қўнғироқ ота-онага бўлди

Ўша пайтда телефони қўлида бўлмагани учун Юлдуз Турдиева дарҳол яқинлари билан боғлана олмаган.

Бироқ имконият пайдо бўлиши билан биринчи бўлиб ота-онасига қўнғироқ қилди.

«Телефонимни олгач, албатта, ота-онамга қўнғироқ қилдим. Отам, онам, акам бу хабарни кутиб турган экан. Ҳаммалари йиғладилар».

Хонанда учун энг катта бахт — бугунги муваффақиятини ота-онаси кўриб тургани бўлган.

Унинг сўзларига кўра, яқинлари бу кунни ундан ҳам кўпроқ интизорлик билан кутган.

3. Президентдан унвон олиш арафасидаги ҳаяжон

Юлдуз Турдиева фахрий унвонни шахсан Ўзбекистон президентидан қабул қилиб олди.

Хонанда бу лаҳза олдиданги ҳаяжонини яширмади.

«Ҳаяжондан бу кеча ухлаганим йўқ. Айтадиган гапларимиз, миннатдорчилигимиз жуда кўп».

Унинг фикрича, «Ўзбекистон халқ артисти» унвони нафақат катта шараф, балки улкан масъулият ҳамдир.

Айниқса, бу унвонни ўзбек санъатининг йирик намояндалари — Комилжон Отаниёзов ва Саодат Қобилова каби устозлар ҳам олганини эслар экан, Юлдуз Турдиева ўз зиммасидаги масъулиятни янада чуқур ҳис қилишини таъкидлади.

4. Санъатдаги йўл: болаликдан бугунги кунгача

Юлдуз Турдиева санъат соҳасидаги фаолиятини жуда эрта бошлаган.

Унинг айтишича, у узоқ йиллардан бери Бухоро санъати ва миллий маданиятини тарғиб қилиб келмоқда. Хусусан, «Бухоро мавриги» билан давлат тадбирлари, Мустақиллик байрами ва Наврўз тантаналарининг фаол иштирокчиси бўлган.

Хонанданинг санъатдаги йўлини қисқача шундай ифодалаш мумкин:

  • санъатга болаликдан кириб келган;

  • Бухоро миллий санъати анъаналарини тарғиб қилиб келган;

  • «Бухоро мавриги» билан кўплаб давлат тадбирларида иштирок этган;

  • Мустақиллик ва Наврўз байрамларида чиқиш қилган;

  • санъат соҳасида кўп йиллик тажриба тўплаган.

Юлдуз Турдиева учун унвон нимани англатади?

Хонанда ўз чиқишида бу мукофотни фақат шахсий ютуқ сифатида қабул қилмаслигини билдирди. У ота-онаси, устозлари ва уни қўллаб-қувватлаб келган барча инсонларга миннатдорлик билдирди.

«Шунчалик эътибор ва ҳурмат учун юртбошимизга, ота-онамга, устозларимга ва барча ижодкорлар номидан катта раҳмат айтмоқчиман».

«Ўзбекистон халқ артисти» унвони Юлдуз Турдиева учун кўп йиллик меҳнатнинг эътирофи бўлди. Аммо хонанданинг кўзларига ёш келтирган асосий сабаб — бугунги қувончини ота-онаси билан бирга ҳис қилгани ва устозлари босиб ўтган шарафли йўлнинг масъулиятини ўз зиммасида сезгани бўлди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олдиЮлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олдиБугун, 08:08Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Кеча, 15:01Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилдиИлҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди25.08, 15:14Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)25.08, 11:02Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)25.08, 10:34Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!Катта норозилик: Нидерландия «Евровидение-2027»да қатнашишдан бош тортди!25.08, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди