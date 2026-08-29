Geely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқди

·0·Авто
Geely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқди

Geely компаниясининг янги флагман кроссовери Galaxy Баттлешип 700 автомобилсозлик тарихида мисли кўрилмаган натижани қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу йирик гидрид Взلر тоғли ҳудудида ҳеч қандай махсус қўшимча тайёргарликсиз ва ўзгартиришларсиз нақд 6001 метр баландликка ўзи чиқиб борган ва бу туркумдаги автомобиллар учун мутлақ рекорд ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур модел ўзининг таъсирчан техник кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Galaxy Баттлешип 700 уч моторли тўла привод тизими ва дифференциални блокировка қилиш имкониятига эга бўлган йирик плуг-ин гибрид ҳисобланади. Автомобилнинг умумий қуввати 830 киловаттни ёки нақд 1129 от кучини ташкил этади.

Муҳандислар томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, ғилдираклардаги энг юқори айланиш моменти 13 920 Н·м га етади. Бу эса машинага энг оғир йўл шароитларида ҳам юқори ҳаракатчанлик ва қувватни таъминлайди. Ўлчамларига кўра ҳам модел йўлтанламасларсегментида салмоқли ўрин эгаллайди.

Техник имкониятлар ва ташқи кўриниш

Автомобилнинг узунлиги 5085 миллимитрни, ғилбирлар базаси эса 2900 миллимитрни ташкил қилади. Ташқи дизайни ўткир қиррали ва қатъий йўлтанламас услубида бажарилган бўлиб, кенгайтирилган ғилдирак аркалари, том рейлинглари ва бешинчи эшикка ўрнатилган захира ғилдирак билан жиҳозланган.

Оғир офф-роад шароитлари учун машина олд, орқа ва тўла привод режимларини автоматик равишда алмаштира оладиган ақлли трансмиссия билан таъминланган. Шунингдек, конструкцияда бир қатор ноодатий функциялар, жумладан, “қисқичбақа усулида юриш”, деярли жойида бурилиш ҳамда шина шикастлангандан кейин ҳам ҳаракатни давом эттириш имконияти мавжуд.

Хавфсизлик ва замонавий технологиялар

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги флагман кроссовер 800 миллимитргача бўлган сув тубини муваффақиятли кечиб ўта олади. Автомобил Geely компаниясининг махсус ГВМК шасси тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу йирик йўлтанламасга соатига 80 километр тезликда “лос синовини” муваффақиятли бажариш имконини беради.

Бундан ташқари, хавфсизлик ва алоқа даражасини ошириш мақсадида машинага замонавий йўлдош алоқаси ҳам ўрнатилган. ixbt.com хабарига кўра, Geely Galaxy Баттлешип 700 моделининг савдолари жорий йилнинг сўнгги ойларига яқин бошланиши режалаштирилган, бироқ ҳозирча унинг нархлари ошкор этилмаган.

GeelyGalaxyBattleship700АвтоянгиликларГибридРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?Mitsubishi бозорни забт этмоқчи: Қандай янги автомобиллар чиқарилади?Кеча, 19:37BYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиBYD олти ойда 10 000 та ўта тезкор қувватлаш станциясини ўрнатдиКеча, 12:51Xiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиXiaomi кроссовери 55 тонналик самосвални муваффақиятли тортдиКеча, 11:25Toyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаToyota Селика афсонавий спорт купе сифатида қайтиши кутилмоқдаКеча, 10:51Toyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиToyota компанияси Королла моделининг 60 йиллигига бағишланган махсус версиясини тақдим этдиКеча, 07:54Британиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчиБританиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчи27.08, 17:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди