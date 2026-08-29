2 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!

·4·Спорт
2 та ўйинда 6 очко: «Милан» чемпионлик пойгасида кучли старт олмоқда!

Италия А Сериясининг 2-тури доирасида «Милан» ўз майдони — «Сан-Сиро»да «Венеция» клубини қабул қилди. Кескин ва шиддатли руҳда кечган беллашувда мезбонлар 2:0 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштириб, мусобақа жадвалида якка пешқадамга айланиб олди.

Иккинчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар

Учрашувнинг биринчи бўлими меҳмонларнинг зич мудофааси ва қўполликларга бой курашлар остида ўтди. Бироқ иккинчи 45 дақиқаликда «россонери» босимни кучайтириб, мақсадига эришди:

  • 69-дақиқа: Португалиялик ҳужумчи Гонсалу Рамуш рақиб мудофаасидаги бўшлиқдан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);

  • 89-дақиқа: Ўйин якунланиши арафасида «Венеция» ҳимоячиси Халхал кутилмаган хатога йўл қўйиб, тўпни ўз дарвозасига йўллаб қўйди ва ҳисобни мустаҳкамлади (2:0).

Ўйин қайдномаси: «Милан» – «Венеция» 2:0

  • Мусобақа: Италия А Серияси, 2-тур

  • Голлар: Гонсалу Рамуш (69), Халхал (89 автогол).

Жамоалар таркиби:

  • «Милан»: Майк Менян, Марио Хила (Маттео Габбия, 87), Страхиня Павлович, Кони де Винтер, Самуэль Чуквуэзе, Лука Модрич (Ардон Яшари, 74), Муса Юнус, Давиде Бартезаги (Первис Эступиньян, 87), Рубен Лофтус-Чик (Алексис Салемакерс, 59), Ибраҳим Сиссе (Адриен Рабьо, 59), Гонсалу Рамуш.

  • «Венеция»: Станкович, Шингтен, Белла, Франич (Халхал, 45+3), Эно, Перес (Раҳмани, 80), Бузио, Башич, Хапс (Коррейра, 66), Йебоа (Лаубербах, 80), Адамс.

2-турдан кейинги турнир жадвали ҳолати

Кетма-кет иккинчи ғалабасини тантана қилган «Милан» чемпионлик пойгасида максимал натижа қайд этмоқда:

Ўрин

Клуб

Ўйин

Очко

1

«Милан»

2

6

12

«Венеция»

2

1

Мазкур муваффақият эвазига 6 очко тўплаган «Милан» А Серия турнир жадвалида якка пешқадамликни қўлга киритди. «Венеция» эса 1 очко билан 12-поғонани банд этиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!Бугун, 08:04Даҳшатли старт: «Бавария» мавсумнинг илк ўйинида «Штутгарт»ни тор-мор этди!Даҳшатли старт: «Бавария» мавсумнинг илк ўйинида «Штутгарт»ни тор-мор этди!Бугун, 07:5890+дақиқалардаги мўъжиза: ПСЖ 0:2 ни йўққа чиқариб фожиадан қутулиб қолди!90+дақиқалардаги мўъжиза: ПСЖ 0:2 ни йўққа чиқариб фожиадан қутулиб қолди!Бугун, 07:53Манчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирдиМанчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирдиБугун, 02:52Криштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаКриштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаБугун, 01:35Даҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиДаҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)