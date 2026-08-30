«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!
Испаниянинг «Барселона» клуби ёзги трансфер ойнасида навбатдаги муҳим битимни амалга оширди. Каталонияликлар ўз тарбияланувчиси, 20 ёшли ўнг қанот ҳимоячиси Эктор Фортнинг Сан-Себастьяннинг «Реал Сосьедад» клубига ўтганини расман эълон қилди.
«Кўк-анорранглилар» иқтидорли ҳимоячи билан тўлиқ хайрлашмаган ҳолда, шартномага ўзлари учун стратегик жиҳатдан ниҳоятда муҳим бўлган бир нечта махсус бандларни киритишга муваффақ бўлишди.
8 миллион евро, 50% улуш ва 20 миллион евролик қайтариб олиш ҳуқуқи
Трансфернинг молиявий тафсилотлари ва шартнома бандлари қуйидагича кўриниш олган:
Трансфер суммаси: Олдинроқ тарқалган маълумотларга кўра, «Реал Сосьедад» ёш ҳимоячи учун «Барселона»га қарийб 8 миллион евро тўлайди;
Қайта сотиб олиш ҳуқуқи (Buy-back): «Барселона» Эктор Фортни келажакда 20 миллион евро эвазига «Реал Сосьедад»дан тўғридан-тўғри қайта сотиб олиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолди;
Кейинги сотувдан 50% фойда: Агар басклар клуби футболчини бошқа бир жамоага сотадиган бўлса, келажакдаги эҳтимолий трансфер суммасининг нақ 50 фоизи тўғридан-тўғри «Барселона» ғазнасига келиб тушади.
«Элче»даги ижара ва Фортнинг Ла Лигадаги статистикаси
Эктор Форт ўтган мавсумда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлиш мақсадида ижара асосида «Элче» шарафини ҳимоя қилган эди:
14 та учрашув: Ёш ҳимоячи Ла Лига доирасида 14 та баҳсда майдонга тушди;
4 та самарали ҳаракат: Ўз позициясига қарамай, Форт юқори ҳужумкорлик кўрсатиб, 2 та гол урди ҳамда жамоадошларига 2 та голли пас етказиб берди.
…