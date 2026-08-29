2 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!
Италия А Сериясининг 2-тури доирасида «Милан» ўз майдони — «Сан-Сиро»да «Венеция» клубини қабул қилди. Кескин ва шиддатли руҳда кечган беллашувда мезбонлар 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштириб, мусобақа жадвалида якка пешқадамга айланиб олди.
Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар
Учрашувнинг биринчи бўлими меҳмонларнинг зич мудофааси ва қўполликларга бой курашлар остида ўтди. Бироқ иккинчи 45 дақиқаликда «россонери» босимни кучайтириб, мақсадига эришди:
69-дақиқа: Португалиялик ҳужумчи Гонсалу Рамуш рақиб мудофаасидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);
89-дақиқа: Ўйин якунланиши арафасида «Венеция» ҳимоячиси Халхал кутилмаган хатога йўл қўйиб, тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди ва ҳисобни мустаҳкамлади (2:0).
Ўйин қайдномаси: «Милан» – «Венеция» 2:0
Мусобақа: Италия А Серияси, 2-тур
Голлар: Гонсалу Рамуш (69), Халхал (89 автогол).
Жамоалар таркиби:
«Милан»: Майк Менян, Марио Хила (Маттео Габбия, 87), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Самуэль Чуквуэзе, Лука Модрич (Ардон Яшари, 74), Муса Юнус, Давиде Бартезаги (Первис Эступиньян, 87), Рубен Лофтус-Чик (Алексис Салемакерс, 59), Ибраҳим Сиссе (Адриен Рабьо, 59), Гонсалу Рамуш.
«Венеция»: Станкович, Шингтен, Белла, Франич (Халхал, 45+3), Эно, Перес (Раҳмани, 80), Бузио, Башич, Хапс (Коррейра, 66), Йебоа (Лаубербах, 80), Адамс.
2-турдан кейинги турнир жадвали ҳолати
Кетма-кет иккинчи ғалабасини тантана қилган «Милан» чемпионлик пойгасида максимал натижа қайд этмоқда:
Ўрин
Клуб
Ўйин
Очко
1
«Милан»
2
6
12
«Венеция»
2
1
Мазкур муваффақият эвазига 6 очко тўплаган «Милан» А Серия турнир жадвалида якка пешқадамликни қўлга киритди. «Венеция» эса 1 очко билан 12-поғонани банд этиб турибди.
…