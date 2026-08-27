«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)
Ўзбекистонлик таниқли хонанда Юлдуз Турдиева учун мустақилликнинг 35 йиллиги арафасидаги кунлар унутилмас воқеага айланди. Унга «Ўзбекистон халқ артисти» фахрий унвони берилди.
Хонанда бу хушхабарни эшитган пайтида ўзини тутиб тура олмаганини, қувончдан йиғлаб юборганини айтди. Энг ҳаяжонли лаҳзалардан бири эса — юксак унвонни шахсан президент қўлидан қабул қилиб олгани бўлди.
1. «Муборак бўлсин», деган сўздан бошланган ҳаяжон
Юлдуз Турдиеванинг айтишича, у «Ўзбекистон халқ артисти» унвонига сазовор бўлганини кутилмаган вазиятда билган.
Ўша пайтда хонанда Ўзбекистон–Озарбойжон давлат тадбири билан боғлиқ репетиция жараёнида бўлган. Телефони ҳам қўлида эмас эди.
Шунда вазир ўринбосарларидан бири уни чақириб, хушхабарни етказган.
«"Муборак бўлсин", деди. Мен эса: "Нима муборак бўлсин?" дедим. "Сизга "Ўзбекистон халқ артисти" унвони берилди", деганларида ишонмай қолдим».
Хонанданинг таъкидлашича, бу хабарни эшитгач, қувончдан кўзига ёш келган.
2. Энг биринчи қўнғироқ ота-онага бўлди
Ўша пайтда телефони қўлида бўлмагани учун Юлдуз Турдиева дарҳол яқинлари билан боғлана олмаган.
Бироқ имконият пайдо бўлиши билан биринчи бўлиб ота-онасига қўнғироқ қилди.
«Телефонимни олгач, албатта, ота-онамга қўнғироқ қилдим. Отам, онам, акам бу хабарни кутиб турган экан. Ҳаммалари йиғладилар».
Хонанда учун энг катта бахт — бугунги муваффақиятини ота-онаси кўриб тургани бўлган.
Унинг сўзларига кўра, яқинлари бу кунни ундан ҳам кўпроқ интизорлик билан кутган.
3. Президентдан унвон олиш арафасидаги ҳаяжон
Юлдуз Турдиева фахрий унвонни шахсан Ўзбекистон президентидан қабул қилиб олди.
Хонанда бу лаҳза олдиданги ҳаяжонини яширмади.
«Ҳаяжондан бу кеча ухлаганим йўқ. Айтадиган гапларимиз, миннатдорчилигимиз жуда кўп».
Унинг фикрича, «Ўзбекистон халқ артисти» унвони нафақат катта шараф, балки улкан масъулият ҳамдир.
Айниқса, бу унвонни ўзбек санъатининг йирик намояндалари — Комилжон Отаниёзов ва Саодат Қобилова каби устозлар ҳам олганини эслар экан, Юлдуз Турдиева ўз зиммасидаги масъулиятни янада чуқур ҳис қилишини таъкидлади.
4. Санъатдаги йўл: болаликдан бугунги кунгача
Юлдуз Турдиева санъат соҳасидаги фаолиятини жуда эрта бошлаган.
Унинг айтишича, у узоқ йиллардан бери Бухоро санъати ва миллий маданиятини тарғиб қилиб келмоқда. Хусусан, «Бухоро мавриги» билан давлат тадбирлари, Мустақиллик байрами ва Наврўз тантаналарининг фаол иштирокчиси бўлган.
Хонанданинг санъатдаги йўлини қисқача шундай ифодалаш мумкин:
санъатга болаликдан кириб келган;
Бухоро миллий санъати анъаналарини тарғиб қилиб келган;
«Бухоро мавриги» билан кўплаб давлат тадбирларида иштирок этган;
Мустақиллик ва Наврўз байрамларида чиқиш қилган;
санъат соҳасида кўп йиллик тажриба тўплаган.
Юлдуз Турдиева учун унвон нимани англатади?
Хонанда ўз чиқишида бу мукофотни фақат шахсий ютуқ сифатида қабул қилмаслигини билдирди. У ота-онаси, устозлари ва уни қўллаб-қувватлаб келган барча инсонларга миннатдорлик билдирди.
«Шунчалик эътибор ва ҳурмат учун юртбошимизга, ота-онамга, устозларимга ва барча ижодкорлар номидан катта раҳмат айтмоқчиман».
«Ўзбекистон халқ артисти» унвони Юлдуз Турдиева учун кўп йиллик меҳнатнинг эътирофи бўлди. Аммо хонанданинг кўзларига ёш келтирган асосий сабаб — бугунги қувончини ота-онаси билан бирга ҳис қилгани ва устозлари босиб ўтган шарафли йўлнинг масъулиятини ўз зиммасида сезгани бўлди.
…