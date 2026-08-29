Geely Galaxy Баттлешип 700 автомобили 6001 метр баландликка чиқди
Geely компаниясининг янги флагман кроссовери Galaxy Баттлешип 700 автомобилсозлик тарихида мисли кўрилмаган натижани қайд этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу йирик гидрид Взلر тоғли ҳудудида ҳеч қандай махсус қўшимча тайёргарликсиз ва ўзгартиришларсиз нақд 6001 метр баландликка ўзи чиқиб борган ва бу туркумдаги автомобиллар учун мутлақ рекорд ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур модел ўзининг таъсирчан техник кўрсаткичлари билан ажралиб туради. Galaxy Баттлешип 700 уч моторли тўла привод тизими ва дифференциални блокировка қилиш имкониятига эга бўлган йирик плуг-ин гибрид ҳисобланади. Автомобилнинг умумий қуввати 830 киловаттни ёки нақд 1129 от кучини ташкил этади.
Муҳандислар томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, ғилдираклардаги энг юқори айланиш моменти 13 920 Н·м га етади. Бу эса машинага энг оғир йўл шароитларида ҳам юқори ҳаракатчанлик ва қувватни таъминлайди. Ўлчамларига кўра ҳам модел йўлтанламасларсегментида салмоқли ўрин эгаллайди.
Техник имкониятлар ва ташқи кўринишАвтомобилнинг узунлиги 5085 миллимитрни, ғилбирлар базаси эса 2900 миллимитрни ташкил қилади. Ташқи дизайни ўткир қиррали ва қатъий йўлтанламас услубида бажарилган бўлиб, кенгайтирилган ғилдирак аркалари, том рейлинглари ва бешинчи эшикка ўрнатилган захира ғилдирак билан жиҳозланган.
Оғир офф-роад шароитлари учун машина олд, орқа ва тўла привод режимларини автоматик равишда алмаштира оладиган ақлли трансмиссия билан таъминланган. Шунингдек, конструкцияда бир қатор ноодатий функциялар, жумладан, “қисқичбақа усулида юриш”, деярли жойида бурилиш ҳамда шина шикастлангандан кейин ҳам ҳаракатни давом эттириш имконияти мавжуд.
Хавфсизлик ва замонавий технологияларИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, янги флагман кроссовер 800 миллимитргача бўлган сув тубини муваффақиятли кечиб ўта олади. Автомобил Geely компаниясининг махсус ГВМК шасси тизими билан жиҳозланган бўлиб, бу йирик йўлтанламасга соатига 80 километр тезликда “лос синовини” муваффақиятли бажариш имконини беради.
Бундан ташқари, хавфсизлик ва алоқа даражасини ошириш мақсадида машинага замонавий йўлдош алоқаси ҳам ўрнатилган. ixbt.com хабарига кўра, Geely Galaxy Баттлешип 700 моделининг савдолари жорий йилнинг сўнгги ойларига яқин бошланиши режалаштирилган, бироқ ҳозирча унинг нархлари ошкор этилмаган.
…