90+дақиқалардаги мўъжиза: ПСЖ 0:2 ни йўққа чиқариб фожиадан қутулиб қолди!
Франция 1-лигасининг 2-тури очилиш учрашувида амалдаги чемпион «ПСЖ» сафарда «Лилль»га қарши ўта драматик ва кескин кечган баҳсда майдонга тушди. 84-дақиқага келиб 0:2 ҳисобида имкониятни бой бераётган парижликлар ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда ҳақиқий ирода кўрсатиб, муқаррар мағлубиятдан қутулиб қолди.
Қўшиб берилган дақиқалардаги драматик камбэк
Учрашув мезбонларнинг устунлиги ва ишончли ҳужумлари остида бошланди. Мезбонлар Матвей Сафонов қўриқлаётган дарвозага икки бор тўп йўллаб, ғалабани нақд қилгандек кўринган эди:
21-дақиқа: Харальдссон ҳисобни очди (1:0);
84-дақиқа: Баква ҳисобдаги фарқни иккитага ошириб, парижликларни қийин аҳволга солиб қўйди (2:0);
90+1-дақиқа: Португалиялик ярим ҳимоячи Витинья орадаги фарқни қисқартириб, интригани қайтарди (2:1);
90+5-дақиқа: Жамоа сардори Маркиньос сўнгги сониялардаги кескин ҳужумни голга айлантириб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди (2:2).
Ўйин қайдномаси: «Лилль» – «ПСЖ» 2:2
Мусобақа: Франция 1-лигаси, 2-тур
Голлар: Харальдссон (21), Баква (84) — Витинья (90+1), Маркиньос (90+5).
Жамоалар таркиби:
«Лилль»: Озер, Сантош, Нгой, Алешандро, Перро, Андре (Мукау, 61), Бенталеб, Харальдссон, Мбаппе, Коррейра (Перрин, 61), Жиру.
«ПСЖ»: Сафонов, Ҳакимий, Маркиньос, Пачо, Руиз (Дин, 72), Заир-Эмери, Бералдо (Годтс, 63), Аклиуш (Фернандес, 78), Витинья, Торрес, Дуэ (Кварацхелия, 46).
2-турдан кейинги турнир жадвалидаги ҳолат
Чемпионат стартида кетма-кет дуранг қайд этган Париж гранди учун мавсум боши кутилганидек осон кечмаяпти:
«ПСЖ»: 2 та учрашувдан сўнг 2 очко жамғариб, мусобақа жадвалида 6-ўринни эгаллаб турибди;
«Лилль»: 2 та баҳсда 4 очко тўплаган ҳолда ҳозирча Франция чемпионати турнир жадвалида пешқадамлик қилмоқда.
…