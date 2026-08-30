«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!

·20·Спорт
«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!

Испаниянинг «Барселона» клуби ёзги трансфер ойнасида навбатдаги муҳим битимни амалга оширди. Каталонияликлар ўз тарбияланувчиси, 20 ёшли ўнг қанот ҳимоячиси Эктор Фортнинг Сан-Себастьяннинг «Реал Сосьедад» клубига ўтганини расман эълон қилди.

«Кўк-анорранглилар» иқтидорли ҳимоячи билан тўлиқ хайрлашмаган ҳолда, шартномага ўзлари учун стратегик жиҳатдан ниҳоятда муҳим бўлган бир нечта махсус бандларни киритишга муваффақ бўлишди.

8 миллион евро, 50% улуш ва 20 миллион евролик қайтариб олиш ҳуқуқи

Трансфернинг молиявий тафсилотлари ва шартнома бандлари қуйидагича кўриниш олган:

  • Трансфер суммаси: Олдинроқ тарқалган маълумотларга кўра, «Реал Сосьедад» ёш ҳимоячи учун «Барселона»га қарийб 8 миллион евро тўлайди;

  • Қайта сотиб олиш ҳуқуқи (Buy-back): «Барселона» Эктор Фортни келажакда 20 миллион евро эвазига «Реал Сосьедад»дан тўғридан-тўғри қайта сотиб олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолди;

  • Кейинги сотувдан 50% фойда: Агар басклар клуби футболчини бошқа бир жамоага сотадиган бўлса, келажакдаги эҳтимолий трансфер суммасининг нақ 50 фоизи тўғридан-тўғри «Барселона» ғазнасига келиб тушади.

«Элче»даги ижара ва Фортнинг Ла Лигадаги статистикаси

Эктор Форт ўтган мавсумда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш мақсадида ижара асосида «Элче» шарафини ҳимоя қилган эди:

  • 14 та учрашув: Ёш ҳимоячи Ла Лига доирасида 14 та баҳсда майдонга тушди;

  • 4 та самарали ҳаракат: Ўз позициясига қарамай, Форт юқори ҳужумкорлик кўрсатиб, 2 та гол урди ҳамда жамоадошларига 2 та голли пас етказиб берди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айландиБугун, 07:58«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этди«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этдиБугун, 07:56“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урди“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урдиБугун, 07:34Камолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиКамолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:31«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳлади«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳладиБугун, 07:28«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)Бугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)