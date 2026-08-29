Астрофизиклар таркибининг ярми сувдан иборат экзогениксни аниқлади
Астрономлар Еримиздан тахминан 335 ёруғлик йили узоқликда жойлашган ўта ноодатий ҲД 176071 б экзосаёрасини ўрганиб чиқишди. Ушбу осмон жисмининг ҳажми сайёрамиздан 2,5 баробар, массаси эса 8,5 карра каттароқ бўлиб, унинг тахминан ярмини сув ташкил қилиши тахмин қилинмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ноёб олам ўз юлдузига хавфли даражада яқин масофада ҳаракатланмоқда ва аста-секин ҳалокат сари яқинлашмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҲД 176071 б ўз юлдузидан атиги 2,4 миллион километр масофада жойлашган. Бундай ўта яқин масофа кучли гравитацион ва прзйив таъсирни келтириб чиқариб, сайёрани аста-секин марказий юлдуз томон тортилишига олиб келмоқда. Бу жараён келгусида мазкур сувга бой осмон жисмининг бутунлай нобуд бўлиши билан якунланиши мумкин.
Нептун чўлидаги жумбоқли сайёраМазкур экзосаёра фаннинг эътиборини яна бир муҳим жиҳати билан тортмоқда — у юлдузларга жуда яқин жойлашган ва Нептун ҳажмидаги сайёралар ўта кам учрайдиган «нептуний чўли» деб номланган ҳудудда жойлашган. Одатда марказий юлдузларнинг кучли нурланиши бундай объектларнинг газ қобиғини бутунлай йўқ қилиб юборади, бироқ ҲД 176071 б барча тўсиқларга қарамай ўз атмосферасини сақлаб қолишга муваффақ бўлган.
Тадқиқотлар давомида олимлар сайёрада зич ва яхши нурни қайтарувчи булутлар мавжудлигини аниқлашди. Ушбу булутлар сайёранинг энг салқин қисмларида шаклланиб, доимий равишда ўзгариб туради ва ҳаракатланади. Сайёра юлдуз билан ўзаро гравитацион қулфланганлиги сабабли, унинг бир томони доимо кундуз, иккинчи томони эса абадий тунда қолади.
Ушбу ўта олис ва жумбоқли дунёнинг атмосфера жараёнларини ўрганиш учун олимлар юлдуздан тарқалиб, сайёра атмосферасида қайтган нурларни таҳлил қилишди. Ушбу инновацион ёндашув юз миллионлаб ёруғлик йили ортидаги оламнинг об-ҳаво шароитларини кузатиш ва унинг динамикасини ўрганиш имконини берди.
…