Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)
Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан юрт тарихида муҳим из қолдирган инсонлар хотирланмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларида мамлакат тақдирида катта ўрин тутган давлат арбоблари хотирасини ёдга олди.
Улар орасида Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти, давлат ва сиёсат арбоби Ислом Каримовнинг номи алоҳида таъкидланди.
Президент мустақилликка ҳисса қўшган юртдошларни ёдга олди
Шавкат Мирзиёев таъкидлашича, ўтган 35 йил давомида мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлашга ўз ҳиссасини қўшган юртдошларнинг меҳнати ва жасоратини эътироф этиш муҳим.
«Мана шу тарихий санада ўтган 35 йил давомида мустақиллигимизни мустаҳкамлашга муносиб ҳисса қўшган барча марҳум юртдошларимизнинг фидокорона меҳнати ва жасоратини яна бир бор эътироф этишни жоиз, деб биламиз».
Президент, шунингдек, мустақил Ўзбекистон тарихининг муҳим босқичларида хизмат қилган инсонларнинг хотирасини ҳурмат билан ёд этиш зарурлигини қайд этди.
Ислом Каримов хотирасига алоҳида эҳтиром
Шавкат Мирзиёев ўз нутқида Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов номини ҳам алоҳида тилга олди.
«Биринчи Президентимиз, атоқли давлат ва сиёсат арбоби Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг ёрқин хотирасини эҳтиром билан ёд этамиз».
Бу сўзлар Ислом Каримовнинг мамлакат мустақиллиги тарихидаги ўрнига яна бир бор эътибор қаратди.
35 йиллик тарих — инсонлар меҳнати билан яратилди
Мустақиллик йиллари Ўзбекистон учун катта сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ўзгаришлар даври бўлди.
Бу жараёнда турли соҳаларда фаолият юритган минглаб инсонлар мамлакат тараққиётига ўз ҳиссасини қўшди.
Президент нутқида марҳум юртдошларнинг:
фидокорона меҳнати;
жасорати;
мустақилликни мустаҳкамлашдаги ҳиссаси;
мамлакат тарихида қолдирган изи
алоҳида эътироф этилди.
Хотира — тарихга бўлган ҳурмат
Мустақиллик санаси нафақат бугунги ютуқларни нишонлаш, балки мамлакат тараққиётига ҳисса қўшган инсонларни ёд этиш учун ҳам муҳим фурсатдир.
Зеро, ҳар бир давлатнинг тарихи муайян саналар билан бирга, ана шу тарихни яратган инсонлар номи билан ҳам ўлчанади.
Ислом Каримовнинг номи ҳам Ўзбекистон мустақиллиги тарихи билан узвий боғлиқ.
Шавкат Мирзиёевнинг бугунги хотира муносабатидаги сўзлари эса бир ҳақиқатни яна бир бор кўрсатди: мустақиллик йилларида юрт тақдири учун меҳнат қилган инсонларнинг хизматини қадрлаш ва улар хотирасини эҳтиром қилиш тарихий хотиранинг муҳим қисмидир.
…