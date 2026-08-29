90+дақиқалардаги мўъжиза: ПСЖ 0:2 ни йўққа чиқариб фожиадан қутулиб қолди!

·0·Спорт
90+дақиқалардаги мўъжиза: ПСЖ 0:2 ни йўққа чиқариб фожиадан қутулиб қолди!

Франция 1-лигасининг 2-тури очилиш учрашувида амалдаги чемпион «ПСЖ» сафарда «Лилль»га қарши ўта драматик ва кескин кечган баҳсда майдонга тушди. 84-дақиқага келиб 0:2 ҳисобида имкониятни бой бераётган парижликлар ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда ҳақиқий ирода кўрсатиб, муқаррар мағлубиятдан қутулиб қолди.

Қўшиб берилган дақиқалардаги драматик камбэк

Учрашув мезбонларнинг устунлиги ва ишончли ҳужумлари остида бошланди. Мезбонлар Матвей Сафонов қўриқлаётган дарвозага икки бор тўп йўллаб, ғалабани нақд қилгандек кўринган эди:

  • 21-дақиқа: Харальдссон ҳисобни очди (1:0);

  • 84-дақиқа: Баква ҳисобдаги фарқни иккитага ошириб, парижликларни қийин аҳволга солиб қўйди (2:0);

  • 90+1-дақиқа: Португалиялик ярим ҳимоячи Витинья орадаги фарқни қисқартириб, интригани қайтарди (2:1);

  • 90+5-дақиқа: Жамоа сардори Маркиньос сўнгги сониялардаги кескин ҳужумни голга айлантириб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди (2:2).

Ўйин қайдномаси: «Лилль» – «ПСЖ» 2:2

  • Мусобақа: Франция 1-лигаси, 2-тур

  • Голлар: Харальдссон (21), Баква (84) — Витинья (90+1), Маркиньос (90+5).

Жамоалар таркиби:

  • «Лилль»: Озер, Сантош, Нгой, Алешандро, Перро, Андре (Мукау, 61), Бенталеб, Харальдссон, Мбаппе, Коррейра (Перрин, 61), Жиру.

  • «ПСЖ»: Сафонов, Ҳакимий, Маркиньос, Пачо, Руиз (Дин, 72), Заир-Эмери, Бералдо (Годтс, 63), Аклиуш (Фернандес, 78), Витинья, Торрес, Дуэ (Кварацхелия, 46).

2-турдан кейинги турнир жадвалидаги ҳолат

Чемпионат стартида кетма-кет дуранг қайд этган Париж гранди учун мавсум боши кутилганидек осон кечмаяпти:

  • «ПСЖ»: 2 та учрашувдан сўнг 2 очко жамғариб, мусобақа жадвалида 6-ўринни эгаллаб турибди;

  • «Лилль»: 2 та баҳсда 4 очко тўплаган ҳолда ҳозирча Франция чемпионати турнир жадвалида пешқадамлик қилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирдиМанчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирдиБугун, 02:52Криштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаКриштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаБугун, 01:35Даҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиДаҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиБугун, 01:27Эрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиЭрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиБугун, 01:14Манчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаМанчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаБугун, 00:38Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Кеча, 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)