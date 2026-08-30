Лозаннадан хушхабар: Ўзбек дзюдочилари «Катта дубулға»да кумуш ва бронзани қўлга киритди!
Швейцариянинг Лозанна шаҳри мезбонлик қилаётган дзюдо бўйича нуфузли «Катта дубулға» турнирида Ўзбекистон терма жамоаси муваффақиятли одимламоқда. Дунёнинг энг кучли полвонлари жамланган мусобақанинг дастлабки икки кунида ҳамюртларимиз 2 та медални қўлга киритиб, миллий жамоа ғазнасини бойитди.
Енгил ва ўрта вазн тоифаларида татамига кўтарилган ўзбекистонлик полвонлар шиддатли беллашувлар олиб бориб, шоҳсупадан муносиб ўрин эгаллади.
28 август: Самандар Қўчқоровдан дастлабки бронза
Мусобақанинг илк кунида -60 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган иқтидорли дзюдочимиз Самандар Қўчқоров Ўзбекистон делегацияси ҳисобига биринчи медални ёзиб қўйди:
3-ўрин учун кескин кураш: Медаль учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Қўчқоров принципиал рақиби — қозоғистонлик Шерзод Давлатовга қарши татамига чиқди;
Ишончли ғалаба: Муросасиз кечган беллашувда устунлик намойиш этган Самандар рақибини мағлуб этди ва «Катта дубулға» турнирининг бронза медалига сазовор бўлди.
29 август: Арслонбек Тожиев финалда ва кумуш марра
Мусобақанинг иккинчи кунида -81 кг вазн тоифасида курашган Арслонбек Тожиев мухлисларга ҳақиқий маҳорат дарсини намойиш этди:
Финалгача бўлган зафарли йўл: Саралаш босқичида барча рақиблари устидан кетма-кет ёрқин ғалабаларга эришган ҳамюртимиз финал йўлланмасини қўлга киритди;
Олтин учун баҳс: Ҳал қилувчи финал учрашувида Тожиев қозоғистонлик маҳоратли полвон Аблайхан Жубаназарга қарши баҳс олиб борди ва якунда имкониятни бой бериб, Лозанна мусобақасининг кумуш медалини нақд қилди.
…