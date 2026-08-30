Лозаннадан хушхабар: Ўзбек дзюдочилари «Катта дубулға»да кумуш ва бронзани қўлга киритди!

·9·Спорт
Лозаннадан хушхабар: Ўзбек дзюдочилари «Катта дубулға»да кумуш ва бронзани қўлга киритди!

Швейцариянинг Лозанна шаҳри мезбонлик қилаётган дзюдо бўйича нуфузли «Катта дубулға» турнирида Ўзбекистон терма жамоаси муваффақиятли одимламоқда. Дунёнинг энг кучли полвонлари жамланган мусобақанинг дастлабки икки кунида ҳамюртларимиз 2 та медални қўлга киритиб, миллий жамоа ғазнасини бойитди.

Енгил ва ўрта вазн тоифаларида татамига кўтарилган ўзбекистонлик полвонлар шиддатли беллашувлар олиб бориб, шоҳсупадан муносиб ўрин эгаллади.

28 август: Самандар Қўчқоровдан дастлабки бронза

Мусобақанинг илк кунида -60 кг вазн тоифасида баҳс олиб борган иқтидорли дзюдочимиз Самандар Қўчқоров Ўзбекистон делегацияси ҳисобига биринчи медални ёзиб қўйди:

  • 3-ўрин учун кескин кураш: Медаль учун кечган ҳал қилувчи баҳсда Қўчқоров принципиал рақиби — қозоғистонлик Шерзод Давлатовга қарши татамига чиқди;

  • Ишончли ғалаба: Муросасиз кечган беллашувда устунлик намойиш этган Самандар рақибини мағлуб этди ва «Катта дубулға» турнирининг бронза медалига сазовор бўлди.

29 август: Арслонбек Тожиев финалда ва кумуш марра

Мусобақанинг иккинчи кунида -81 кг вазн тоифасида курашган Арслонбек Тожиев мухлисларга ҳақиқий маҳорат дарсини намойиш этди:

  • Финалгача бўлган зафарли йўл: Саралаш босқичида барча рақиблари устидан кетма-кет ёрқин ғалабаларга эришган ҳамюртимиз финал йўлланмасини қўлга киритди;

  • Олтин учун баҳс: Ҳал қилувчи финал учрашувида Тожиев қозоғистонлик маҳоратли полвон Аблайхан Жубаназарга қарши баҳс олиб борди ва якунда имкониятни бой бериб, Лозанна мусобақасининг кумуш медалини нақд қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)Бугун, 07:24Жаҳон чемпионатида илк медал: Артур Гулиев Ўзбекистонга кумуш соврин келтирдиЖаҳон чемпионатида илк медал: Артур Гулиев Ўзбекистонга кумуш соврин келтирдиБугун, 07:21«Ливерпуль» юлдузи «Сити»га ўтмоқда: 85 миллионлик мега-трансфер тафсилотлари«Ливерпуль» юлдузи «Сити»га ўтмоқда: 85 миллионлик мега-трансфер тафсилотлариБугун, 07:09«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!Бугун, 00:11«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этди«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этдиБугун, 00:03Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Кеча, 23:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)