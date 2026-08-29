Манчестер Сити йирик ғалаба қозониб, янги мураббий қўл остида ишонч билдирди
Англия Премер-лигасининг навбатдаги турида Манчестер Сити ўз майдонида Кристал Пелас устидан 4:1 ҳисобида ишончли ғалаба қозонди. Ушбу муваффақият жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска қўл остидаги кетма-кет иккинчи ғалабаси бўлиб тарихга кирди ва жамоа таркибидаги ўзгаришлар ижобий самара бера бошлаганини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports хабар беришича, баҳс давомида майдон эгалари тўлиқ устунлик намойиш этишган. Учрашувнинг дастлабки голини Эрлинг Холанд Антон Семенёнинг узатмасидан кейин боши билан дарвозага киритди. Шундан сўнг майдонда Раян Черки ҳақиқий шоу кўрсатиб, иккинчи бўлимда иккита чиройли голга муаллифлик қилди.
Тактик ўзгаришлар ва ишончЎйиндан сўнг жамоа етакчилари янги мураббийнинг тактик ёндашувига тўлиқ ижобий баҳо беришди. Эрлинг Холанд ўзининг янги қиёфаси ва яна бир бор ўз голли сериясини сақлаб қолгани билан эътибор қаратди. Норвегиялик ҳужумчи жамоадошининг ҳаракатларини алоҳида эътироф этди.
Холанд Sky Sports нашрига берган интервюсида шундай деди: "Эллиот Андерсон ажойиб ўйнади. Биз тизимга ишонишимиз керак ва Энзонинг хоҳишларига ҳамда унинг ғояларига тўлақонли Ишонамиз". Ушбу сўзлар жамоа ичида янги мураббийга нисбатан ҳурмат ва якдиллик шаклланганини кўрсатади.
Майдондаги интизом ва ўсишЯрим ҳимоячи Эллиот Андерсон ҳам ўзининг жамоага мослашуви ҳақида гапириб, ўйин давомида янада тартибли бўлишга интилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Этиҳад стадионидаги иккинчи ғалаба барча футболчиларга катта ишонч бағишлаган ва режалаштирилган ўйин режаси тўлиқ амалга оширилган.
Шу билан бирга, учрашувда иккита гол урган Раян Черки ўзининг ўйинидан бутунлай қониқиш ҳосил қилмагани ва захирага олинаётганда бироз норозилик билдиргани эътиборни тортди. Ҳужумчи Эрлинг Холандга етарлича тўп узата олмаганини тан олиб, келгусида янада фойдали бўлишни исташини билдирди.
…