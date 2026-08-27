Килиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирди

·36·Спорт
Килиан Мбаппе ҳет-трик қайд этиб, Реал Мадридга ғалаба келтирди

Испания Ла Лигасининг навбатдаги турида Реал Мадрид ўз майдонида Реал Соседад жамоасини йирик 4:1 ҳисобида таслим этди. Мазкур учрашув қироллик клубининг бош мураббийи лавозимига қайтган Жозе Моуринью учун „Сантяго Бернабеу“ стадионидаги илк уй учрашуви бўлиб тарихга кирди ва португалиялик мутахассис учун иккинчи даврдаги омадли стартни давом эттирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, учрашувнинг биринчи бўлими кескин курашларга бой ўтди. Тайм якунланиши арафасида Килиан Мбаппе рақиб дарвозасини ишғол қилиб, мадридликлар сафидаги ўзининг уй учрашувларидаги илк голини нишонлади. Бироқ меҳмонлар сафидан Лука Сучич тезкорлик билан жавоб қайтариб, танаффусга қадар мувозанатни тиклади ва трибунадаги мухлисларда бироз хавотир уйғотди.

Иккинчи бўлимдаги шиддат ва Мбаппе шоуси

Иккинчи 45 дақиқалик давомида майдон эгалари бутунлай устунликни ўз қўлларига олишди. Килиан Мбаппе ўз ҳисобига яна иккита гол ёзиб қўйиб, учрашувдаги илк ҳет-тригини расмийлаштирди. Шунингдек, ҳужумкор ўйинчи Винисиус Жуниор ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйиб, мадридликларнинг ғалабасини таъминлади.

Жамоанинг инглизистонлик яримҳимоячиси Жуд Беллингем ҳам ўйин давомида муҳим рол ўйнади. У шерикларига иккита ҳал қилувчи голли узатмани амалга ошириб, ҳужумларнинг кескин чиқишига катта ҳисса қўшди ва якуний натижани қулай кўринишга келтирди.

Жозе Моуриньюҳонинг юқори баҳоси

Учрашувдан кейинги матбуот анжуманида бош мураббий Жозе Моуринью ўнинг шогирди Килиан Мбаппенинг ҳаракатларини алоҳида эътироф этиб, унинг профессионал ёндашувини мақтади. Португалиялик мутахассис француз ҳужумчисининг майдондаги ўйинидан ташқари, унинг жамоавий масъулиятни ҳис қилишини ҳам юқори баҳолади.

Моуринью матбуот вакиллари билан суҳбатда қуйидагиларни таъкидлади: "Бу йигит шунчаки ақл бовар қилмас даражада яхши. У таътилдан икки кун олдин қайтиб, жамоага қўшилди ва ўз масъулиятини кўрсатди. Техник жиҳатдан унга таъриф бериб ўтириш ҳам шарт эмас, лекин унинг Реал Мадрид билан тарих яратишдаги иштиёқи таҳсинга лойиқ".

Мураббий мавсум давомида тўпурар томонидан кутилаётган голлар сони ҳақидаги саволга прагматик тарзда жавоб берди. У 40 та гол урилишини, лекин бунинг эвазига жамоа совринларни қўлга киритишини афзал билишини билдирди.

Реал МадридКилиан МбаппеЖозе МоуриньюЛа ЛигаРеал Соседад
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечдиБарселона испаниялик жаҳон чемпионларини тақдирлашдан воз кечдиБугун, 08:59Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)Ўзбек боксчилари Якутскда: Турсунов ва Ғойибовнинг рақиблари кимлар?(Тўлиқ кард)Бугун, 07:07Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!Чемпионлар лигасида тарихий воқеа: Раҳмоналиев ва Ҳусанов асосий босқичда!Бугун, 06:14Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилдиТафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилдиБугун, 06:085 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассист5 та гол: «Тоттенҳэм» «Чарлтон»ни аяб ўтирмади, Савиодан дебют гол ва ассистБугун, 06:01АПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиАПЛда кутилмаган юриш: «Ньюкасл» «Сити» ярим ҳимоячиси трансферини эълон қилдиБугун, 05:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)