Килиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирди
Испания Ла Лигасининг навбатдаги турида Реал Мадрид ўз майдонида Реал Соседад жамоасини йирик 4:1 ҳисобида таслим этди. Мазкур учрашув қироллик клубининг бош мураббийи лавозимига қайтган Жозе Моуринью учун „Сантяго Бернабеу“ стадионидаги илк уй учрашуви бўлиб тарихга кирди ва португалиялик мутахассис учун иккинчи даврдаги омадли стартни давом эттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, учрашувнинг биринчи бўлими кескин курашларга бой ўтди. Тайм якунланиши арафасида Килиан Мбаппе рақиб дарвозасини ишғол қилиб, мадридликлар сафидаги ўзининг уй учрашувларидаги илк голини нишонлади. Бироқ меҳмонлар сафидан Лука Сучич тезкорлик билан жавоб қайтариб, танаффусга қадар мувозанатни тиклади ва трибунадаги мухлисларда бироз хавотир уйғотди.
Иккинчи бўлимдаги шиддат ва Мбаппе шоусиИккинчи 45 дақиқалик давомида майдон эгалари бутунлай устунликни ўз қўлларига олишди. Килиан Мбаппе ўз ҳисобига яна иккита гол ёзиб қўйиб, учрашувдаги илк ҳет-тригини расмийлаштирди. Шунингдек, ҳужумкор ўйинчи Винисиус Жуниор ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйиб, мадридликларнинг ғалабасини таъминлади.
Жамоанинг инглизистонлик яримҳимоячиси Жуд Беллингем ҳам ўйин давомида муҳим рол ўйнади. У шерикларига иккита ҳал қилувчи голли узатмани амалга ошириб, ҳужумларнинг кескин чиқишига катта ҳисса қўшди ва якуний натижани қулай кўринишга келтирди.
Жозе Моуриньюҳонинг юқори баҳосиУчрашувдан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Жозе Моуринью ўнинг шогирди Килиан Мбаппенинг ҳаракатларини алоҳида эътироф этиб, унинг профессионал ёндашувини мақтади. Португалиялик мутахассис француз ҳужумчисининг майдондаги ўйинидан ташқари, унинг жамоавий масъулиятни ҳис қилишини ҳам юқори баҳолади.
Моуринью матбуот вакиллари билан суҳбатда қуйидагиларни таъкидлади: "Бу йигит шунчаки ақл бовар қилмас даражада яхши. У таътилдан икки кун олдин қайтиб, жамоага қўшилди ва ўз масъулиятини кўрсатди. Техник жиҳатдан унга таъриф бериб ўтириш ҳам шарт эмас, лекин унинг Реал Мадрид билан тарих яратишдаги иштиёқи таҳсинга лойиқ".
Мураббий мавсум давомида тўпурар томонидан кутилаётган голлар сони ҳақидаги саволга прагматик тарзда жавоб берди. У 40 та гол урилишини, лекин бунинг эвазига жамоа совринларни қўлга киритишини афзал билишини билдирди.
…