Мареска кечаги 4:1 ҳисобидаги ғалабадан сўнг тактик сирларни очиқлади!
Англия Премьер-лигасининг 2-турида амалдаги чемпион «Манчестер Сити» сафарда «Кристал Пэлас» устидан 4:1 ҳисобида йирик ва ишончли ғалабага эришди. Мураккаб сафар ўйинидан сўнг «шаҳарликлар» устози Энцо Мареска жамоанинг кўрсатган ўйини, ўйинчиларнинг индивидуал ҳаракатлари ва тактик ўзгаришлар ҳақида тўхталди.
Бош мураббий «Селхерст Парк» стадионида ўйнаш доимо босим остида ўтишини, бироқ шогирдлари ўйин тизгинини тўлиқ ўз қўлларига олишга муваффақ бўлишганини таъкидлади.
«Интенсивлик ва ғалабага бўлган иштиёқ мени хурсанд қилди»
Энцо Мареска учрашувнинг бориши ва жамоанинг умумий темпига юқори баҳо берди:
Қийин старт ва назорат: «Бу майдонда ўйнаш жуда қийин, биз буни беллашув бошланишидан олдин ҳам яхши билардик. Баҳснинг дастлабки дақиқаларида бунга барча гувоҳ бўлди. Шунга қарамай, кейинчалик тўлиқ ташаббусни қўлга олиб, ўйинни назорат қилдик;
Жамоавий руҳ: Майдондаги интенсивлик, тезлик ва йигитларнинг ғалабага бўлган юқори иштиёқи мени жуда мамнун қилди», — деди италиялик мутахассис.
Райан Шеркининг бенефиси: «У фақат гол урмади, рақиб етакчисини ҳам ёпди»
Ўйинда дублга эришган янги харид Райан Шеркининг ҳаракатлари мураббий томонидан алоҳида эътироф этилди:
Кетма-кет сермаҳсуллик: «Шерки бизга жуда катта ёрдам беряпти ва келажакда ҳам кўп наф келтиради. У юқори савияли ижрочи: аввалги баҳсда «Борнмут»га қарши 2 та ассист қайд этган бўлса, бугун 2 та гол урди;
Тўпсиз ҳаракат ва тактик интизом: Аммо энг муҳими — Райан тўпсиз ҳаракатларда ҳам фантастик ишлади. У рақибнинг марказий фигураси бўлган Адам Уортонни назорат қилиб, мудофаа учун ҳам жуда катта куч сарфлади».
Фил Фоденнинг позицияси бўйича муаммо ва ечим
Мураббий қанотда ўйнаётган жамоа юлдузи Фил Фоденнинг ролига ҳам изоҳ берди:
Вингерлик ва марказ ўртасида: «Фоден қанотда тўп суришга аста-секин мослашиб бормоқда. Биз унинг асл табиати бўйича вингер эмаслигини биламиз, бироқ жамоа манфаати учун ечимлар излаяпмиз;
Марказдаги эркинлик: Учрашувнинг сўнгги 10–15 дақиқасида у марказга ўтганида, бу позиция унга анча қулай эканлиги дарҳол сезилди. Шунга қарамай, унинг машғулотларга ва кўрсатмаларга бўлган муносабати аъло даражада ва ҳозир бизга айнан шу керак».
…