Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!

·1·Спорт
Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!

Англия Премьер-лигасининг 2-турида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» сафарда «Кристал Пэлас» устидан 4:1 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабага эришди. Мураккаб сафар ўйинидан сўнг «шаҳарликлар» устози Энцо Мареска жамоанинг кўрсатган ўйини, ўйинчиларнинг индивидуал ҳаракатлари ва тактик ўзгаришлар ҳақида тўхталди.

Бош мураббий «Селхерст Парк» стадионида ўйнаш доимо босим остида ўтишини, бироқ шогирдлари ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлларига олишга муваффақ бўлишганини таъкидлади.

«Интенсивлик ва ғалабага бўлган иштиёқ мени хурсанд қилди»

Энцо Мареска учрашувнинг бориши ва жамоанинг умумий темпига юқори баҳо берди:

  • Қийин старт ва назорат: «Бу майдонда ўйнаш жуда қийин, биз буни беллашув бошланишидан олдин ҳам яхши билардик. Баҳснинг дастлабки дақиқаларида бунга барча гувоҳ бўлди. Шунга қарамай, кейинчалик тўлиқ ташаббусни қўлга олиб, ўйинни назорат қилдик;

  • Жамоавий руҳ: Майдондаги интенсивлик, тезлик ва йигитларнинг ғалабага бўлган юқори иштиёқи мени жуда мамнун қилди», — деди италиялик мутахассис.

Райан Шеркининг бенефиси: «У фақат гол урмади, рақиб етакчисини ҳам ёпди»

Ўйинда дублга эришган янги харид Райан Шеркининг ҳаракатлари мураббий томонидан алоҳида эътироф этилди:

  • Кетма-кет сермаҳсуллик: «Шерки бизга жуда катта ёрдам беряпти ва келажакда ҳам кўп наф келтиради. У юқори савияли ижрочи: аввалги баҳсда «Борнмут»га қарши 2 та ассист қайд этган бўлса, бугун 2 та гол урди;

  • Тўпсиз ҳаракат ва тактик интизом: Аммо энг муҳими — Райан тўпсиз ҳаракатларда ҳам фантастик ишлади. У рақибнинг марказий фигураси бўлган Адам Уортонни назорат қилиб, мудофаа учун ҳам жуда катта куч сарфлади».

Фил Фоденнинг позицияси бўйича муаммо ва ечим

Мураббий қанотда ўйнаётган жамоа юлдузи Фил Фоденнинг ролига ҳам изоҳ берди:

  • Вингерлик ва марказ ўртасида: «Фоден қанотда тўп суришга аста-секин мослашиб бормоқда. Биз унинг асл табиати бўйича вингер эмаслигини биламиз, бироқ жамоа манфаати учун ечимлар излаяпмиз;

  • Марказдаги эркинлик: Учрашувнинг сўнгги 10–15 дақиқасида у марказга ўтганида, бу позиция унга анча қулай эканлиги дарҳол сезилди. Шунга қарамай, унинг машғулотларга ва кўрсатмаларга бўлган муносабати аъло даражада ва ҳозир бизга айнан шу керак».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даҳшатли старт: «Бавария» мавсумнинг илк ўйинида «Штутгарт»ни тор-мор этди!Даҳшатли старт: «Бавария» мавсумнинг илк ўйинида «Штутгарт»ни тор-мор этди!Бугун, 07:5890+дақиқалардаги мўъжиза: ПСЖ 0:2 ни йўққа чиқариб фожиадан қутулиб қолди!90+дақиқалардаги мўъжиза: ПСЖ 0:2 ни йўққа чиқариб фожиадан қутулиб қолди!Бугун, 07:53Манчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирдиМанчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирдиБугун, 02:52Криштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаКриштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаБугун, 01:35Даҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиДаҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиБугун, 01:27Эрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиЭрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиБугун, 01:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)