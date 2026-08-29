Манчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирди

·3·Спорт
Манчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирди

Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Манчестер Сити ўз майдонида Кристал Пелас устидан 4:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. Ушбу муваффақият жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска қўл остидаги кетма-кет иккинчи ғалабаси бўлиб тарихга кирди ва жамоа таркибидаги ўзгаришлар ижобий самара бера бошлаганини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports хабар беришича, баҳс давомида майдон эгалари тўлиқ устунлик намойиш этишган. Учрашувнинг дастлабки голини Эрлинг Холанд Антон Семенёнинг узатмасидан кейин боши билан дарвозага киритди. Шундан сўнг майдонда Раян Черки ҳақиқий шоу кўрсатиб, иккинчи бўлимда иккита чиройли голга муаллифлик қилди.

Тактик ўзгаришлар ва ишонч

Ўйиндан сўнг жамоа етакчилари янги мураббийнинг тактик ёндашувига тўлиқ ижобий баҳо беришди. Эрлинг Холанд ўзининг янги қиёфаси ва яна бир бор ўз голли сериясини сақлаб қолгани билан эътибор қаратди. Норвегиялик ҳужумчи жамоадошининг ҳаракатларини алоҳида эътироф этди.

Холанд Sky Sports нашрига берган интервюсида шундай деди: "Эллиот Андерсон ажойиб ўйнади. Биз тизимга ишонишимиз керак ва Энзонинг хоҳишларига ҳамда унинг ғояларига тўлақонли Ишонамиз". Ушбу сўзлар жамоа ичида янги мураббийга нисбатан ҳурмат ва якдиллик шаклланганини кўрсатади.

Майдондаги интизом ва ўсиш

Ярим ҳимоячи Эллиот Андерсон ҳам ўзининг жамоага мослашуви ҳақида гапириб, ўйин давомида янада тартибли бўлишга интилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Этиҳад стадионидаги иккинчи ғалаба барча футболчиларга катта ишонч бағишлаган ва режалаштирилган ўйин режаси тўлиқ амалга оширилган.

Шу билан бирга, учрашувда иккита гол урган Раян Черки ўзининг ўйинидан бутунлай қониқиш ҳосил қилмагани ва захирага олинаётганда бироз норозилик билдиргани эътиборни тортди. Ҳужумчи Эрлинг Холандга етарлича тўп узата олмаганини тан олиб, келгусида янада фойдали бўлишни исташини билдирди.

Манчестер СитиЭрлинг ХоландЭнзо МарескаПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаКриштиану Роналду 1000-гол сари яқинлашмоқдаБугун, 01:35Даҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиДаҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этдиБугун, 01:27Эрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиЭрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиБугун, 01:14Манчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаМанчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаБугун, 00:38Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Кеча, 22:29«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқладиКеча, 22:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)