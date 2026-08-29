Даҳшатли камбэк: Роналдунинг 978-голи «Ан Наср»га ғалаба тақдим этди
Саудия Пролигасининг 4-тури доирасида пешқадамлар — «Ан Наср» ва «Ал Ҳилол» навбатдаги ишончли ғалабаларини қўлга киритди. Криштиану Роналду ўз фаолиятидаги 978-голини киритиб, жамоасига муҳим ғалабани келтирган бўлса, «Ал Ҳилол» сафарда рақиб дарвозасига нақд бешта тўп йўллади.
«Ан Наср» кутилмаган зарбадан сўнг ирода кўрсатди
Учрашув Риёд клуби учун кутилмаган сценарийда бошланди. Бироқ жамоа етакчилари керакли пайтда масъулиятни ўз бўйнига олди:
Учрашув: «Ан Наср» 2:1 «Ат Таъавун»
Голлар: Саму Коста (45+5), Криштиану Роналду (80) — Ал Ҳурайжи (11).
Тарихий натижа: 39 ёшли португалиялик юлдуз Криштиану Роналду ўйиннинг 80-дақиқасида ҳал қилувчи зарбани бериб, ўзининг профессионал фаолиятидаги 978-голини расмийлаштирди. Бу ғалаба жамоанинг турнир жадвалидаги етакчилигини мустаҳкамлади.
«Ал Ҳилол»дан сафардаги даҳшатли тор-мор
«Ал Ҳилол» футболчилари биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ўйин тақдирини ҳал қилиб қўйишди. Барча 6 та гол дастлабки 45 дақиқаликда киритилди:
Учрашув: «Ал Халиж» 1:5 «Ал Ҳилол»
Голлар: Ал Амри (38) — Мейте (15), Милинкович-Савич (29), Эрнандес (40), Саммервилл (43), Мандаш (45+5).
4-турдан кейинги турнир жадвали ҳолати
Ўрин
Клуб
Ўтказилган ўйин
Жами очко
1
«Ан Наср»
4
12
2
«Ал Ҳилол»
4
9
13
«Ал Халиж»
4
3
15
«Ат Таъавун»
4
2
…