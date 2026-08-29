Даҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этди

·4·Спорт
Даҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этди

Саудия Пролигасининг 4-тури доирасида пешқадамлар — «Ан Наср» ва «Ал Ҳилол» навбатдаги ишончли ғалабаларини қўлга киритди. Криштиану Роналду ўз фаолиятидаги 978-голини киритиб, жамоасига муҳим ғалабани келтирган бўлса, «Ал Ҳилол» сафарда рақиб дарвозасига нақд бешта тўп йўллади.

«Ан Наср» кутилмаган зарбадан сўнг ирода кўрсатди

Учрашув Риёд клуби учун кутилмаган сценарийда бошланди. Бироқ жамоа етакчилари керакли пайтда масъулиятни ўз бўйнига олди:

  • Учрашув: «Ан Наср» 2:1 «Ат Таъавун»

  • Голлар: Саму Коста (45+5), Криштиану Роналду (80) — Ал Ҳурайжи (11).

  • Тарихий натижа: 39 ёшли португалиялик юлдуз Криштиану Роналду ўйиннинг 80-дақиқасида ҳал қилувчи зарбани бериб, ўзининг профессионал фаолиятидаги 978-голини расмийлаштирди. Бу ғалаба жамоанинг турнир жадвалидаги етакчилигини мустаҳкамлади.

«Ал Ҳилол»дан сафардаги даҳшатли тор-мор

«Ал Ҳилол» футболчилари биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ўйин тақдирини ҳал қилиб қўйишди. Барча 6 та гол дастлабки 45 дақиқаликда киритилди:

  • Учрашув: «Ал Халиж» 1:5 «Ал Ҳилол»

  • Голлар: Ал Амри (38) — Мейте (15), Милинкович-Савич (29), Эрнандес (40), Саммервилл (43), Мандаш (45+5).

4-турдан кейинги турнир жадвали ҳолати

Ўрин

Клуб

Ўтказилган ўйин

Жами очко

1

«Ан Наср»

4

12

2

«Ал Ҳилол»

4

9

13

«Ал Халиж»

4

3

15

«Ат Таъавун»

4

2

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиЭрлинг Холанд Кристал Пелас билан ўйинлардаги сериясини давом эттирдиБугун, 01:14Манчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаМанчестер Сити Жулиан Алварес трансферига даъвогарлик қилмоқдаБугун, 00:38Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Альвареснинг исёни: Симеоне машғулотни бойкот қилган юлдуз ҳақида нималар деди?Кеча, 22:29«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқлади«Бошқа таклифларни рад этдим»: Беҳруз Каримов нега «Лугано»га ўтганини очиқладиКеча, 22:250:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқлади0:4 ҳисобидаги шармандали мағлубиятдан сўнг: Салоҳ барча ҳақиқатни очиқладиКеча, 22:18«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!«Реал»дан шов-шувли қадам: «Қироллик клуби» Formula-1 билан шартнома имзолади!Кеча, 22:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)