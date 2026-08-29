Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирди

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирди

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев давлат Мустақиллигининг 35 йиллик байрам тантаналаридаги тарихий нутқида мамлакатни тубдан ўзгартирган ислоҳотлар моҳияти, инсон ҳуқуқлари, сиёсий ирода ва халқаро майдонда эришилган натижалар ҳақида тўхталиб ўтди. Давлат раҳбарининг таъкидлашича, Мустақилликнинг бош мезони — ҳар бир фуқаронинг қадр-қиммати ва эркин турмуш тарзида намоён бўлади.

«Биз ислоҳотларни бошлаган биринчи кунларданоқ халқнинг қалбига қулоқ солдик, аҳолининг дардига дармон бўлишни мақсад қилдик. “Инсон қадри учун!” деган ғоя давлат сиёсатининг бош марказига айланди», — дея қайд этди Президент.

Йиллар давомида қийнаган тизимли муаммоларга барҳам берилди

Президент ўз нутқида ўтмишда халқни йиллар давомида қийнаб келган оғир ижтимоий тўсиқлар тўлиқ бартараф этилганига урғу берди:

  • «Пахта қуллиги» ва мажбурий меҳнат: Болалар меҳнати ва мажбурий теримга бутунлай чек қўйилди;

  • Эски маъмурий чекловлар: Одамлар ҳаётини мураккаблаштирган «прописка» тизими ҳамда валюта «конвертацияси чеклови» тарихга айланди;

  • Халқ ишончининг қайтиши: «Энг асосийси, фуқароларимиз юрагидаги қўрқув ва ҳадик ўрнини ишонч ва хотиржамлик эгаллади. Кейинги ўн йил давомида тинимсиз изландик ва қаттиқ меҳнат қилдик», — деди давлат раҳбари.

Чегаралар очилиши ва халқаро индексда 80 поғоналик сакраш

Мамлакатнинг ташқи ва ички иқтисодий сиёсатида мисли кўрилмаган очиқлик фалсафаси намоён бўлди:

  • Қўшнилар билан дўстлик ва чегаралар: Мураккаб чегара муаммолари дипломатик йўл билан ҳал қилиниб, минтақа давлатлари билан яқин ҳамкорлик ўрнатилди;

  • Иқтисодий эркинлик: Валюта, солиқ, божхона ва инвестиция соҳаларидаги туб ўзгаришлар туфайли Ўзбекистон жаҳоннинг «Иқтисодий эркинлик индекси»да ўз ўрнини 80 поғонага яхшилади;

  • Янги мақом: Мамлакат дунё бўйича «иқтисодиёти мўътадил эркин» давлатлар сафидан мустаҳкам ўрин эгаллади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиЯнги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиКеча, 21:46Шавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиШавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиКеча, 20:10Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Кеча, 19:182026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)2026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)Кеча, 16:15Ўзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилдиЎзбекистонда илк бор беморга бир вақтнинг ўзида икки орган кўчирилдиКеча, 13:06Тарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиТарихий қадам: Ўзбекистон илк бор Халқаро экотуризм саммитига мезбонлик қилдиКеча, 09:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)