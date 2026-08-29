Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)

·28·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Ислом Каримов хотирасини эҳтиром билан ёд этди (видео)

Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносабати билан юрт тарихида муҳим из қолдирган инсонлар хотирланмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларида мамлакат тақдирида катта ўрин тутган давлат арбоблари хотирасини ёдга олди.

Улар орасида Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти, давлат ва сиёсат арбоби Ислом Каримовнинг номи алоҳида таъкидланди.

Президент мустақилликка ҳисса қўшган юртдошларни ёдга олди

Шавкат Мирзиёев таъкидлашича, ўтган 35 йил давомида мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлашга ўз ҳиссасини қўшган юртдошларнинг меҳнати ва жасоратини эътироф этиш муҳим.

«Мана шу тарихий санада ўтган 35 йил давомида мустақиллигимизни мустаҳкамлашга муносиб ҳисса қўшган барча марҳум юртдошларимизнинг фидокорона меҳнати ва жасоратини яна бир бор эътироф этишни жоиз, деб биламиз».

Президент, шунингдек, мустақил Ўзбекистон тарихининг муҳим босқичларида хизмат қилган инсонларнинг хотирасини ҳурмат билан ёд этиш зарурлигини қайд этди.

Ислом Каримов хотирасига алоҳида эҳтиром

Шавкат Мирзиёев ўз нутқида Ўзбекистоннинг Биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримов номини ҳам алоҳида тилга олди.

«Биринчи Президентимиз, атоқли давлат ва сиёсат арбоби Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг ёрқин хотирасини эҳтиром билан ёд этамиз».

Бу сўзлар Ислом Каримовнинг мамлакат мустақиллиги тарихидаги ўрнига яна бир бор эътибор қаратди.

35 йиллик тарих — инсонлар меҳнати билан яратилди

Мустақиллик йиллари Ўзбекистон учун катта сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ўзгаришлар даври бўлди.

Бу жараёнда турли соҳаларда фаолият юритган минглаб инсонлар мамлакат тараққиётига ўз ҳиссасини қўшди.

Президент нутқида марҳум юртдошларнинг:

  • фидокорона меҳнати;

  • жасорати;

  • мустақилликни мустаҳкамлашдаги ҳиссаси;

  • мамлакат тарихида қолдирган изи

алоҳида эътироф этилди.

Хотира — тарихга бўлган ҳурмат

Мустақиллик санаси нафақат бугунги ютуқларни нишонлаш, балки мамлакат тараққиётига ҳисса қўшган инсонларни ёд этиш учун ҳам муҳим фурсатдир.

Зеро, ҳар бир давлатнинг тарихи муайян саналар билан бирга, ана шу тарихни яратган инсонлар номи билан ҳам ўлчанади.

Ислом Каримовнинг номи ҳам Ўзбекистон мустақиллиги тарихи билан узвий боғлиқ.

Шавкат Мирзиёевнинг бугунги хотира муносабатидаги сўзлари эса бир ҳақиқатни яна бир бор кўрсатди: мустақиллик йилларида юрт тақдири учун меҳнат қилган инсонларнинг хизматини қадрлаш ва улар хотирасини эҳтиром қилиш тарихий хотиранинг муҳим қисмидир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБетакрор манзара: Мустақилликнинг 35 йиллигида қирувчи самолётлар байроғимизни акс эттирдиБугун, 09:09Шавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиШавкат Мирзиёев Ўзбекистонни ўзгартирган ислоҳотлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 08:29Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиЯнги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этдиКеча, 21:46Шавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиШавкат Мирзиёев 2030 йилгача бўлган катта мақсадни эълон қилдиКеча, 20:10Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Ўзбекистонга кўчиб келаётганлар сони 2,5 баробарга ошди: Улар қайси ҳудудларни танламоқда?Кеча, 19:182026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)2026 йил сентябрь ойида об-ҳаво қандай бўлади? (Тўлиқ прогноз)Кеча, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)