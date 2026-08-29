Расул Кушербаевга янги унвон берилди: У «II даражали экология маслаҳатчиси» бўлди
Ўзбекистонда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, табиат бойликларини асраш ва экологик маданиятни юксалтириш соҳасида фаол меҳнат қилаётган соҳа вакилларини рағбатлантириш давом этмоқда. Маълум бўлишича, Экология вазирининг маслаҳатчиси, таниқли жамоат арбоби ва собиқ депутат Расул Кушербаев янги махсус мартаба билан тақдирланди.
Унга экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш органлари тизимидаги юқори мартабалардан бири ҳисобланган «II даражали экология маслаҳатчиси» махсус унвони берилди.
Вазирликнинг расмий тадбирида тантанали топширув
Тақдирлаш маросими Мустақиллик байрами арафасида ўтказилган вазирликнинг тантанали тадбирида бўлиб ўтди:
Тантанали топшириш: Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазири Азиз Абдуҳакимов мазкур унвон гувоҳномасини шахсан Расул Кушербаевга топширди;
Махсус форма ва мақом: Тадбирда ҳар икки раҳбар экология соҳаси ходимларининг расмий ҳарбий-хизмат услубидаги дала формасида иштирок этди.
Расул Кушербаевнинг экология соҳасидаги фаолияти
Жамоатчилик фаоли ва таниқли собиқ депутатнинг экология тизимидаги фаолияти ўзига хос очиқлик ва қатъият билан ажралиб туради:
Очиқлик ва жамоатчилик назорати: Расул Кушербаев вазирлик тизимига келганидан буён дарахтларнинг ноқонуний кесилиши, ҳавонинг ифлосланиши, чиқиндилар муаммоси ҳамда экологик қонунбузарликларни оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда кенг ёритиб келмоқда;
Шаффоф мулоқот: Вазирлик фаолияти ва аҳоли ўртасида тўғридан-тўғри, тезкор мулоқот кўпригини ўрнатишда фаол ҳисса қўшиб келмоқда.
…