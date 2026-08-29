Астрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқлади

·7·Техно
Астрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқлади

Астрономлар Еримиздан тахминан 335 ёруғлик йили узоқликда жойлашган ўта ноодатий ҲД 176071 б экзосаёрасини ўрганиб чиқишди. Ушбу осмон жисмининг ҳажми сайёрамиздан 2,5 баробар, массаси эса 8,5 карра каттароқ бўлиб, унинг тахминан ярмини сув ташкил қилиши тахмин қилинмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ноёб олам ўз юлдузига хавфли даражада яқин масофада ҳаракатланмоқда ва аста-секин ҳалокат сари яқинлашмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҲД 176071 б ўз юлдузидан атиги 2,4 миллион километр масофада жойлашган. Бундай ўта яқин масофа кучли гравитацион ва прзйив таъсирни келтириб чиқариб, сайёрани аста-секин марказий юлдуз томон тортилишига олиб келмоқда. Бу жараён келгусида мазкур сувга бой осмон жисмининг бутунлай нобуд бўлиши билан якунланиши мумкин.

Нептун чўлидаги жумбоқли сайёра

Мазкур экзосаёра фаннинг эътиборини яна бир муҳим жиҳати билан тортмоқда — у юлдузларга жуда яқин жойлашган ва Нептун ҳажмидаги сайёралар ўта кам учрайдиган «нептуний чўли» деб номланган ҳудудда жойлашган. Одатда марказий юлдузларнинг кучли нурланиши бундай объектларнинг газ қобиғини бутунлай йўқ қилиб юборади, бироқ ҲД 176071 б барча тўсиқларга қарамай ўз атмосферасини сақлаб қолишга муваффақ бўлган.

Тадқиқотлар давомида олимлар сайёрада зич ва яхши нурни қайтарувчи булутлар мавжудлигини аниқлашди. Ушбу булутлар сайёранинг энг салқин қисмларида шаклланиб, доимий равишда ўзгариб туради ва ҳаракатланади. Сайёра юлдуз билан ўзаро гравитацион қулфланганлиги сабабли, унинг бир томони доимо кундуз, иккинчи томони эса абадий тунда қолади.

Ушбу ўта олис ва жумбоқли дунёнинг атмосфера жараёнларини ўрганиш учун олимлар юлдуздан тарқалиб, сайёра атмосферасида қайтган нурларни таҳлил қилишди. Ушбу инновацион ёндашув юз миллионлаб ёруғлик йили ортидаги оламнинг об-ҳаво шароитларини кузатиш ва унинг динамикасини ўрганиш имконини берди.

ЭкзосаёраларАстрономияКосмосСувИлмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКосмонавт Анна Кикина МКСдан туриб ноёб ой тутилишини тасвирга олдиКеча, 22:24Лава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиЛава компанияси атиги 85 долларлик Болд N4 Lite смартфонини тақдим этдиКеча, 21:56Америкалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиАмерикалик ихтирочи музқаймоқ учун мини музлатгич яратдиКеча, 20:20100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!100 дан ортиқ технология гиганти сунъий интеллект хавфидан огоҳлантирди!Кеча, 20:05Apple TV обуна нархларини яна оширдиApple TV обуна нархларини яна оширдиКеча, 19:55400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийди400 долларлик робот ўрдак уйда юриб буюм ташийдиКеча, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда